Россия является одной из лучших стран в мире с точки зрения развития цифровой экономики

Нашим первым проектом стало внедрение биллинговой системы американской компании Amdocs в «Билайн Россия» и «Билайн регионы». Тогда это были отдельные юрлица, потом они объединились. Собственно говоря, по состоянию на 2001 год проектами по внедрению сложных информационных систем в России занимались в основном иностранные конторы. И мы конкурировали с такими гигантами, как IBM Services или Accenture.
Российские компании практически не были представлены в этой нише, а потенциальных заказчиков было немного. Лидером информатизации тогда был телеком – эту отрасль сложно представить без продвинутых технологий. Со временем к процессу присоединились крупные банки и страховые компании.
Цифровизация в России началась с этих двух отраслей. И как раз благодаря работе с ведущими игроками телеком-рынка, а потом с крупнейшими банками наша компания смогла нарастить компетенцию и стать одним из лидеров в сфере ИТ-услуг.
Достаточно активная цифровизация идет в госсекторе. В этом плане он в какой-то мере даже обгоняет бизнес. Если раньше государственные структуры были нацелены в основном на «железо»: на строительство дата-центров, закупку дорогостоящего оборудования, ‒ то примерно с 2009 года ситуация изменилась в сторону реальной цифровой трансформации деятельности, бизнес-процессов, изменения подходов к работе в целом. Появились такие интересные проекты, как «Информационное общество», «Электронное правительство», позднее это привело к созданию национальной программы «Цифровая экономика».
В общем и целом я бы сказал так: работать с государственными заказчиками очень интересно. Однако существует ряд ограничений, связанных с законодательством. Это в определенной мере накладывает отпечаток на проекты цифровизации. Мы люди творческие, а в госструктурах все очень сильно зарегламентировано.
Что касается коммерческих организаций, то есть направления, которые очень активно развиваются все последние годы. Ну вот, например, банковский сектор проводит большие трансформационные проекты, Сбербанк стал «Сбером», строятся масштабные экосистемы. Стоит отметить ритейл, где цифровые инструменты являются реальным преимуществом, там большая конкуренция. На самом деле, цифровизация – достаточно модная тема, которой занимаются все в том или ином виде. Поэтому, наверное, некорректно сравнивать и говорить, кто больше преуспевает – государственный сектор или коммерческий. Объективно цифровизация сегодня является темой дня в России.
Основные проблемы лежат в плоскости организации работы и психологической трансформации. Очевидно, что с точки зрения преодоления этих барьеров 2020 год сыграл позитивную роль: он показал, что без цифровизации в условиях современного мира существовать невозможно.
Удаленка подразумевает, что все работают в цифровом пространстве. То, что многие годы казалось некоторым заказчикам сложным, невозможным или, по крайней мере, неочевидным и необязательным, в один момент стало данностью. Лига Цифровой Экономики как раз и дает своим клиентам четкое понимание того, как жить в новом мире, новом обществе. Мы предлагаем весь пакет решений, который позволит шаг за шагом эффективно, качественно и в полной мере информатизировать работу любой организации, предприятия. Так что прошлый год очень сильно продвинул наши проекты, они стали еще интереснее и популярнее среди заказчиков.
Наше основное направление – разработка на заказ сложных информационных систем и цифровых сервисов. Мы активно внедряем продукты, которые производятся в России на базе свободного программного обеспечения, внедряем собственные решения, традиционно работаем с ПО западных вендоров, которое все равно требует очень большой работы по кастомизации. Если говорить про бизнес-процессы, которые наиболее активно автоматизируются, то это, разумеется, электронный документооборот, все виды отчетности. Очень востребованы технологии Big Data, искусственный интеллект, ERP, CRM.
Если 20 и даже 10 лет назад все было завязано на иностранном проприетарном ПО, то сегодня акцент делается ‒ на продуктах, созданных в России. Конечно, важным драйвером является курс на импортозамещение. Собственно говоря, мы одни из лидеров в этом направлении. У нас есть как собственные готовые продукты, например, класса BI и Big Data, так и решения, созданные в партнерстве с другими отечественными разработчиками.
Основная задача – заменить иностранные продукты на российские. И сделать это максимально качественно. На мой взгляд, это самый сложный и интересный аспект в развитии всей цифровой отрасли на ближайшие годы.
Чтобы справиться с этим, ИТ-компании должны выполнять в рамках ограниченных бюджетов очень большой объем работ. Важно уложиться в тот срок, который был изначально определен. Сейчас времена жесткие: заказчики считают каждую копейку и отслеживают все дедлайны. Поэтому ИТ-компании должны иметь очень серьезные возможности – не только технологические, но и организационные. Надо быть экспертами в проектном менеджменте, управлять ожиданиями клиентов, планировать все грамотно. Важнейший фактор – работа с собственными сотрудниками. Нужно уметь организовывать единомышленников с разными взаимодополняющими уровнями компетенций. И эти команды, часто насчитывающие тысячи человек, должны справляться с очень сложными задачами.
На сегодняшний день Россия, безусловно, является одной из лучших стран в мире с точки зрения развития цифровой экономики. Мы за последние годы очень много сделали в этом направлении. Конечно, есть и сдерживающие факторы. Если говорить про госсектор, то это очень жесткие законодательные ограничения. Наш 44-ФЗ не дифференцирует поставку ИТ и поставку гвоздей и скрепок государственным органам. Это создает определенные сложности. Например, работать с государственными структурами по методологии Agile невозможно. При этом мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда есть новое законодательство, заказчикам нужно быстро что-то изменить, но они не могут этого сделать, потому что нормы не позволяют им заключать с подрядчиками сложные договора, которые бы позволяли действовать гибко и динамично.
Положительным аспектом является то, что есть осознание этих проблем со стороны государственных руководителей и в целом понимание важности и сути информационных технологий. Минцифры сейчас активно обсуждает изменения, и, я надеюсь, уже в ближайшее время мы сможем эти сдерживающие факторы убрать.
Что касается других стран, то России, на мой взгляд, очень тяжело на кого-то ориентироваться. То есть тут фактор экономики, географии и населения. Если посмотреть на крупные экономики типа США, в России объективно выше уровень цифровизации различных сервисов. В той же Калифорнии до сих пор расплачиваются чеками, во многих странах в банковских отделениях огромные очереди, потому что большинство процессов не автоматизировано. У нас же все можно сделать в своем смартфоне за пару минут. Такое встретишь только в Азии. В Азии есть Китай, однако, если сравнивать нас с Поднебесной, то уровень цифровизации в России все равно в целом повыше.
Есть достаточно специфические страны, такие как Сингапур, которые нас действительно опережают. Но опять же, к слову, о географии: их нельзя сравнивать с нами, потому что Сингапур – это государство, состоящее из одного города. Если говорить только о Москве, то здесь можно поспорить, кто более развит. Сравнивать Сингапур со всей Россией просто некорректно.
В части цифровизации Россия должна ориентироваться не на какие-то другие страны, а на те ключевые показатели эффективности, которые мы сами для себя определили. Надо признать, что автоматизация ради автоматизации бессмысленна. То есть необходимо заниматься ИТ-проектами для того, чтобы достигать тех или иных целей. В коммерческих структурах это повышение эффективности, увеличение продаж либо обеспечение возможности людям хорошо работать на удаленке, в госсекторе, – повышение благосостояния граждан, доступности государственных услуг, обеспечение безопасности.