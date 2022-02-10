Как сделать поведение водителей за рулем более ответственным

Водители используют время, чтобы сделать и другие дела: к примеру, перекусить или нанести макияж. На эти риски, возникающие от неблагоприятных условий, которые создает себе сам водитель, необходимо обратить внимание законодателям, чтобы сформировать в российских автовладельцах культуру ответственного вождения и в конечном счете снизить количество ДТП из-за отвлечения внимания. Позитивный опыт европейских стран будет полезен и в этом вопросе, считает Дмитрий Давыдов, автор прорывного проекта «20 идей по развитию России».
Так, в Испании водители обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда себе и окружающим. За рулем не должно быть препятствий, ограничивающих движения, нарушающих поле зрения и отвлекающих от езды. Согласно этой законодательной норме, водители в Испании могут быть привлечены к ответственности за управление транспортным средством в опасной для вождения обуви (сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке и другие), босиком, с обнаженным торсом или в купальном костюме. Также могут оштрафовать водителя, если пассажиры создают опасную ситуацию на дороге, например положив ноги на переднюю панель. Сумма штрафа за перечисленные выше нарушения составляет от 80 до 200 евро (6 800-17 100 рублей). Во многом благодаря своим строгим правилам, за период с 2010 по 2020 год количество ДТП в Испании сократилось на 44 %. Она сейчас является четвертой страной в ЕС с самым низким уровнем смертности на дорогах, уступая лишь Швеции, Мальте и Дании.
В Великобритании также за каблуки грозит штраф. Там существует закон, согласно которому одежда и обувь водителя не должны препятствовать осуществлению полного контроля над транспортным средством. За вождение в сланцах, в обуви на высоких каблуках или без обуви полиция может выписать штраф по статье «Небрежное вождение» или «Вождение без должной осторожности и внимания или без учета других участников дорожного движения». Сумма штрафа составляет 100 фунтов. А если водитель в неподобающей обуви совершит ДТП, то суд может обязать его выплатить штраф до 5 000 фунтов.
С неправильной обувью действительно возрастает риск попадания в ДТП, подтверждают эксперты. Первый тип обуви, который точно не следует надевать при вождении автомобиля, – обувь с высокими каблуками. Это связано с тем, что, во-первых, длительное положение ноги на весу вызывает быструю усталость, во-вторых, шпильки имеют не очень прочную структуру: каблук может сломаться или зацепиться за коврик в автомобиле. В результате водитель просто не успеет затормозить, когда это будет необходимо. Второй тип обуви, который следует исключить, – обувь с толстой негнущейся платформой. Из-за нее водители плохо чувствуют педали газа, и с нажатием можно «переборщить».
Во Франции за рулем не только не стоит ездить на шпильках, но и есть, и слушать громкую музыку. Законодательство говорит о том, что водитель обязан в любой момент быть в состоянии совершить любой маневр или изменить скорость без задержки и поле зрения не должно снижаться из-за посторонних предметов в руках. На этом основании водители могут быть оштрафованы за несоответствующую обувь. Кроме того, во Франции с 2015 года официально запрещено вождение в наушниках (штраф 135 евро, 11 500 рублей), а также поедание сэндвича, слишком громкая музыка и нанесение макияжа во время езды (штраф 75 евро, 6 400 рублей).
Штрафы за некорректное поведение есть и в восточных странах. Например, в ОАЭ ввели штраф для женщин, которые накладывают макияж за рулем или поправляют прическу во время движения, им придется заплатить около 272 долларов за это. Кроме того, полиция также имеет право конфисковать автомобиль нарушительницы сроком на один месяц.
Точных оценок, сколько макияж, неправильная обувь или одежда вызывают аварий, нет, но это можно оценить косвенно: на базе данных других стран, в которых подобная статистика ведется. Так, 20 % британских водительниц признаются, что во время вождения они спокойно вносят изменения в свой внешний вид. 3 % сообщили, что их увлечение макияжем приводило к разного рода ДТП. По подсчетам одной британской страховой компании, ежегодно это около 500 тыс. ДТП в одной только стране. По оценке The Daily Telegraph, нанесением макияжа за рулем в Великобритании хотя бы один раз занимались 2,7 млн человек из 15 млн водителей женского пола. Скорее всего, поведенческие паттерны не будут сильно меняться от страны к стране.
