Проект «20 идей». Как ускорить развитие промышленности в России и привлечь в страну иностранных инвесторов

По данным ЦБ РФ, в 2020 г. прямые иностранные инвестиции снизились в четыре раза, составив $9,2 млрд. В 2021 году ситуация существенно лучше не становится. Максимальный объем иностранных инвестиций в российскую экономику в течение последних 10 лет наблюдался в 2013 году и составил около $70 млрд. И интерес инвесторов к нашей стране так и не восстановился.
Для сравнения, несмотря на тяжелый для страны пандемический год, прямые иностранные инвестиции в экономику Китая составили около $15 млрд (причем в 2021 году этот показатель уже вырос до $91 млрд, кроме того, отдельно считаются инвестиции по Гонконгу, и по итогам 2 квартала 2021 года прямые иностранные инвестиции составили $2,1 трлн), Сингапура – $22,5 млрд, а в экономику США – около 60.
Почему иностранные производители и инвесторы не спешат открывать производства на территории России, что мешает? Ведь для этого у страны есть все возможности: территориальные, ресурсные, технологические… Сколько на этом теряет Россия, можно представить, ориентируясь на показатели по другим странам. Кроме того, именно приток инвестиций способствует дальнейшему развитию технологий.
Среди ключевых проблем, которые влияют на инвестиционную привлекательность, можно выделить 4.
Во-первых, высокая налоговая нагрузка, которая составляет, согласно исследованию Всемирного банка, в среднем 47 %. Аналитики из Института Столыпина подсчитали, что за период с 2018 по 2019 год налоговое бремя в промышленности выросло в 2,5 раза, несмотря на обещания властей о его сокращении.
Во-вторых, административное давление: на каждый бизнес приходится до 10 контролирующих органов, которые проводят бесконечные проверки.
В-третьих, неравная ситуация в регионах России, в ряде отмечается кадровый дефицит по высококвалифицированным направлениям.
Еще важный момент: передовые технологии работают сейчас в основном в финансово емких сегментах, ресурсных отраслях (нефть, газ). Производственный процесс в этих нишах сильно зависим от импортных технологичных решений, ПО, а также импортных комплектующих и материалов. Таким образом, важной проблемой промышленности, к сожалению, остается дефицит отечественных инновационных и конкурентных технологий.
Кроме того, развитие российской промышленности тормозит зарегулированность вопросов внедрения новых разработок. Получается, что в стране созданы условия для закупок иностранных отработанных технологий, и в то же время нет эффективного механизма стимулирования появления и внедрения отечественных.
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение проблемы. В этом проекте собраны все его предложения по развитию России. Дмитрий Давыдов надеется, что они будут услышаны, и уверен, что в результате воплощения этих идей в жизнь экономика страны сделает большой рывок вперед.
По мнению предпринимателя, для этого России нужно использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, например опыт Сингапура, ОАЭ, Южной Кореи. «У России с ее территориальными и природными ресурсами, человеческим и интеллектуальным потенциалом есть все возможности превзойти своими успехами самые прогрессивные страны и переместиться в лидеры по всем направлениям», ‒ подчеркивает активист.
В проект «20 идей» включены предложения по всем аспектам: здравоохранению, образованию, экологии, инвестициям, эффективности госслужбы и так далее. Отдельным блоком выделены идеи, связанные с созданием условий, которые могут вызвать интерес у производителей и инвесторов со всего мира к строительству новых предприятий на территории России.
В первую очередь, по мнению Дмитрия Давыдова, необходимо создать комфортную налоговую среду, которая стимулирует развитие производства, а также рост экспорта и снижение импортозависимости.
Он предлагает предусмотреть на срок от 30 до 50 лет минимальные ставки по всем видам налогов для компаний, производящих следующие категории товаров:
1. Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут исключительно экспортироваться.
Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили (Индия, Пакистан, Таиланд, ЮАР и т. д.).
Из-за минимального налога появится значительный интерес к запуску производства таких автомобилей на территории России. С такими налоговыми льготами экспортируемые из России автомобили могут быстро вытеснить многие марки, поставляемые в страны с левосторонним движением, так как стоимость аналогичных автомобилей российского производства будет ниже.
2. Товары, которые на данный момент не производятся в России и не планируются к производству, но после организации их производства в России будут продаваться как на внутреннем рынке, так и отправляться на экспорт.
Речь идет о продукции от крупных мировых компаний-разработчиков и брендов, которые развернули свои производства в других странах (например, в Китае) и не имеют никаких планов по открытию предприятий в России. Например, производство компьютерной техники, смартфонов, брендовой одежды. Такие товары могут продаваться в России для удовлетворения местного спроса, а также экспортироваться в зарубежные страны.
«Стоимость производимых на территории России товаров будет значительно ниже их текущей импортной стоимости, и это приведет к повышению покупательской способности», ‒ говорит Дмитрий Давыдов.
3. Товары, которые будут экспортироваться в те страны, где российские производители и их торговые марки на данный момент еще не представлены.
Например, основными емкими экспортными рынками сбыта автомобилей Lada являются страны СНГ. Соответственно, если автомобили Lada начнут экспортироваться в страны, в которых они в настоящее время не представлены, то вышеуказанные льготы будут применяться к оборотам/доходам от такого экспорта.
«Это даст больше возможностей для российских промышленников в освоении новых рынков сбыта, что будет способствовать наращиванию производственных мощностей», ‒ комментирует Дмитрий Давыдов.
Таким образом, предлагаемые налоговые льготы будут стимулировать создание и развитие только новых направлений в промышленности, а значит, не смогут негативно повлиять на текущие налоговые поступления в бюджет страны.
Такие меры не снизят текущие налоговые поступления и не создадут угрозу для сформировавшегося промышленного комплекса страны, потому что изменения коснутся только тех товаров, которые не только не производятся сейчас, но и не планируются в будущем.
Далее, по мнению Дмитрия Давыдов, необходимо выровнять регионы с точки зрения повышения привлекательности жизни и работы не только в столице и крупных мегаполисах страны.
Предлагается запретить открытие заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 км от этих городов.
Развитие промышленности в регионах приведет к оттоку огромного количества рабочих и их семей из этих мегаполисов в населенные пункты, где будут открыты новые заводы и фабрики. Таким образом, это также поможет решению проблемы перегруженности, пробок и экологии в Москве и Санкт-Петербурге.
В результате реализации вышеуказанных мер в стране появится больше промышленных объектов, создадутся новые рабочие места и получит развитие бизнес, связанный с обслуживанием предприятий, создастся приток инвестиций в регионы.
«Введение льготных налоговых условий и развитие промышленности в регионах сразу обратит внимание российских и иностранных производителей на Россию и сможет превратить страну в одну из самых конкурентоспособных промышленных держав мира за счет продвижения тех направлений, которые никогда не появятся в России при текущих условиях», ‒ подчеркивает Дмитрий Давыдов.