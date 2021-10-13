Проект «20 идей». Как построить эффективную систему донорства в России

Как оказать донорскую помощь большинству нуждающихся?

С каждым годом в России количество людей, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается, и это несмотря на то, что и количество операций и медучреждений, делающих подобные операции, также растет. В 2019 году было проведено более 2 400 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось около 10 000 человек. Показатель дефицита донорских органов в России в среднем оценивается в 10 000. К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь.

По данным исследования «Левада Центр», в России отмечается изолированность взаимодействия между ключевыми акторами: лечащий врач не участвует в заборе органа, трансплантолог не допускается для работы до установления диагноза смерти, и ни одна из сторон не знает, кому в результате будет пересажен орган. Другим важнейшим элементом донорства и пересадки органов является система логистики. Организационные проблемы российской системы сопряжены с неразвитостью региональной трансплантологической сети и разобщенностью регионов. Кроме того, важной проблемой является недостаток медицинского образования в области трансплантологии в целом.

В России можно было бы увеличить реальное количество донорских операций, однако есть законодательные преграды: не каждый, даже желающий, может стать донором. Кроме того, недостаточно развито донорство органов от людей после их смерти (при согласии при жизни).

Как оказать донорскую помощь большинству нуждающихся? Как декриминализировать эту сферу? Как построить международное сотрудничество?