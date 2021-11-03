Как сделать Россию экологически чистой и увеличить доходы бюджета за счет новых инвестиционных проектов

Вопросы экологии занимают все более важное место в международной экономической политике, а в России по-прежнему остаются проблемы в их реализации, что ставит нашу страну в не самое выгодное положение. По данным НИУ-ВШЭ (доклад «Поворот к природе: новая экологическая политика России в условиях «зеленой» трансформации мировой экономики и политики»), начиная с 1990-х в нашей стране экологическая политика воспринимается как некое бремя или даже угроза для экономического развития. А в национальной Стратегии экономической безопасности 2017 года и вовсе развитие «зеленых» технологий причислено к основным вызовам и угрозам экономической безопасности страны из-за того, что такие технологии снижают спрос на сырьевые товары, являющиеся основой экономики России. Очевидно, что это не так и с точки зрения поддержания здоровья населения, качества жизни, но также и с тем, чтобы выстроить правильную внешнеэкономическую политику.
Кроме того, недостаточное внимание вопросам экологии несет в себе следующие риски. Во-первых, экономические риски: декарбонизация сокращает спрос на российское ископаемое топливо. Во-вторых, внешнеполитические риски – удар по имиджу России. В-третьих, население все больше заботится о состоянии нашей планеты, и это может стать объединительной темой для общества и политических элит.
Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов в своем проекте «20 идей» предлагает решение проблем, связанных с недостаточным вниманием россиян к вопросам экологии и защиты окружающей среды. В проекте собраны многие предложения по развитию России, призванные привлечь внимание властей, которые смогут воплотить их в жизнь, чтобы усилить экономический рост.
По мнению предпринимателя, для этого России нужно использовать лучшие мировые практики, опыт других стран, которые выбрали правильный вектор развития, меры, которые к этому привели. Например, опыт Сингапура, Швеции, Японии, Германии, которые встали на путь защиты экологии гораздо раньше.
В проект «20 идей» включены предложения по всем аспектам: здравоохранению, образованию, инвестициям, эффективности госслужбы и так далее. При этом десятая часть его предложений кратко посвящена внедрению в России лучшего мирового опыта в сфере экологии.
Самым зеленым мегаполисом сегодня является Сингапур. Когда-то давно, чтобы добиться этого, пришлось восстановить закисленные почвы, наладить систему стоков и полива, завезти 8 тысяч разновидностей растений и высадить миллионы деревьев и кустарников. И зелень, и чистота были введены путем жестких мер. На тот момент (1965‒1979 гг.) остров был образцом упадка, разрухи и запущенности, но в течение двух десятилетий полицейские стояли на каждом перекрестке и лично контролировали и штрафовали местных жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку, выгул скота на улицах города и пожароопасные фейерверки. Менталитет народа был в корне изменён в лучшую сторону. Таким образом, сегодняшнее экологическое благополучие полностью искусственно и создано только благодаря труду граждан и целеустремлённости властей.
К счастью, в современном мире нет необходимости в столь длительном периоде для наведения порядка и столь жестких мерах. Так, с помощью современных средств фиксации (видеокамер) отследить нарушителя чистоты очень просто. Также очень важна роль общества: количество людей со смартфонами в разы превышает количество средств визуального контроля. «Достаточно будет повысить штрафы и отдать из них 50 % специальным сотрудникам, назовем их «уполномоченными заявителями», которые будут платить за факты сообщения о правонарушении, ‒ рассказывает Дмитрий Давыдов. ‒ И результат не заставит себя ждать: студенты, пенсионеры, домохозяйки быстро отреагируют на данное предложение и, таким образом, мы получим систему эффективного массового контроля за чистотой, которая поможет навести полный порядок максимум за 2 года». Причем данные камеры становятся для предпринимателя превращаются в источник дохода, как и в случае с контролем за дорожным движением, предприниматель будет получать 50 % от суммы полученного государством штрафа.
Операторы, отслеживающие записи происходящего на улицах города, при обнаружении нарушителей городской чистоты вводят их изображение в программу идентификации личности. Полученные результаты передаются в специально созданное подразделение экологической полиции. Выявленные виновники будут наказаны общественными работами, связанными с уборкой улиц либо сортировкой мусора, либо штрафом с прогрессирующей составляющей. Если факт загрязнения был зафиксирован частным лицом, информация поступает уполномоченному заявителю, который производит те же самые действия, но в данном случае он делит сумму вознаграждения с человеком, зафиксировавшим факт загрязнения.
По мнению активиста, пилот можно запустить, например, в Сочи, а затем тиражировать и в других городах России.
Всегда важно ввести четкие правила, уверен Дмитрий Давыдов, в том числе необходимо четко расписать требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора. Базовым вариантом, по его мнению, может послужить существующий в Швейцарии механизм разделения мусора.
