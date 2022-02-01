Черное золото России

Специальный интерактивный проект газеты «Ведомости» и «Роснефти»

2 января 1703 года газета «Ведомости», новости для которой отбирал сам царь Петр Великий, сообщала: «Из Казани пишут: на реке Соку нашли много нефти». Это было первое документальное упоминание о русском нефтяном месторождении. С тех пор «Ведомости» стала одной из главных деловых газет в России, а наша страна ‒ лидером мировой нефтяной отрасли.

Сегодня «Ведомости» совместно с компанией «Роснефть» предлагают вам принять участие в игре.

Ниже пять карточек, которые помогут вам узнать темы игры, а принять в ней участие можно в официальном instagram компании «Роснефть».

Удачи!)

Для продолжения игры переходите в официальный инстаграм компании «Роснефть»: @rosneft_official.

Срок проведения акции с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года включительно. Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения читайте в официальной группе ВК: https://vk.com/docs-51023203

ПАО «НК «Роснефть»