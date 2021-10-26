Как отучить россиян пить алкоголь за рулем и сократить число пострадавших от ДТП с участием пьяных водителей

Одной из важнейших проблем на российских дорогах остается пьяное вождение. Согласно официальной статистике ГИБДД, почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие в 2020 году было совершено с участием водителей с признаками опьянения, всего 18 582 случая. Из-за нетрезвых водителей 4 438 человек погибли, что составило 28 % от всех смертей на дорогах, и 24 809 человек получили травмы. Более 270 тыс. водителей в прошлом году были привлечены к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. И хотя это на 2,8 % ниже, чем в 2019-м, цифры впечатляют. Число ДТП, совершенных по вине водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, увеличилось на 22,8 %. С очень большой долей вероятности в эти проценты как раз входят люди в состоянии алкогольного опьянения. Столь огромное количество случаев позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против данного правонарушения, влекущего смерти людей.
Резонансные истории типа аварии с участием нетрезвого актера Михаила Ефремова на время привлекают участие к проблеме, но о ней быстро забывают до следующего громкого дела. Однако понятно, что нужно найти новые эффективные подходы борьбы с практикой нетрезвого вождения.
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает несколько мер, которые позволят преломить ситуацию. В проекте собраны все его предложения по развитию России. В результате воплощения этих идей в жизнь многие социальные проблемы в стране будут решены, а экономика России будет активно развиваться.
Идеи Дмитрия Давыдова уже получили резонанс у аудитории «Ведомостей». Мы собрали обратную связь от читателей – письма на адрес special@vedomosti.ru – и получили поддержку и этих идей, и методов их реализации.
По мнению предпринимателя, России нужно использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, меры, которые к этому привели. Например, опыт Сингапура, ОАЭ, Японии, Южной Кореи. И проблема нетрезвого вождения не исключение.
В России действуют довольно высокие штрафы за пьяное вождение, но, по мнению Дмитрия Давыдова, этого недостаточно. Успешные примеры других стран подтверждают, что данную проблему можно решить более эффективно. Благодаря ужесточению наказаний за нарушение правил дорожного движения, и в особенности за езду в нетрезвом виде, Япония за последние годы даже при стремительном росте количества автомобилей смогла значительно сократить смертность на дорогах: за период с 2000 года до 2019 года на 62 %, то есть почти в 3 раза. В 2019 году показатель смертности составил 3,1 на 100 000 человек, в то время как в Евросоюзе 5,12, а в России 11,63.
Уровень смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь в Японии составил 4,9 %, что в 5–6 раз меньше, чем аналогичный показатель в России. Все потому, что за вождение в нетрезвом виде законом предусмотрено довольно грозное наказание – до 1 миллиона йен (650 000 рублей) и до 5 лет тюремного заключения в зависимости от уровня интоксикации.
Более того, в Японии установлены меры за безответственное поведение окружающих водителя граждан. За езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до $5 000 и тюремным сроком до 3 лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле и кто их повезет, когда они поедут обратно.
«Столь радикальные методы борьбы с пьянством на дорогах могут оказаться слишком суровыми для россиян, но очевиден тот факт, что необходимо предпринять определенные меры», ‒ комментирует Дмитрий Давыдов и предлагает ужесточить наказание за нетрезвое вождение, а именно: увеличить размер штрафа и срок лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В России действующее наказание за нарушение, не содержащее уголовно наказуемого деяния, состоит из штрафа 30 000 рублей и лишения прав сроком от полутора до 2 лет. Дмитрий Давыдов предлагает увеличить сумму до 100 000 рублей и срок лишения до 3 лет. Такое же наказание, по его мнению, можно установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. А в случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, увеличить срок административного ареста с 10–15 суток до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей.
«Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку, помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету», ‒ уверен активист.
В правительстве России также думают об усилении мер ответственности за пьяное вождение. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту представить до 1 ноября согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей в зависимости от степени опьянения, а за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения – предусмотреть ответственность в виде пожизненного лишения прав.
Еще одна предлагаемая идея – привлечение к ответственности пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения, независимо от того, был ли пассажир пьян или нет. Это не предусмотрено действующим законодательством (за исключением случаев передачи транспортного средства пьяному водителю). Но внедрение ответственности пассажира за езду под управлением нетрезвого водителя, по мнению Дмитрия Давыдова, является эффективной мерой по следующим причинам:
· лица, севшие в одно транспортное средство с пьяным водителем, таким образом одобряют и поощряют совершение им правонарушения;
· они осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности;
· не сумев отговорить нетрезвого водителя и воспользовавшись его услугами, такие пассажиры становятся соучастниками преступления, исходя из моральных принципов.
При этом пассажиры общественного транспорта и такси должны иметь возможность избежать наказания, так как попросту могут не знать об употреблении алкоголя водителем.
Таким образом, налагая денежный штраф на пассажира за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления алкоголя за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, а также чтобы удостоверились в его трезвости перед поездкой. Это точно сократит случаи такой незаконной и опасной езды, уверен Дмитрий Давыдов.
«Смертность на дороге за год сокращается, сейчас составляет менее 3 тысяч – и это не предел. Любое нарушение, связанное с алкоголем, ‒ лишение прав. Штраф пассажиров – дополнительная точка контроля. Система «трезвый водитель» ‒ массовое явление в Японии. Считаю, что меры просто идеальные», ‒ комментирует Олег Гусев, житель Японии, где уже давно действует ответственность пассажиров за езду с пьяным водителем.
«Предлагаемые меры сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль», ‒ подытоживает Дмитрий Давыдов.