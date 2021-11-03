Как сделать Россию экологически чистой и увеличить доходы бюджета за счет новых инвестиционных проектов

Энергию от мусоросжигания – в электричество

Современные мусоросжигающие заводы являются небольшими электростанциями. Например, когда немецкие власти запретили складировать мусор на свалках, а переработанные отходы оказалось необходимо куда-то девать, комплексы, производящие электричество и тепловую энергию, благодаря сжиганию мусора, стали расти в стране как на дрожжах. Сегодня в стране действует более ста установок, которые рассчитаны на утилизацию более 18 млн тонн мусора. И это при том, что в самой Германии за год собирается «только» в районе 14 млн тонн отходов. Чтобы эти установки могли функционировать, остальное приходится забирать у соседей, которые еще и доплачивают немцам за то, что они избавляют их от мусора. Таким образом, Германия не только получает тепло и электричество из мусора, но еще и зарабатывает на этом.

В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкене» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из которых шведы получают электроэнергию и тепло, которых хватает примерно для 90 % городских домовладений. Также из отходов шведы получают и биогаз, используемый для нужд городского транспорта. Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти.

Вернемся в Россию. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, при утилизации может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 кв. м земли. Даже минимальным дозам этих ядовитых соединений (их действие в 67 000 раз сильнее цианида) человечество обязано онкологическими и репродукционными заболеваниями. А теперь представьте себе, что ежегодно на свалках одной только Москвы оказывается более 15 млн батареек.

««Мусорные электростанции» в Дании, Японии, не только эффективны и, благодаря высоким технологиям, экологически чисты, но и просто радуют глаз, ‒ рассказывает Дмитрий Давыдов. – Это не мрачные бетонные строения, а яркие и эффектные здания. Примером таких решений может послужить Энергетическая башня в Роскилле (Roskilde), Дания, или японский мусоросжигающий завод на острове Майшима (Maishima) в Осаке».