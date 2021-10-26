Взять смертность под контроль

Четвертая волна пандемии проходит намного сложнее для хронических больных, и стало очевидно, что для снижения числа летальных случаев врачам необходимо более тесно сотрудничать со страховыми медорганизациями. Без этого цели госпрограмм по защите здоровья и жизни граждан от социально опасных болезней могут оказаться недостижимы.
Пандемия губит и калечит не только напрямую от коронавируса, но все чаще из-за отложенного лечения ввиду недостатка медиков и больничных мест. Об этом говорят врачи, вынужденные вместо плановых операций ухаживать за больными COVID-19, это констатировала и Счетная палата. В конце сентября ведомство заявило, что из четырех ключевых целей «Развитие здравоохранения» на 2020 год достигнута лишь одна — снижение детской смертности. А самым смертоносным врагом человечества – болезням системы кровообращения и онкозаболеваниям – Россия проигрывает в битве за здоровье нации. Предвидя это, Минздрав еще в прошлом году снизил плановые показатели по числу летальных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний на 16%, а от новообразований – на 3% от планируемых на 2021 год ранее. При этом пандемия лишь одна из причин, по которой здравоохранение с трудом справляется со спасением жизней. В России все осложнено сокращением в прошлые годы числа врачей первичного звена, узких специалистов и поликлиник, от которых напрямую зависит точность и своевременность поставленного диагноза. На этом фоне на выручку пациентам все чаще приходят страховые медицинские организации, которые давно научились добиваться для застрахованных надлежащего лечения, снижающего риск осложнений и смертности. Очевидно, что при ослабленном «иммунитете» самой системы здравоохранения, без расширения опыта страховщиков по улучшению качества лечения, выполнить даже заниженные цели по обеспечению здоровья нации будет проблематично, если вообще возможно.
Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 миллиона, до почти 9 миллионов в год. В России в прошлом году, по данным Росстата, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличилась по сравнению с предыдущим на 11,6% (до 643,9 случая на 100 тысяч населения) и почти сравнялась с показателем 2014 года (653,9 случая). То есть пандемия практически перечеркнула усилия прежних семи лет борьбы с ССЗ.
Что, с точки зрения медиков, означает несвоевременно получить первую помощь, например, при остром коронарном синдроме? По разным экспертным оценкам, несвоевременное оказание медицинской помощи таким пациентам приводит к увеличению летальных исходов, в том числе от осложнений, более чем в 2,5 раза. Смертность в первый месяц заболевания при остром инфаркте миокарда можно снизить на треть, если в первые 6 часов провести тромболитическую терапию. А своевременная госпитализация и соответствующее лечение пациента с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) может снизить необратимые последствия и сократить наступление летального исхода от инфаркта миокарда в два раза.
По данным экспертиз качества страховых медицинских организаций (СМО), нарушения в оказании медицинской помощи застрахованным с острыми формами ИБС встречаются в каждом втором случае, среди которых есть и напрямую угрожающие жизни людей. А именно: когда на этапе скорой неотложной помощи не проводится госпитализация или когда на этапе госпитализации пациента могут направить в стационар, не имеющий ресурсов для проведения коронарографии. Либо пациенту при наличии показаний не проводят коронарографию и стентирование пораженных коронарных артерий. Причем такое положение дел было и до пандемии.
Ситуация сегодня обострилась, поскольку под борьбу с коронавирусом пришлось перепрофилировать многие даже специализированные медцентры, и кардиологические в том числе. Нередки случаи, когда кардиологов отзывали из амбулаторий. «Поэтому плановое лечение даже по ряду сложных болезней, как некоторые случаи ССЗ, пришлось отложить, — говорит академик РАМН и РАН, директор Института кардиологии имени А. Л. Мясникова Юрий Беленков. — Понятно, что это влияет на течение болезни, частоту развития осложнений текущих состояний, более тяжелое протекание болезни и даже смертность. Она сейчас от ССЗ выше, чем обычно именно из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас кардиологов очень волнуют новые задачи: постковидные миокардиты, перикардиты и что с ними делать».
