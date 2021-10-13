Проект «20 идей». Как построить эффективную систему донорства в России

С каждым годом в России количество людей, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается, и это несмотря на то, что и количество операций и медучреждений, делающих подобные операции, также растет. В 2019 году было проведено более 2 400 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось около 10 000 человек. Показатель дефицита донорских органов в России в среднем оценивается в 10 000. К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь.
По данным исследования «Левада Центр», в России отмечается изолированность взаимодействия между ключевыми акторами: лечащий врач не участвует в заборе органа, трансплантолог не допускается для работы до установления диагноза смерти, и ни одна из сторон не знает, кому в результате будет пересажен орган. Другим важнейшим элементом донорства и пересадки органов является система логистики. Организационные проблемы российской системы сопряжены с неразвитостью региональной трансплантологической сети и разобщенностью регионов. Кроме того, важной проблемой является недостаток медицинского образования в области трансплантологии в целом.
В России можно было бы увеличить реальное количество донорских операций, однако есть законодательные преграды: не каждый, даже желающий, может стать донором. Кроме того, недостаточно развито донорство органов от людей после их смерти (при согласии при жизни).
Как оказать донорскую помощь большинству нуждающихся? Как декриминализировать эту сферу? Как построить международное сотрудничество?
Россия, с мощной и технологичной медициной, безусловно, может выстроить эффективную систему донорства. Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение этой социальной проблемы. В его проекте собраны все предложения по развитию России и повышению эффективности всех сфер деятельности. Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны, и уверен, что, когда его предложения будут реализованы, экономика страны и социальный сектор сделают значительное продвижение вперед.
В качестве одного из шагов к увеличению числа успешных трансплантаций Дмитрий Давыдов считает расширение круга лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров. Самым распространенным видом живого донорства является пересадка почки, когда в результате операции донор и реципиент (получатель органа) могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется также и пересадка доли печени. Как известно, в России живым донором может стать лишь человек, находящийся в генетической связи (т. е. состоящий в кровном родстве) с реципиентом. Данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека. В некоторых европейских странах (например, Нидерланды, Швеция, Испания) действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся, это называется «эмоциональное донорство». Там орган может пожертвовать даже начальник или подчинённый реципиента.
В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека. Благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу.
Поэтому Дмитрий Давыдов предлагает следующие изменения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение:
· разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;
· разрешить донорство между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;
· разрешить донорство между родителями и их приемными детьми.
Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством.
Еще одна важная идея для улучшения ситуации с донорством – это международное сотрудничество в плане взаимной передачи трупных органов. В России, как и во многих европейских странах, разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия. Это означает, что изъятие подходящих к трансплантации органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свое несогласие.
Успешным примером международной кооперации является фонд Eurotransplant. Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз Eurotransplant входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Принцип работы такого фонда можно понять на примере. В Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация. Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить «список соответствия» для каждого доступного органа. Этот список совпадений создается на основе заранее определенных правил, которые учитывают такие факторы, как совместимость по медицинским показателям, время, проведенное в списке ожидания, и относительная срочность.
В 2020 году 21,4 % от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран ‒ участниц Eurotransplant были проведены через границу государства. Подобная организация существует и в скандинавских странах, это Scandiatransplant, объединяющая пять стран (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция), и странах Прибалтики ‒ Balttransplant (Латвия, Литва, Эстония).
Дмитрий Давыдов уверен, что Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения, стать участниками. Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, по мнению Дмитрия Давыдова, поддержка такой инициативе на международной арене обязательно найдется. Финансирование деятельности такой международной площадки может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.
Преимущества для России очевидны, считает активист. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных регионах в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Международная кооперация и обмен опытом также повысят качество подготовки медицинского персонала в части трансплантологии, в-третьих.
Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан.