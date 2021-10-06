Проект «20 идей». Как ускорить развитие промышленности в России и привлечь в страну иностранных инвесторов

Лучшие мировые практики

По данным ЦБ РФ, в 2020 г. прямые иностранные инвестиции снизились в четыре раза, составив $9,2 млрд. В 2021 году ситуация существенно лучше не становится. Максимальный объем иностранных инвестиций в российскую экономику в течение последних 10 лет наблюдался в 2013 году и составил около $70 млрд. И интерес инвесторов к нашей стране так и не восстановился.

Для сравнения, несмотря на тяжелый для страны пандемический год, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая составили около $15 млрд (причем в 2021 году этот показатель уже вырос до $91 млрд, кроме того, отдельно считаются инвестиции по Гонконгу, и по итогам 2 квартала 2021 года прямые иностранные инвестиции составили $2,1 трлн), Сингапура – $22,5 млрд, а в экономику США – около 60.

Почему иностранные производители и инвесторы не спешат открывать производства на территории России, что мешает? Ведь для этого у страны есть все возможности: территориальные, ресурсные, технологические… Сколько на этом теряет Россия, можно представить, ориентируясь на показатели по другим странам. Кроме того, именно приток инвестиций способствует дальнейшему развитию технологий.

Среди ключевых проблем, которые влияют на инвестиционную привлекательность, можно выделить 4.

Во-первых, высокая налоговая нагрузка, которая составляет, согласно исследованию Всемирного банка, в среднем 47 %. Аналитики из Института Столыпина подсчитали, что за период с 2018 по 2019 год налоговое бремя в промышленности выросло в 2,5 раза, несмотря на обещания властей о его сокращении.

Во-вторых, административное давление: на каждый бизнес приходится до 10 контролирующих органов, которые проводят бесконечные проверки.

В-третьих, неравная ситуация в регионах России, в ряде отмечается кадровый дефицит по высококвалифицированным направлениям.

Еще важный момент: передовые технологии работают сейчас в основном в финансово емких сегментах, ресурсных отраслях (нефть, газ). Производственный процесс в этих нишах сильно зависим от импортных технологичных решений, ПО, а также импортных комплектующих и материалов. Таким образом, важной проблемой промышленности, к сожалению, остается дефицит отечественных инновационных и конкурентных технологий.

Кроме того, развитие российской промышленности тормозит зарегулированность вопросов внедрения новых разработок. Получается, что в стране созданы условия для закупок иностранных отработанных технологий, и в то же время нет эффективного механизма стимулирования появления и внедрения отечественных.

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение проблемы. В этом проекте собраны все его предложения по развитию России. Дмитрий Давыдов надеется, что они будут услышаны, и уверен, что в результате воплощения этих идей в жизнь экономика страны сделает большой рывок вперед.

По мнению предпринимателя, для этого России нужно использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, например опыт Сингапура, ОАЭ, Южной Кореи. «У России с ее территориальными и природными ресурсами, человеческим и интеллектуальным потенциалом есть все возможности превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям», ‒ подчеркивает активист.