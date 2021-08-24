20 идей по развитию России. KPI для президента: как сделать госслужбу в России максимально эффективной

Отношение большинства россиян (74 %) к чиновникам отрицательное: такие данные опроса опубликовал в декабре прошлого года фонд «Общественное мнение». У 20 % опрошенных возникли ассоциации с коррупцией. А 61 % опрошенных считает, что большинство чиновников и госслужащих в стране работают плохо.
Можно ли как-то изменить ситуацию, чтобы работа чиновников была эффективнее, их доходы и система поощрений ‒ прозрачнее, а результатом деятельности был реальный рост благосостояния России и ее населения?
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в 2020 году запустил проект «20 идей», в котором объединил большое количество предложений по развитию России. Он убежден, что нашей стране для достижения экономического расцвета необходимо использовать опыт стран, которые уже доказали, что выбрали правильный вектор развития. Среди таких стран, в частности, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. «У России с ее территориальным размахом, природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом есть намного больше возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям», ‒ подчеркивает активист.
В проект «20 идей» включены предложения по всем основным направлениям: здравоохранение, образование, экология, инвестиции и так далее. Отдельным блоком выделены идеи, связанные с повышением эффективности госслужбы.
«В мире очень актуально стоит вопрос определения самой эффективной модели, которая могла бы помочь в управлении государством. Такие мотивации, как альтруизм и желание внести вклад в развитие страны, не всегда являются действенными в долгосрочной перспективе, ‒ объясняет Дмитрий Давыдов. ‒ Для того чтобы мгновенно и фундаментально заинтересовать государственный аппарат в реализации многочисленных государственных задач и программ, предлагаем применить новую модель мотивации и поощрения».
Для повышения эффективности работы госслужбы в России Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт ведения и развития бизнеса. Он напоминает, что лучше всего развиваются частные компании, поскольку вознаграждение менеджмента зависит от достигнутых финансовых показателей. «Соответственно, нет лучшего стимула, чем мотивация, привязанная к оплате менеджера или чиновника, если мы говорим о государственной службе», ‒ указывает предприниматель.
Он напоминает об опыте Сингапура, где политики и госслужащие получают годовой бонус в зависимости от роста ВВП страны. «Это дает основание сравнить Сингапур с очень эффективной корпорацией», ‒ отмечает Дмитрий Давыдов.
Он предлагает в России текущую заработную плату госслужащих оставить на прежнем уровне и ввести возможность для получения дополнительного вознаграждения.
От чего оно будет зависеть?
Дмитрий Давыдов предлагает привязать размер бонуса к превышению запланированного уровня ВВП. Если фактический уровень ВВП превысит прогнозный, то размер суммы превышения нужно будет зафиксировать и использовать для расчета бонусов госслужащим высокого ранга.
При этом важно исключить показатели роста, основанные на экспорте энергоносителей, чтобы избежать зависимости поступлений в бюджет от этих источников. А средства на выплату таких бонусов предлагается закладывать в расходной части бюджета отдельной статьей.
Итак, какую долю от суммы превышения прогнозного показателя ВВП должны получать самые главные люди страны?
Как предлагает Дмитрий Давыдов, президент страны должен получать бонус в размере 7 % от превышения, председатель правительства – 5 %, руководитель администрации президента – 4 %, каждый заместитель председателя правительства ‒ по 3 %, каждый заместитель руководителя администрации президента ‒ 2 %, каждый министр ‒ 1,5 %.
Предусматриваются также выплаты заместителям министров и руководителям департаментов, деятельность которых связана с ростом ВВП. Также на бонусы, согласно предлагаемой схеме, могут рассчитывать и другие категории госслужащих, которые не попали в предыдущие категории, но их деятельность непосредственно связана с ростом ВВП в стране.
Налоговики тоже не останутся без своих бонусов. Дмитрий Давыдов предлагает в основе выплат использовать сумму разницы между запланированным сбором налогов и фактическими показателями. Бонусы должны выплачиваться из полученных сверхпоступлений.
Так, профильному министру предлагается выплачивать ежегодно 0,3 % от сверхпоступлений, руководителю ФНС ‒ 0,2 %, заместителю профильного министра и каждому заместителю руководителя ФНС ‒ по 0,1 %. 0,5 % предлагается распределить между сотрудниками центрального аппарата ФНС.
«Кроме того, мы предлагаем отчислять процент от суммы сверхпоступлений руководителям межрегиональных инспекций ФНС, управлений ФНС по субъектам Российской Федерации, межрайонных инспекций и так далее, ‒ добавляет Дмитрий Давыдов. ‒ А чтобы заинтересовать непосредственных исполнителей, каждому налоговому инспектору можно определить местный план поступлений, при перевыполнении которого он будет получать 10 % от сверхпоступлений».
Для мотивации госслужащих, вовлеченных в сельскохозяйственный комплекс, предлагается использовать аналогичную схему и привязать ее к превышению запланированных объемов реализации товаров агропромышленного и животноводческого комплексов.
«Для упрощения расчета бонусов показатели эффективности следует привязать к размерам экспорта данных товаров из России и продажам данных продуктов на внутреннем рынке, ‒ говорит Дмитрий Давыдов. ‒ Соответственно, у госслужащих появится личная заинтересованность своевременно решать проблемы аграриев и животноводов, так как при такой системе их доход будет полностью зависеть от результатов действий участников рынка».
Что такая уникальная модель мотивации госслужащих может дать стране?
o Важно то, что государство не понесет никаких расходов: любые выплаты бонусов будут осуществляться только при условии роста экономики.
o Существенно увеличатся поступления в бюджет страны, при этом их темпы роста постоянно будут увеличиваться.
o Благосостояние высших должностных лиц исполнительной власти будет официальным и легальным, что сильно ударит по коррупции и теневой экономике. Коррупция будет фактически выдавлена из госслужбы, ведь коррупционные действия будут вести за собой уменьшение потенциальных доходов госслужащих.
o Существенно снизится недовольство граждан в отношении состоятельных госслужащих и чиновников, так как источником их достатка будет официальный, легальный и понятный заработок.
o Государство получит невероятно мотивированную, сплоченную, мощную и эффективную команду, а интеллектуальная элита страны будет стремиться работать в госсекторе.
o Кроме этого, государственный аппарат будет стремиться к максимальному привлечению инвестиций в экономику страны, так как от количества новых прибыльных предприятий будет зависеть заработок его сотрудников.
o Государство сможет значительно поднять зарплаты тем госслужащим, чья деятельность не влияет напрямую на рост экономики, например врачам, учителям, военнослужащим и так далее. Появится возможность улучшить поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек.
o И самое главное: госслужащие будут напрямую заинтересованы в повышении уровня жизни людей, ведь именно высокая покупательная способность населения будет служить источником повышенных доходов страны и, соответственно, приведет к возможности получения бонусов чиновниками.
Дмитрий Давыдов очень рассчитывает на то, что государственные органы обратят внимание на его идеи и предложения. Он уверен, что чем быстрее заняться их реализацией, тем скорее Россия сможет стать лидирующим, развитым, прогрессивным государством, а ее жители ‒ самыми обеспеченными и защищенными людьми в мире.