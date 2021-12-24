Человеческий подход: что такое видеобанкинг и для чего он нужен?

Какие возможности открывает видеобанкинг

Есть вопросы, которые нужно обсудить напрямую с сотрудником банка, но попасть в офис и даже дозвониться получается не всегда. Рассказываем, какие возможности открывает видеобанкинг.

У жителя мегаполиса сегодня есть десятки причин, чтобы лишний раз не перемещаться по городу, ‒ от сложной эпидемиологической ситуации до пробок на дорогах. Чтобы упростить доступ к своим услугам, бизнес использует дистанционные каналы продаж. В этом серьезно преуспели банки. Сегодня более 60 % клиентов пользуются интернет-банком или мобильным приложением, и цифра постоянно растёт. Этому способствует развитие Интернета, распространение смартфонов и увеличение скорости жизни: многие люди не хотят тратить время на визит в офис, и технологии им это позволяют.