Как отучить россиян пить алкоголь за рулем и сократить число пострадавших от ДТП с участием пьяных водителей

За пьяное вождение – в тюрьму!

В России действуют довольно высокие штрафы за пьяное вождение, но, по мнению Дмитрия Давыдова, этого недостаточно. Успешные примеры других стран подтверждают, что данную проблему можно решить более эффективно. Благодаря ужесточению наказаний за нарушение правил дорожного движения, и в особенности за езду в нетрезвом виде, Япония за последние годы даже при стремительном росте количества автомобилей смогла значительно сократить смертность на дорогах: за период с 2000 года до 2019 года на 62 %, то есть почти в 3 раза. В 2019 году показатель смертности составил 3,1 на 100 000 человек, в то время как в Евросоюзе 5,12, а в России 11,63.

Уровень смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь в Японии составил 4,9 %, что в 5–6 раз меньше, чем аналогичный показатель в России. Все потому, что за вождение в нетрезвом виде законом предусмотрено довольно грозное наказание – до 1 миллиона йен (650 000 рублей) и до 5 лет тюремного заключения в зависимости от уровня интоксикации.

Более того, в Японии установлены меры за безответственное поведение окружающих водителя граждан. За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до $5 000 и тюремным сроком до 3 лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле и кто их повезет, когда они поедут обратно.

«Столь радикальные методы борьбы с пьянством на дорогах могут оказаться слишком суровыми для россиян, но очевиден тот факт, что необходимо предпринять определенные меры», ‒ комментирует Дмитрий Давыдов и предлагает ужесточить наказание за нетрезвое вождение, а именно: увеличить размер штрафа и срок лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В России действующее наказание за нарушение, не содержащее уголовно наказуемого деяния, состоит из штрафа 30 000 рублей и лишения прав сроком от полутора до 2 лет. Дмитрий Давыдов предлагает увеличить сумму до 100 000 рублей и срок лишения до 3 лет. Такое же наказание, по его мнению, можно установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. А в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10–15 суток до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей.

«Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку, помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», ‒ уверен активист.