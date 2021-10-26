Взять смертность под контроль

Сердце в надежных руках

Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 миллиона, до почти 9 миллионов в год. В России в прошлом году, по данным Росстата, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) увеличилась по сравнению с предыдущим на 11,6% (до 643,9 случая на 100 тысяч населения) и почти сравнялась с показателем 2014 года (653,9 случая). То есть пандемия практически перечеркнула усилия прежних семи лет борьбы с ССЗ.

Что, с точки зрения медиков, означает несвоевременно получить первую помощь, например, при остром коронарном синдроме? По разным экспертным оценкам, несвоевременное оказание медицинской помощи таким пациентам приводит к увеличению летальных исходов, в том числе от осложнений, более чем в 2,5 раза. Смертность в первый месяц заболевания при остром инфаркте миокарда можно снизить на треть, если в первые 6 часов провести тромболитическую терапию. А своевременная госпитализация и соответствующее лечение пациента с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) может снизить необратимые последствия и сократить наступление летального исхода от инфаркта миокарда в два раза.

По данным экспертиз качества страховых медицинских организаций (СМО), нарушения в оказании медицинской помощи застрахованным с острыми формами ИБС встречаются в каждом втором случае, среди которых есть и напрямую угрожающие жизни людей. А именно: когда на этапе скорой неотложной помощи не проводится госпитализация или когда на этапе госпитализации пациента могут направить в стационар, не имеющий ресурсов для проведения коронарографии. Либо пациенту при наличии показаний не проводят коронарографию и стентирование пораженных коронарных артерий. Причем такое положение дел было и до пандемии.

Ситуация сегодня обострилась, поскольку под борьбу с коронавирусом пришлось перепрофилировать многие даже специализированные медцентры, и кардиологические в том числе. Нередки случаи, когда кардиологов отзывали из амбулаторий. «Поэтому плановое лечение даже по ряду сложных болезней, как некоторые случаи ССЗ, пришлось отложить, — говорит академик РАМН и РАН, директор Института кардиологии имени А. Л. Мясникова Юрий Беленков. — Понятно, что это влияет на течение болезни, частоту развития осложнений текущих состояний, более тяжелое протекание болезни и даже смертность. Она сейчас от ССЗ выше, чем обычно именно из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас кардиологов очень волнуют новые задачи: постковидные миокардиты, перикардиты и что с ними делать».

Согласно проведенному в августе Всероссийским союзом пациентов исследованию, доля удовлетворенных лечением в стационарах составила 42–45%, а среди лечившихся амбулаторно – всего около 25%. В прошлом году Росстат констатировал, что если в 2018 году 72,4% пациентов с острыми состояниями госпитализировали в день обращения, то в 2020 году эта доля сократилась до 43,1%. «Безусловно, в период пандемии система здравоохранения оказалась перегруженной из-за нехватки койко-мест, перепрофилирования поликлиник, из-за чего приходилось откладывать плановое лечение, — говорит сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев. — А главная проблема, которая обострилась в пандемию, — дефицит кадров. Многих врачей пришлось задействовать в «красной зоне». Поэтому ожидаемо удовлетворенность пациентов, которые подолгу не могут попасть на прием к врачу, падает. Вместе с этим ухудшилось и здоровье россиян: многие пациенты не решались посещать поликлинику, что привело к росту хронических болезней или их обострению».

Отчасти поэтому согласно данным Всероссийского союза страховщиков, в СМО только за первое полугодие 2021 года обратилось около 3,5 миллиона россиян с просьбой о помощи. СМО по закону ведет независимый контроль качества оказания медпомощи и имеют полномочия добиваться своевременного направления застрахованных в адекватные его случаю медучреждения. Например, в «АльфаСтрахование — ОМС» специально для застрахованных с ССЗ действует «КардиоЛиния». «Для снижения летальности и инвалидизации пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца мы берем на контроль госпитализацию каждого пациента, к которому осуществлялся выезд «скорой помощи» или оказывалась неотложная медпомощь в поликлинике, — говорит генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков. — Когда пациентов не госпитализировали по «скорой», мы маршрутизируем их в стационар или содействуем в получении амбулаторно-поликлинической медпомощи. Если пациенту не сделали, например, коронарографию и стентирование в стационаре, мы берем на контроль их проведение». Помимо этого, специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» проводят экспертизы качества оказания медпомощи по всем случаям с острыми формами ИБС с момента вызова скорой помощи, госпитализации, лечения на стационарном этапе и до приема пациента после выписки в поликлинике у врача. Комплекс этих мер обеспечивает снижение случаев смертности, первичной инвалидности и частоты прогрессирования заболевания, а также его осложнений. Далее вопросы устранения нарушений, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с острыми формами ИБС обсуждаются на уровне региона — с органами регионального управления здравоохранения и обязательного медицинского страхования (ОМС), а также при необходимости актуальность проблематики выходит на уровень вице-губернатора социального блока региона и территориального Росздравнадзора.