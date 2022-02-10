Как сделать поведение водителей за рулем более ответственным

Культура ответственного поведения за рулем в разных странах мира

Так, в Испании водители обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда себе и окружающим. За рулем не должно быть препятствий, ограничивающих движения, нарушающих поле зрения и отвлекающих от езды. Согласно этой законодательной норме, водители в Испании могут быть привлечены к ответственности за управление транспортным средством в опасной для вождения обуви (сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке и другие), босиком, с обнаженным торсом или в купальном костюме. Также могут оштрафовать водителя, если пассажиры создают опасную ситуацию на дороге, например положив ноги на переднюю панель. Сумма штрафа за перечисленные выше нарушения составляет от 80 до 200 евро (6 800-17 100 рублей). Во многом благодаря своим строгим правилам, за период с 2010 по 2020 год количество ДТП в Испании сократилось на 44 %. Она сейчас является четвертой страной в ЕС с самым низким уровнем смертности на дорогах, уступая лишь Швеции, Мальте и Дании.

В Великобритании также за каблуки грозит штраф. Там существует закон, согласно которому одежда и обувь водителя не должны препятствовать осуществлению полного контроля над транспортным средством. За вождение в сланцах, в обуви на высоких каблуках или без обуви полиция может выписать штраф по статье «Небрежное вождение» или «Вождение без должной осторожности и внимания или без учета других участников дорожного движения». Сумма штрафа составляет 100 фунтов. А если водитель в неподобающей обуви совершит ДТП, то суд может обязать его выплатить штраф до 5 000 фунтов.

С неправильной обувью действительно возрастает риск попадания в ДТП, подтверждают эксперты. Первый тип обуви, который точно не следует надевать при вождении автомобиля, – обувь с высокими каблуками. Это связано с тем, что, во-первых, длительное положение ноги на весу вызывает быструю усталость, во-вторых, шпильки имеют не очень прочную структуру: каблук может сломаться или зацепиться за коврик в автомобиле. В результате водитель просто не успеет затормозить, когда это будет необходимо. Второй тип обуви, который следует исключить, – обувь с толстой негнущейся платформой. Из-за нее водители плохо чувствуют педали газа, и с нажатием можно «переборщить».

Во Франции за рулем не только не стоит ездить на шпильках, но и есть, и слушать громкую музыку. Законодательство говорит о том, что водитель обязан в любой момент быть в состоянии совершить любой маневр или изменить скорость без задержки и поле зрения не должно снижаться из-за посторонних предметов в руках. На этом основании водители могут быть оштрафованы за несоответствующую обувь. Кроме того, во Франции с 2015 года официально запрещено вождение в наушниках (штраф 135 евро, 11 500 рублей), а также поедание сэндвича, слишком громкая музыка и нанесение макияжа во время езды (штраф 75 евро, 6 400 рублей).