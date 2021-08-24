20 идей по развитию России. KPI для президента: как сделать госслужбу в России максимально эффективной

Мотивация для чиновников

Отношение большинства россиян (74 %) к чиновникам отрицательное: такие данные опроса опубликовал в декабре прошлого года фонд «Общественное мнение». У 20 % опрошенных возникли ассоциации с коррупцией. А 61 % опрошенных считает, что большинство чиновников и госслужащих в стране работают плохо.

Можно ли как-то изменить ситуацию, чтобы работа чиновников была эффективнее, их доходы и система поощрений ‒ прозрачнее, а результатом деятельности был реальный рост благосостояния России и ее населения?

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в 2020 году запустил проект «20 идей», в котором объединил большое количество предложений по развитию России. Он убежден, что нашей стране для достижения экономического расцвета необходимо использовать опыт стран, которые уже доказали, что выбрали правильный вектор развития. Среди таких стран, в частности, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. «У России с ее территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом есть намного больше возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям», ‒ подчеркивает активист.

В проект «20 идей» включены предложения по всем основным направлениям: здравоохранение, образование, экология, инвестиции и так далее. Отдельным блоком выделены идеи, связанные с повышением эффективности госслужбы.