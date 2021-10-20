Проект «20 идей». Как сделать так, чтобы игорный бизнес работал на благо экономики России и нивелировать негативные последствия азартных игр для населения

Тенденции игорного бизнеса

Участие в азартных играх, ставки на деньги, другими словами, гэмблинг, стали максимально и даже слишком доступным и комфортным способом времяпрепровождения благодаря развитию информационных технологий. В последние годы во всем мире наблюдается невероятный рост количества игроков. По статистике, более 25 % населения нашей планеты играет в азартные игры. И темпы развития онлайн- и офлайн-гэмблинга демонстрируют активный рост порядка 10‒15 % ежегодно. Онлайн в азартных играх составляет более 80 % от всей индустрии, по экспертным оценкам, это порядка $500 млрд ежегодно. Среди наиболее игровых стран – Австралия, Германия, Сингапур, Ирландия, Канада, Финляндия. В России, по данным ВЦИОМ, азартными играми увлекается порядка 6 % населения.

К сожалению, для многих клиентов казино, букмекерских контор, лотерей и тотализаторов безобидное увлечение играми быстро перерастает в патологическую зависимость – лудоманию. Еще в 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на эпидемиологический характер лудомании по всему миру, подчеркнув необходимость обсуждения проблемы на национальном и международном уровне с выработкой стратегии по предупреждению и лечению ради недопущения ее дальнейшего распространения. В пандемию увлеченность населения азартными играми только увеличилась. По данным ВОЗ, 350 миллионов людей в год страдают от проблемного гэмблинга и уровень распространенности заболевания доходит до 5,8 %.

Тенденция роста количества проблемных игроков не обошла стороной и Россию. Миллионы граждан сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В Интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. И, пожалуй, у каждого человека в окружении есть кто-то, кто «болен» ставками или тотализаторами. Очевиден факт, что за последние годы азартные игры прочно вжились в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере.

За последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Но, к сожалению, в стране до сих пор нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам, таких как, например, GamCare, BeGambleAware, Gambling Therapy в Великобритании, Responsible Gambling Council в Канаде и Южной Африке, Gamling Help Online в Австралии, National Council on Problem Gambling в США, Problem Gambling Foundation в Новой Зеландии. Нет также сайтов, посвященных исключительно профилактике лудомании либо информационной и консультативной поддержке сталкивающихся с трудностями игроков. Нет в принципе информирования об игромании и о всех сопутствующих рисках по аналогии с тем, как популяризируется повышение финансовой грамотности или формирование культуры проактивной заботы о своем здоровье. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой.

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение многих проблем, в том числе связанных с азартными играми. В этом проекте собраны все его предложения по развитию России. Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством. В итоге при воплощении этих идей в жизнь экономика страны будет динамично развиваться.

По мнению предпринимателя, России не нужно изобретать велосипед, а можно просто использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, меры, которые к этому привели. Например, опыт Южной Кореи, Финляндии, Сингапура, Великобритании и других стран. «В России колоссальное количество ресурсов – технологических, профессиональных, территориальных. Используя их оптимальным образом, можно обеспечить гораздо более динамичное развитие экономики страны. Для этого достаточно изучить мировой опыт и перенять лучшие практики», ‒ подчеркивает активист.

Решения по азартным играм, которые предлагает Дмитрий Давыдов, направлены как на снижение негативных последствий от увлечения играми для населения, так и на работу игорного бизнеса для развития экономики страны.

В проект «20 идей» включены предложения по всем аспектам: здравоохранению, образованию, экологии, инвестициям, эффективностью госслужбы и так далее.