Проект «20 идей». Как сделать так, чтобы игорный бизнес работал на благо экономики России и нивелировать негативные последствия азартных игр для населения

Участие в азартных играх, ставки на деньги, другими словами, гэмблинг, стали максимально и даже слишком доступным и комфортным способом времяпрепровождения благодаря развитию информационных технологий. В последние годы во всем мире наблюдается невероятный рост количества игроков. По статистике, более 25 % населения нашей планеты играет в азартные игры. И темпы развития онлайн- и офлайн-гэмблинга демонстрируют активный рост порядка 10‒15 % ежегодно. Онлайн в азартных играх составляет более 80 % от всей индустрии, по экспертным оценкам, это порядка $500 млрд ежегодно. Среди наиболее игровых стран – Австралия, Германия, Сингапур, Ирландия, Канада, Финляндия. В России, по данным ВЦИОМ, азартными играми увлекается порядка 6 % населения.
К сожалению, для многих клиентов казино, букмекерских контор, лотерей и тотализаторов безобидное увлечение играми быстро перерастает в патологическую зависимость – лудоманию. Еще в 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на эпидемиологический характер лудомании по всему миру, подчеркнув необходимость обсуждения проблемы на национальном и международном уровне с выработкой стратегии по предупреждению и лечению ради недопущения ее дальнейшего распространения. В пандемию увлеченность населения азартными играми только увеличилась. По данным ВОЗ, 350 миллионов людей в год страдают от проблемного гэмблинга и уровень распространенности заболевания доходит до 5,8 %.
Тенденция роста количества проблемных игроков не обошла стороной и Россию. Миллионы граждан сталкиваются с негативными последствиями увлечения азартными играми. В Интернете можно найти множество реальных историй о том, как азарт губит жизни россиян. И, пожалуй, у каждого человека в окружении есть кто-то, кто «болен» ставками или тотализаторами. Очевиден факт, что за последние годы азартные игры прочно вжились в современное общество, подвергая риску жителей страны и побуждая укреплять государственное регулирование в этой сфере.
За последние годы Россия сделала огромный шаг в сфере контроля игорного бизнеса, учредив Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Но, к сожалению, в стране до сих пор нет организаций, которые специализируются на превентивной и консультационной помощи игроманам, таких как, например, GamCare, BeGambleAware, Gambling Therapy в Великобритании, Responsible Gambling Council в Канаде и Южной Африке, Gamling Help Online в Австралии, National Council on Problem Gambling в США, Problem Gambling Foundation в Новой Зеландии. Нет также сайтов, посвященных исключительно профилактике лудомании либо информационной и консультативной поддержке сталкивающихся с трудностями игроков. Нет в принципе информирования об игромании и о всех сопутствующих рисках по аналогии с тем, как популяризируется повышение финансовой грамотности или формирование культуры проактивной заботы о своем здоровье. А в профессиональные клиники, как правило, граждане обращаются только в самом крайнем случае, и зачастую для многих они финансово недоступны из-за материальных проблем, вызванных неконтролируемой игрой.
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение многих проблем, в том числе связанных с азартными играми. В этом проекте собраны все его предложения по развитию России. Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством. В итоге при воплощении этих идей в жизнь экономика страны будет динамично развиваться.
По мнению предпринимателя, России не нужно изобретать велосипед, а можно просто использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, меры, которые к этому привели. Например, опыт Южной Кореи, Финляндии, Сингапура, Великобритании и других стран. «В России колоссальное количество ресурсов – технологических, профессиональных, территориальных. Используя их оптимальным образом, можно обеспечить гораздо более динамичное развитие экономики страны. Для этого достаточно изучить мировой опыт и перенять лучшие практики», ‒ подчеркивает активист.
Решения по азартным играм, которые предлагает Дмитрий Давыдов, направлены как на снижение негативных последствий от увлечения играми для населения, так и на работу игорного бизнеса для развития экономики страны.
В проект «20 идей» включены предложения по всем аспектам: здравоохранению, образованию, экологии, инвестициям, эффективностью госслужбы и так далее.
Идеи Дмитрия Давыдова получают широкий отклик у аудитории «Ведомостей». Мы постоянно собираем обратную связь от читателей – письма на адрес special@vedomosti.ru ‒ и видим, что предлагаемые решения и методы их реализации имеют поддержку среди наших читателей.
Дмитрий Давыдов считает, что опыт развитых стран может быть полезен в управлении последствиями от распространения азартных игр. Так, например, правительство Сингапура в 2005 году создало Национальный совет по проблемному гэмблингу (NCPG), наделив его полномочиями по контролю за соблюдением операторами игорного бизнеса политики ответственной игры и правил самоисключения. Но главными функциями NCGP являются поддержка и проведение программ по массовому просвещению относительно проблемного гэмблинга, консультации всех заинтересованных сторон по вопросам азартных игр, превентивные и лечебные услуги для проблемных игроков и их семей, проведение исследований в этой области. На сегодняшний день NCGP тесно сотрудничает с Министерством развития общества и семьи и состоит из 17 влиятельных экспертов в различных сферах: психиатрии, психологии, социальной реабилитации, консультировании и юриспруденции.
