Нужны ли корпоративные арбитражные управляющие

«Коллективный разум»

В последних редакциях банкротного законодательства предусмотрено деление профильных саморегулируемых организаций (СРО) на 3 категории: в зависимости от размера дел, которые они ведут, меняется и размер компенсационного фонда. Крупнейший компенсационный фонд (200 млн рублей) будет у СРО, имеющего право работать с должниками с доходом от 2 млрд рублей. С одной стороны, идея подобного деления СРО совершенно здравая, ведь 5 % крупных должников формируют основную часть платежей кредиторам. С другой стороны, серьезный должник требует привлечения более мощных ресурсов для проведения процедур. Может быть, предложенный формат требует уточнения?

С 2002 года статус и обязанности арбитражного управляющего не изменялись. В них непременно входят выявление предпосылок банкротства, оспаривание сомнительных сделок, поиск имущества, его оценка, продажа и расчет с кредиторами.

В типичной компании с выручкой в 2 млрд рублей в руководящем штате обычно есть шесть человек: генеральный директор, исполнительный директор, главный бухгалтер, экономист, «безопасник» и главный юрист. Этот минимальный набор нужен, чтобы компания работала стабильно и приносила прибыль. При банкротстве же и назначении арбитражного управляющего большая часть управленцев компании уходит вместе с генеральным директором.

Но чтобы работа компании продолжалась, вакантные должности необходимо оперативно заполнить. Кроме того, у организации появляется потребность в спецсотрудниках и помощниках арбитражного управляющего.

Есть три варианта решения этой проблемы.

Во-первых, арбитражный управляющий может сам совмещать эти должности без оплаты. В этом его поддерживает ФНС, а за попытку выбрать иной вариант строго карает.

Если посмотреть на курс обучения арбитражного управляющего, он выглядит как задача невыполнимая: не так просто вложить за 4‒5 месяцев в голову человека (пусть высокообразованного и с опытом управления) знания, эквивалентные 5 годам юрфака, 5 годам экономфака и еще нескольким годам обучения оценке. А потом курс пройден, экзамен сдан, и получается, что управляющий теперь и юрист, и бухгалтер, и оценщик.

Во-вторых, можно привлечь для выполнения конкретных задач специализированную компанию. Но тут имеются ограничения. Например, лимит вознаграждения на всю процедуру, который в 2021 году настолько мал, что на проект невозможно нанять даже одного опытного юриста, не говоря уже о полноценной команде.

В-третьих, можно набрать необходимых сотрудников в штат. Наверное, это самый привлекательный вариант. Однако современные специалисты ценят место работы, думают о будущем и отказываются идти к должникам с сомнительной репутацией и непонятными перспективами.

В зависимости от сложности и размера должника арбитражный управляющий выбирает, как действовать: чем больше и запутаннее процедура, тем меньше есть вариантов.

Посмотрите комментарии в прессе: по самым громким и крупным делам о банкротстве вы почти никогда не встретите комментариев арбитражных управляющих. Подобные дела почти всегда комментируют юристы. Ежегодно публикуются несколько крупных рейтингов юридических компаний (в том числе и тех, которые специализируются на банкротстве), где также нет ни слова об арбитражных управляющих.

Выходит, что такие люди – это некий «коллективный разум», команда, работающая, как привлеченное со стороны лицо, и оплачиваемая из будущего процентного вознаграждения арбитражного управляющего.

В такой ситуации разумно наделять статусом арбитражный/антикризисный управляющий консалтинговые компании, уже работающие на арбитражных управляющих и имеющие в штате юристов, экономистов, бухгалтеров, исполнительных директоров.