Человеческий подход: что такое видеобанкинг и для чего он нужен?

Есть вопросы, которые нужно обсудить напрямую с сотрудником банка, но попасть в офис и даже дозвониться получается не всегда. Рассказываем, какие возможности открывает видеобанкинг.
У жителя мегаполиса сегодня есть десятки причин, чтобы лишний раз не перемещаться по городу, ‒ от сложной эпидемиологической ситуации до пробок на дорогах. Чтобы упростить доступ к своим услугам, бизнес использует дистанционные каналы продаж. В этом серьезно преуспели банки. Сегодня более 60 % клиентов пользуются интернет-банком или мобильным приложением, и цифра постоянно растёт. Этому способствует развитие Интернета, распространение смартфонов и увеличение скорости жизни: многие люди не хотят тратить время на визит в офис, и технологии им это позволяют.
С другой стороны, далеко не все пользователи готовы к полному переходу на цифровой формат. По данным отчёта McKinsey, 87 % банковских клиентов хотели бы общаться с человеком, а не с роботом. Мы не готовы полностью довериться технологиям и роботам, и особенно в том, что касается финансов. Личное общение дает куда больше информации об экспертизе собеседника, чем взаимодействие с интерфейсом, а это очень важно, чтобы понять, можно ли ему довериться. Именно поэтому банки стараются «очеловечить» дистанционные сервисы.
Консультации по видеосвязи сочетают в себе два главных преимущества ‒ личное общение и экономию времени на поездках в офис. Среди первых в июне 2014 года такие консультации запустил один из индийских банков. Через год система принимала 1000 видеозвонков в день, 65 % клиентов возвращались за повторными услугами. В том же году консультировать клиентов по видеосвязи начал один из английских банков. В последующие несколько лет этот инструмент взяли на вооружение крупные мировые банки.
Востребованность видеобанкинга росла вместе с популярностью видеозвонков. За 2015‒2018 годы число пользователей приложений для видеозвонков практически удвоилось: каждый третий человек регулярно разговаривал с коллегами, друзьями или родственниками через мессенджеры с видео хотя бы раз в неделю. Новый виток в развитии формата дала пандемия. В 2020 году видеозвонки пережили настоящий бум из-за локдауна, а после снятия ограничений остались в обиходе большинства пользователей.
Это похоже на привычный видеозвонок через Zoom (6+), Skype (6+) или Facetime (6+), но дополнительных приложений устанавливать не нужно, всё доступно на сайте банка: нужно только выбрать удобное время и перейти по ссылке.
Кто-то откладывает визит в банк из-за того, что отделение закрывается в неудобное время: приходится отпрашиваться с работы или думать, с кем оставить детей. Видеобанкинг позволяет клиентам получить услуги без визита в офис и сэкономить время на дорогу и ожидание в очереди. Подключиться к звонку можно в любых условиях: вы можете стоять в пробке по пути с работы или лежать на пляже в другой стране.
Те, кто привык звонить в банк, чтобы задать вопрос оператору, знают, как сложно и долго «пробиваться» через голосовое меню. Подключаясь к видеозвонку, клиент напрямую связывается с менеджером и сразу получает консультацию.
Пользователь общается с менеджером лицом к лицу: советуется, задаёт волнующие вопросы и оценивает его квалификацию ‒ многие люди ценят такую возможность. Если вы звоните из людного места и хотите обсудить конфиденциальную информацию, в любой момент можно переключиться в режим чата.
Чтобы сделать видеозвонок безопасным, банки применяют современные способы защиты и шифрования данных ‒ многофакторную аутентификацию и вход с помощью биометрических данных.
Банк ВТБ (ПАО «Банк ВТБ») стал первым российским банком, который запустил обслуживание клиентов через видеозвонки. Услуга доступна жителям всех регионов присутствия. Менеджер на связи круглосуточно в любой день недели: в удобное время клиент просто запускает видеозвонок на сайте банка. В формате видеосвязи можно не только проконсультироваться, но и получить банковские услуги: оформить рефинансирование, заявку на ипотеку, потребительский кредит или кредитную карту.
В ближайшее время видеобанкинг появится в «ВТБ Онлайн» (6+) ‒ клиенты смогут совершить видеозвонок прямо из приложения. В перспективе банк рассчитывает перевести в цифровой формат все свои услуги, чтобы разговор с менеджером по видеосвязи стал полноценной альтернативой обслуживанию в физических точках продаж.