Согласно проведенному в августе Всероссийским союзом пациентов исследованию, доля удовлетворенных лечением в стационарах составила 42–45%, а среди лечившихся амбулаторно – всего около 25%. В прошлом году Росстат констатировал, что если в 2018 году 72,4% пациентов с острыми состояниями госпитализировали в день обращения, то в 2020 году эта доля сократилась до 43,1%. «Безусловно, в период пандемии система здравоохранения оказалась перегруженной из-за нехватки койко-мест, перепрофилирования поликлиник, из-за чего приходилось откладывать плановое лечение, — говорит сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. — А главная проблема, которая обострилась в пандемию, — дефицит кадров. Многих врачей пришлось задействовать в «красной зоне». Поэтому ожидаемо удовлетворенность пациентов, которые подолгу не могут попасть на прием к врачу, падает. Вместе с этим ухудшилось и здоровье россиян: многие пациенты не решались посещать поликлинику, что привело к росту хронических болезней или их обострению».
Отчасти поэтому согласно данным Всероссийского союза страховщиков, в СМО только за первое полугодие 2021 года обратилось около 3,5 миллиона россиян с просьбой о помощи. СМО по закону ведет независимый контроль качества оказания медпомощи и имеют полномочия добиваться своевременного направления застрахованных в адекватные его случаю медучреждения. Например, в «АльфаСтрахование — ОМС» специально для застрахованных с ССЗ действует «КардиоЛиния». «Для снижения летальности и инвалидизации пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца мы берем на контроль госпитализацию каждого пациента, к которому осуществлялся выезд «скорой помощи» или оказывалась неотложная медпомощь в поликлинике, — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков. — Когда пациентов не госпитализировали по «скорой», мы маршрутизируем их в стационар или содействуем в получении амбулаторно-поликлинической медпомощи. Если пациенту не сделали, например, коронарографию и стентирование в стационаре, мы берем на контроль их проведение». Помимо этого, специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» проводят экспертизы качества оказания медпомощи по всем случаям с острыми формами ИБС с момента вызова скорой помощи, госпитализации, лечения на стационарном этапе и до приема пациента после выписки в поликлинике у врача. Комплекс этих мер обеспечивает снижение случаев смертности, первичной инвалидности и частоты прогрессирования заболевания, а также его осложнений. Далее вопросы устранения нарушений, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с острыми формами ИБС обсуждаются на уровне региона — с органами регионального управления здравоохранения и обязательного медицинского страхования (ОМС), а также при необходимости актуальность проблематики выходит на уровень вице-губернатора социального блока региона и территориального Росздравнадзора.
Юрий Беленков также отмечает важность диспансерного наблюдения при ИБС. «Таких пациентов очень важно наблюдать и после стационара, чтобы предотвратить рецидивы и повторный инфаркт миокарда. А у нас утрачена прежняя система диспансеризации, позволявшая предотвращать осложнения заболевания, чтобы потом их не лечить, чему в свое время завидовали и развитые страны», — говорит академик с сожалением. «В рамках «КардиоЛинии» мы также контролируем направление застрахованных с перенесенными острыми формами ИБС на диспансерное наблюдение для обязательного проведения антитромботической терапии и исследования показателей свертывающей системы крови», — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.
Онкологические заболевания — вторая причина смертности в мире: рак ежегодно уносит жизнь каждого шестого жителя планеты. По данным Всероссийского союза пациентов, до четверти опрошенных ими граждан в последние три года обращались в различные учреждения с жалобами на лечение по полису ОМС. В половине случаев проблема решалась при непосредственном обращении к руководству медучреждения. Однако далеко не всегда и не все граждане могут самостоятельно отстоять свои права в медицинской организации. Поэтому неудивительно, что 35,2% опрошенных обращались за помощью в СМО.
Труднее всего обстоят дела с онкологическими заболеваниями. Они занимают второе место среди причин смертности в России. По данным Минздрава, в России зарегистрировано свыше 3,7 миллиона онкобольных. В прошлом году впервые было выявлено 556 036 случаев злокачественных новообразований (ЗНО), что меньше показателя позапрошлого года (624 000 случаев).
Однако не исключено, что снижение может быть и «техническим», по причине меньшей выявляемости ЗНО в первичном звене. «Такое снижение настораживает, поскольку рост статистики по онкозаболеваниям в прежние почти 20 лет напрямую был связан с увеличением их выявляемости», — говорит председатель Координационного Совета МОД «Движение против рака» и совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России Николай Дронов.
По статистике онкологов, треть всех случаев злокачественных новообразований выявляется на поздних стадиях, когда риск смерти пациента в разы выше. Например, летальный исход в течение года у пациентов с диагностированным на четвертой стадии онкологическим заболеванием наступает у 86%, а на ранних стадиях — только у 8–12% пациентов. При этом известно, что лечение рака на ранних стадиях обходится дешевле, а значит, на те же средства госбюджета можно было бы вылечить больше людей, в том числе тех, кто ожидает дорогостоящего лечения.