Опасное поведение может быть не только у женщин. Еще один момент, который легко может привести к ДТП, ‒ ношение наушников за рулем или громкая музыка в них, и это могут делать как мужчины, так и женщины. Любая громко включенная музыка в наушниках притупляет внимание, затормаживает реакцию и активирует нервную систему, что может стать причиной неадекватно агрессивного состояния водителя. Да и вообще в чрезвычайной ситуации водитель может не услышать звуковой сигнал от другого участника движения, что приведет к аварии. Ученые Южно-Китайского технологического университета провели исследование, в рамках которого выяснили, что тяжелая музыка типа хард-рок способствует агрессивному стилю вождения и может спровоцировать ДТП. По данным опроса «Автоспеццентра», проведенного в 2020 году, 64 % слушают музыку за рулем, и 33 % признали, что громкая музыка снижает уровень реакции и ускоряет утомление от вождения. Громкая музыка может спровоцировать опасную ситуацию на дороге, соглашался в интервью генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.
Однако в ПДД ничего не сказано про запрет наушников за рулем, более того, статья 2.7 косвенно призывает пользоваться наушниками, запрещая во время движения разговаривать по телефону, «не оборудованному техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Нет в ПДД и конкретного пункта, который запрещал бы еду за рулем, а это тоже самое что ни на есть отвлечение от вождения, и присуще оно всем типам водителей.
Исследования и наблюдения показывают, что зачастую именно нарушение внимательности является частой причиной ДТП. Так, например, в 2020 году в ходе социального опроса, в котором участвовало 2 305 водителей, 3 % признались, что попадали в ДТП из-за отвлечения внимания, а 49 % подтвердили, что имеют привычку отвлекаться от дороги, и 5 % указали, что отвлекаются часто. Согласно другому исследованию, свободно скользящая на ноге обувь (тапочки, сланцы) увеличивает тормозной путь на 0,13 секунды, то есть на целых 3,5 метра при скорости 97 км/ч, поскольку ощутимо замедляется скорость переставления ноги с одной педали на другую и снижается сила нажатия педали. Также отмечается риск того, что сланец может соскользнуть и застрять между полом и педалью. По наблюдениям сотрудников ГИБДД, злоупотребление косметикой за рулем также является фактором риска возникновения ДТП. О вреде приема пищи за рулем и о пагубном влиянии наушников на поведение водителя также неоднократно высказывались отечественные СМИ.
Вернемся в Россию. В нашей стране до сих пор нет законодательных мер, которые могли бы побудить водителей устранять все отвлекающие факторы за рулем.
Поэтому автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов предлагает в России установить административную ответственность за следующие действия со стороны водителя.
Во-первых, это вождение в опасной обуви (сланцы, шлепанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком. Поскольку неверно подобранная для поездки за рулем обувь несет в себе опасность, увеличивая риски попадания в ДТП и его последствия, то законодательный запрет на ее использование необходим.
Во-вторых, прием пищи и нанесение макияжа во время вождения как занятия, которые рассеивают внимание и переключают с основного – вождения. Так, названные действия за рулем напрямую отвлекают от дороги не меньше, чем разговор по телефону (с помощью рук). Никто из автолюбителей и экспертов не станет отрицать этот факт. Однако отсутствие запрета за такие действия формирует в гражданах, находящихся в спешке, плохую и опасную привычку заниматься посторонними делами за рулем. Четко обозначенная позиция закона в том, что отвлекаться на еду и макияж не стоит из соображений безопасности, сможет изменить поведение в обществе. И тогда даже торопящиеся водители будут парковаться, прежде чем перекусить бутербродом или подкраситься.
И наконец, использование наушников во время вождения. Наушники не просто снижают способность слышать то, что происходит вокруг. В них содержится и другая опасность: музыка или иной аудиоконтент, блокирующий уши, мешает сосредоточиться на вождении и притупляет способность мозга адекватно воспринимать реальность органами чувств. Наушники не являются предметом необходимости, и альтернатива им всегда существует. Как результат такого запрета внимание водителей будет в большей мере направлено на контроль ситуации на дороге сократит случаи попадания в ДТП из-за человеческого фактора и опасного поведения за рулем.
Перенимая успешный опыт и законодательно ограничивая опасное поведение со стороны водителей, можно сократить уровень травматизма и количество смертей на дорогах России, уверен Дмитрий Давыдов и поэтому ожидает, что государство обратит внимание на его предложения.
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