Есть и другие примеры. В Южной Корее и Финляндии практикуется финансирование деятельности организаций по борьбе с проблемным гэмблингом за счет операторов игорного бизнеса, и это, по мнению Дмитрия Давыдова, является разумной социально ответственной мерой. Национальная корпорация Корейский центр проблемного гэмблинга, работающая по всей стране над минимизацией негативных последствий азартных игр, ежегодно выставляет счета всем субъектам игорного бизнеса в Южной Корее. Сумма зависит от уровня доходов самого оператора и от оценки его надежности, но не может превышать 0,5 % от его чистого годового оборота. Исключением являются некоторые казино, попадающие под программу развития туризма. В Финляндии за финансирование организации Peluuri, успешно оказывающей бесплатную разностороннюю поддержку всем проблемным игрокам с 2004 года, отвечает национальный гэмблинг-оператор Veikkaus.
В России контроль игорного бизнеса осуществляет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Созданы специальные зоны, где можно размещать казино, что сокращает доступ по крайней мере к определенному виду азартных игр. С 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением 5 специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.
По мнению Дмитрия Давыдова, в плане борьбы с вредом от гэмблинга единый учет ставок позволяет внедрить механизмы самоисключения, дав возможность установить запрет на прием ставок от лиц, зарегистрировавших свое желание отстраниться от азартных игр. Но, как показывает опыт развитых стран, и этой меры недостаточно. Во-первых, без систематического информирования об опасностях увлечения азартом далеко не все проблемные игроки способны определить, признать свое положение и решиться на шаг самоограничения. Во-вторых, к самоисключению, как правило, обращаются люди, которые уже так или иначе пострадали от ставок и нуждаются в помощи. В-третьих, сам запрет транзакций в системе не решает проблему периодически возникающего и чаще всего неконтролируемого желания испытать «вкус» азарта. «Чтобы существенно сократить негативные последствия от азартных игр, необходимо предпринимать превентивные меры, пропагандируя принципы «ответственной игры», а также сделать доступной психологическую поддержку оказавшимся в трудной ситуации игрокам и их близким», ‒ считает активист.
В своем проекте «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает обязать операторов игорного бизнеса оказывать финансовую помощь благотворительным организациям и частным компаниям, которые занимаются следующими видами деятельности:
· научные исследования в области профилактики и лечения игорной зависимости;
· проведение предупредительных мероприятий, таких как образовательно-просветительская активность относительно опасности увлечения ставками и пропаганда принципов «ответственной игры» среди активных и потенциальных игроков;
· консультативная помощь игрокам и их близким, столкнувшимся с проблемным гэмблингом, такая как телефон доверия, чат службы поддержки, сеансы с психологом, коучинг;
· комплексная терапия паталогически зависимых игроков.
По его мнению, организации для получения финансовой помощи должны пройти проверку регулятора игорного бизнеса и соответствовать следующим критериям:
· доказанный опыт не менее одного года в одном или нескольких видах деятельности, обозначенных выше;
· отсутствие каких-либо связей с операторами игорного бизнеса, их представителями и сотрудниками;
· выполнение требований регулятора, таких как, например, гарантии целевого использования полученных средств и предоставление отчетности.
В качестве примера предприниматель приводит аналогичную практику, которая была внедрена Комиссией по азартным играм Великобритании (UKGC) ‒ одним из наиболее опытных и авторитетных правительственных регуляторов игорного бизнеса в мире. В 2018 году UKGC запустила программу самоисключения игроков. А с 1 января 2020 года обязала всех операторов, имеющих лицензию на осуществление деятельности игорного бизнеса, делать ежегодный вклад в каждое из направлений по снижению вреда от гэмблинга – исследование, профилактику и лечение зависимости. Для этого Комиссия по азартными играм опубликовала список проверенных организаций по видам деятельности. Операторы сами вправе определять, в какие организации им направлять свои взносы, а также их сумму, но должны отражать эту информацию в своих регулярных отчетах.
«Благодаря предлагаемой реформе создадутся новые рабочие места в благотворительных организациях и частных компаниях, предприниматели, работающие в социальной сфере, получат поддержку. При этом государственный бюджет не понесет никаких расходов», ‒ комментирует Дмитрий Давыдов. Операторы игорного бизнеса не должны будут возражать, поскольку большинство из них также заинтересованы в снижении негативного влияния гэмблинга на общество, то есть они являются социально ответственными организациями.
В России на законодательном уровне утверждена программа внебюджетной поддержки развития спорта за счет средств от игорного бизнеса. Дмитрий Давыдов предлагает таким же образом утвердить и поддержку организаций, целенаправленно занимающихся проблемой негативных последствий азартных игр. В этом случае, по его словам, сотни тысяч россиян, находящихся в трудном положении из-за чрезмерного увлечения ставками, смогут воспользоваться бесплатным быстрым доступом к квалифицированной консультативной поддержке или скидкой на сеансы лечения и восстановления в специализированных клиниках. Население, в особенности молодое поколение, будет информировано об опасностях увлечения ставками и способах самоконтроля. «Поскольку проблемный гэмблинг приводит к социальным дисфункциям, разводам, преступности и даже самоубийству, то внедрение такой поддержки на законодательном уровне окажет положительное влияние на благополучие нации в целом», ‒ подытоживает эксперт.