Для ЗНО на ранних стадиях особенно важна своевременность диагностики и лечения. Согласно медицинским исследованиям, 5-летняя выживаемость пациентов с раком желудка на начальных стадиях составляет 82–95%, если своевременно провести гастроскопию и обнаружить опухоль. А выявление рака легкого при своевременной компьютерной томографии (КТ) снижает летальность от злокачественных новообразований на 20%. При этом, по данным «АльфаСтрахование — ОМС», 47% застрахованных с подозрением на ЗНО и 44% застрахованных с впервые установленным диагнозом несвоевременно получают медицинскую помощь. В частности, дольше положенного ждут КТ, МРТ и другие исследования. «Эти данные подтверждаются статистикой обращений и опросами наших пациентов. В том числе отмечается, что почти половина пациентов с онкологией ждет подтверждения своего диагноза более месяца, 40% узнают о нем слишком поздно — уже на 3 и 4 стадии», — говорит Николай Дронов. — «А это значит — высокий риск прогрессирования заболевания и что пациенты попадают в руки онкологов тогда, когда их уже сложно спасти».
По мнению врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина, сейчас многое делается для создания инновационных лекарственных препаратов от различных видов онкозаболеваний. На это выделяются огромные средства, но при этом в системе здравоохранения не всегда отработаны алгоритмы диагностики и лечения определенных видов опухолей, при которых необходимы эти лекарства. «Другая проблема — квалификация врачей, которая снижается все больше из-за отсутствия системы профессиональных коммуникаций. Например, если в специализированном медучреждении у молодого врача есть возможность посоветоваться с опытными коллегами, даже собрать консилиум, то у врача в районной амбулатории — это большая проблема. А значит, возрастает и вероятность медицинской ошибки», — сетует врач-онколог. Которая в таких случаях может быть в прямом смысле слова роковой.
Для снижения таких ошибок, а значит для уменьшения летальности пациентов от ЗНО, «АльфаСтрахование — ОМС» реализует программу Онко.net, в рамках которого берет каждого застрахованного с подозрением или с впервые установленным диагнозом ЗНО для сопровождения и своевременной маршрутизации в специализированный стационар. «Более того, мы проводим экспертизы качества всех случаев назначения химиотерапии, а также случаев с нарушением сроков оказания медпомощи на предмет соответствия проведенного лечения действующим стандартам и клиническим рекомендациям, — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков. — Мы проводим анализ нарушений, допущенных при назначении лечения. Например, при проведении химиотерапии отслеживаются ошибки при определении доз лекарственных препаратов, увеличении интервалов между введениями препаратов (циклами), неадекватная терапия серьезных нежелательных явлений на фоне проводимого лечения, которые могут быть опасны для пациентов». Таким образом, Онко.net направлен на снижение частоты случаев прогрессирования ЗНО, инвалидизаций и смертности среди онкологических пациентов. «Результаты экспертиз мы предоставляем в органы регионального управления здравоохранения и инициируем публичное обсуждение с целью устранения системных нарушений в процессе оказания медицинской помощи застрахованным. Решать задачи национальной важности, а именно снижать летальность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, необходимо сообща всем участникам системы здравоохранения, — продолжает Андрей Рыжаков. — Обеспечивать независимый контроль качества и своевременность оказания медпомощи крайне значимо не только для пациентов, но и для системы ОМС в целом. В этом у СМО есть достаточный профессиональный опыт, отработанные алгоритмы и решения».
Такой подход оказался буквально спасательным кругом для многих пациентов, особенно в период пандемии. «Главная проблема роста смертности не столько в самом коронавирусе, сколько в осложнениях из-за отложенного в связи с пандемией лечения, — говорит Юрий Беленков. — Кто-то сам не пришел к врачу, а кому-то отменили плановую операцию из-за перепрофилирования клиники и задействования узких врачей-специалистов в лечении пострадавших от коронавируса».
Минздрав к 2024 году зафиксировал цель выйти по снижению смертности от болезней системы кровообращения на уровень до 450 случаев на 100 тысяч населения, а по снижению смертности от новообразований — до 185 случаев на 100 тысяч населения. Добиться необходимой динамики в достижении задач государственной важности возможно только в тесной связке всех участников системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования, где независимая экспертиза и системный подход страховых медорганизаций помогут выигрывать драгоценное время для жизни пациентов.