Свалки наносят не только экологический и экономический вред, но и несут смертельную опасность для населения. С 2000 года Швейцария полностью запретила организацию свалок на своей территории. Это было единственно возможным решением, и поэтому осталось только два выбора: либо перерабатывать мусор, превращая использованные изделия в материал для новых, либо сжигать, получая взамен тепло и электроэнергию. Организацию сбора и переработки передали в руки частных компаний, которые помогли Швейцарии за короткий период стать одним из лидеров по утилизации мусора в Европе. Сортировке подлежит не только бумага, пластик или пищевые отходы. Отдельно сортируется абсолютно всё – от разных видов пластика до различных типов батареек либо видов отработанного масла. В 2009 году в Швейцарии перерабатывалось уже 50 % всего мусора. На сегодняшний день достигнута планируемая правительством Швейцарии цель – перерабатывать в среднем по всем категориям 75 %.
Отсортированному мусору в разных странах находят различное применение. В Японии, например, из переработанных пластиковых бутылок изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и многое другое. Также японцы перерабатывают и разные виды стекла, глины и фарфора, получая из них плитку, использующуюся для мощения улиц, а также панели для облицовки стен.
Современные мусоросжигающие заводы являются небольшими электростанциями. Например, когда немецкие власти запретили складировать мусор на свалках, а переработанные отходы оказалось необходимо куда-то девать, комплексы, производящие электричество и тепловую энергию, благодаря сжиганию мусора, стали расти в стране как на дрожжах. Сегодня в стране действует более ста установок, которые рассчитаны на утилизацию более 18 млн тонн мусора. И это при том, что в самой Германии за год собирается «только» в районе 14 млн тонн отходов. Чтобы эти установки могли функционировать, остальное приходится забирать у соседей, которые еще и доплачивают немцам за то, что они избавляют их от мусора. Таким образом, Германия не только получает тепло и электричество из мусора, но еще и зарабатывает на этом.
В шведском городе Линчёпинг на заводе «Йерстадсверкене» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из которых шведы получают электроэнергию и тепло, которых хватает примерно для 90 % городских домовладений. Также из отходов шведы получают и биогаз, используемый для нужд городского транспорта. Рациональные шведы подсчитали, что из 4 тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает 1 тонна нефти.
Вернемся в Россию. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, при утилизации может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 кв. м земли. Даже минимальным дозам этих ядовитых соединений (их действие в 67 000 раз сильнее цианида) человечество обязано онкологическими и репродукционными заболеваниями. А теперь представьте себе, что ежегодно на свалках одной только Москвы оказывается более 15 млн батареек.
««Мусорные электростанции» в Дании, Японии, не только эффективны и, благодаря высоким технологиям, экологически чисты, но и просто радуют глаз, ‒ рассказывает Дмитрий Давыдов. – Это не мрачные бетонные строения, а яркие и эффектные здания. Примером таких решений может послужить Энергетическая башня в Роскилле (Roskilde), Дания, или японский мусоросжигающий завод на острове Майшима (Maishima) в Осаке».
По мнению предпринимателя, важным в процессах переработки является постоянный контроль и совершенствование технологических процессов. По подсчетам экологов, на шведском заводе «Йерстадсверкене», оставшийся после сжигания пепел составляет 15% от начального веса отходов. После этого его сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки просеивают, чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. И только 1 % остается и хранится на мусорных свалках. Дым от этого мусоросжигательного завода состоит из 99,9 % нетоксичных двуокиси углерода (углекислый газ) и воды, но их до сих пор фильтруют через сухой фильтр и воду. Шлак из фильтров используется для наполнения заброшенных шахт. По подсчетам экологов, завод вносит значительный вклад в улучшение состояния естественной среды.
Очень важна роль коммуникационной составляющей, считает Дмитрий Давыдов. Отдельный акцент нужно сделать на то, чтобы начать просвещение прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи: дети пишут контрольные с задачками на темы «куда нужно выбрасывать пенопласт» или «как правильно выгуливать собаку».
Для скорейшего решения данного вопроса также предлагается предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Данные компании на протяжении первых 10 лет будут выплачивать всего лишь 1‒3 % от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.
С одной стороны, Россия затянула с решением данного вопроса, но, с другой стороны, в сложившейся ситуации есть и свои плюсы: мы можем использовать накопленный опыт и проверенные технологии для скорейшего запуска собственных производств, говорит активист.
Плюсы от вводимых мер неоспоримы, по мнению автора проекта «20 идей». Во-первых, страна так избавится от уже имеющихся мусорных свалок, наносящих большой вред экологии и здоровью граждан. Во-вторых, с помощью обозначенных мер можно усилить предпринимательскую активность в стране в целом. В-третьих, Россия получит самые экологически чистые предприятия в мире по переработке и преобразованию бытовых отходов в электроэнергию. И, наконец, можно будет увеличить доходную часть бюджета за счёт возникновения новых инвестиционных проектов и дополнительных поступлений от налогов и сборов.
«Самым сложным препятствием на пути к развитию в стране полноценной мусороперерабатывающей структуры будет менталитет наших соотечественников, ‒ подытоживает Дмитрий Давыдов. ‒ Наведение чистоты и порядка в собственном дворе, городе, стране – достойная цель в жизни любого социально ответственного гражданина. Цель, которая в России может смело претендовать на право называться самой настоящей национальной идеей».