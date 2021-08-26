Россия является одной из лучших стран в мире с точки зрения развития цифровой экономики

Что, по Вашему мнению, сдерживает развитие цифровой экономики в России? Есть ли страны-лидеры, на которые нам стоит ориентироваться?

На сегодняшний день Россия, безусловно, является одной из лучших стран в мире с точки зрения развития цифровой экономики. Мы за последние годы очень много сделали в этом направлении. Конечно, есть и сдерживающие факторы. Если говорить про госсектор, то это очень жесткие законодательные ограничения. Наш 44-ФЗ не дифференцирует поставку ИТ и поставку гвоздей и скрепок государственным органам. Это создает определенные сложности. Например, работать с государственными структурами по методологии Agile невозможно. При этом мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда есть новое законодательство, заказчикам нужно быстро что-то изменить, но они не могут этого сделать, потому что нормы не позволяют им заключать с подрядчиками сложные договора, которые бы позволяли действовать гибко и динамично.

Положительным аспектом является то, что есть осознание этих проблем со стороны государственных руководителей и в целом понимание важности и сути информационных технологий. Минцифры сейчас активно обсуждает изменения, и, я надеюсь, уже в ближайшее время мы сможем эти сдерживающие факторы убрать.

Что касается других стран, то России, на мой взгляд, очень тяжело на кого-то ориентироваться. То есть тут фактор экономики, географии и населения. Если посмотреть на крупные экономики типа США, в России объективно выше уровень цифровизации различных сервисов. В той же Калифорнии до сих пор расплачиваются чеками, во многих странах в банковских отделениях огромные очереди, потому что большинство процессов не автоматизировано. У нас же все можно сделать в своем смартфоне за пару минут. Такое встретишь только в Азии. В Азии есть Китай, однако, если сравнивать нас с Поднебесной, то уровень цифровизации в России все равно в целом повыше.

Есть достаточно специфические страны, такие как Сингапур, которые нас действительно опережают. Но опять же, к слову, о географии: их нельзя сравнивать с нами, потому что Сингапур – это государство, состоящее из одного города. Если говорить только о Москве, то здесь можно поспорить, кто более развит. Сравнивать Сингапур со всей Россией просто некорректно.