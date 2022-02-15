Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей» предлагает повысить скорость оказания помощи при инсультах

Причем эксперты считают, что россияне находятся в зоне высокого риска инсульта, так как в целом не следят за своим здоровьем, особенно мужчины.
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное сужением или закупоркой сосудов (ишемический инсульт) или кровоизлиянием вследствие разрыва сосуда (геморрагический инсульт). В России ежегодно фиксируется около 450 тыс. инсультов. И это – вторая по распространенности причина смертности в нашей стране. По данным Росстата, только в 2020 году инсульт унес более 135 тыс. жизней в стране. По уровню смертности от инсульта Россия занимает лидирующие позиции в мире: 115 жертв на 100 тыс. населения. Ситуацию еще осложнила пандемия коронавируса: число инсультов может возрасти и из-за постэффектов у переболевших COVID-19, и из-за перегруженности стационаров, и из-за общего негативного психоэмоционального фона.
Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей» о том, как улучшить жизнь в России, сделать социальную и экономическую сферу более стабильными и развитыми, предлагает обратить внимание на эту проблему, а также рекомендует меры по ее решению.
По данным Научного центра неврологии, в стране проживают более 1 млн людей, перенесших инсульт, и только 8–10 % всех случаев инсульта заканчиваются относительно легко, когда у пациента восстанавливаются основные функции в первые 3 недели. Более того, специалисты центра отмечают, что до 15 % случаев инсульта (около 70 тыс. в год) происходит в молодом возрасте: 18 – 45 лет.
Очень важно, что для спасения человека из инсультного состояния и дальнейшего восстановления очень важно время. Инсульт развивается быстро, но при этом часто не удается распознать удар сразу, поскольку первичные симптомы не ярко выражены и неподготовленным людям зачастую непонятны.
Меры помощи при инсульте – это перечень действий, направленных не только лишь на спасение жизни больного, но и на сохранение качества жизни. От времени и правильности оказания медпомощи зависит возможность восстановления поврежденных клеток мозга человека и функциональных способностей нервной системы. В среднем, по данным зарубежных и российских специалистов, оптимальный срок для доставки больного в лечебное учреждение – 3 часа с момента заболевания (чем раньше, тем лучше). Среди медиков существует еще такое понятие, как «терапевтический час»: как правило, это время оценивается в 4,5 часа от начала заболевания, в течение которого можно избежать необратимых последствий. Ученые просчитали, что скорость отмирания головного мозга во время ишемического удара составляет 1,9 млн нейронов в минуту и за час без лечения мозг «стареет» на 3,6 года. Учитывая, что каждая минута имеет значение для жизни и здоровья, во многих развитых странах в последние годы стали уделять внимание именно скорости оказания первой медицинской помощи при инсульте.
Мобильные бригады скорой помощи появились в Германии еще в 2011 году. Согласно исследованию их работы в Берлине за период с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, они были задействованы в 749 случаях инсультов (49 %), остальные 794 (51 %) инсульта обслужила общая неспециализированная скорая помощь. Сравнивая эффективность двух разных подходов, ученые пришли к однозначному заключению, что мобильная «инсультная» команда увеличивает выживаемость и снижает риск инвалидности. Пациенты получали тромболизис чаще (60 % против 48 %) и в среднем на 20 минут раньше. Смертность по прошествии трех месяцев после инсульта оказалась ниже (7 % против 9 %). Более того, 51 % пациентов «инсультной» скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42 %.
В Австралии первая специальная передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом, была запущена в 2017 году. Она работала в радиусе 20 км от Королевской больницы Мельбурна, покрывая население в 1,7 млн. За первые 2 года работы у команды было более 2 500 вызовов и оказаны процедуры 1 025 пациентам до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой пациент, нуждающийся в тромболизисе, получил лечение в течение первых 60 минут после удара, а для каждого двенадцатого из них инсульт мог бы стать смертельным при отсутствии специализированной скорой помощи.
Аналогичные мобильные «инсультные» подразделения доказали свою эффективность и в США. По итогам исследования, проводимого в 7 городах с 2014 по 2020 год, выяснилось, что 53 % пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, в итоге подтвердили полное выздоровление, в то время как этот же показатель для пациентов обычной неотложки составил 43 %.
В России такой практики пока не существует. В Москве, мегаполисе с самым высоким уровнем оказания медицинской помощи, с 2017 года действует так называемая инсультная сеть, в которую входят крупнейшие городские больницы, оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием. В ее центрах всегда есть готовые операционные, куда пациента с инсультом могут доставить для экстренного вмешательства, и машины скорой помощи узнают о ближайшей подготовленной больнице в режиме онлайн. В других регионах России такой технологии нет. И ее развертывание потребует масштабных инвестиций.
Дмитрий Давыдов предлагает перенять практику развитых стран для повышения качества и скорости медпомощи больным с инсультом в России. А именно: необходимо оборудовать машины скорой помощи технологиями для оказания экстренной диагностики и терапии при инсульте.
Сегодняшняя практика такова, чтобы определить степень поражения клеток мозга и назначить соответствующие лечебные процедуры, нужно провести экспресс-анализы и компьютерную томографию. И это делается в госпитале после приезда скорой помощи, на что уходит драгоценное время, особенно эта проблема остро стоит в регионах. Введение специализированных машин скорой помощи при инсульте поможет сэкономить время и начать лечение уже по пути в больницу. Такая скорая помощь (по примеру машин в Германии и Австралии) должна быть оснащена всем необходимым оборудованием для диагностики, также аппаратурой, по которой можно установить связь с неврологом в больнице.
Конечно же, фельдшеры в таких мобильных бригадах должны быть специально обучены как работе с оборудованием, так и коммуникации по телемедицинским технологиям.
Благодаря установленному в машине скорой помощи оборудованию и специально обученным фельдшерам, поддерживающим связь с врачом из больницы, пациенту смогут провести обследование и начать лечение еще до госпитализации.
Для внедрения «инсультных» автомобилей и бригад скорой помощи потребуется время и финансирование, а также переподготовка медицинских кадров. Но все усилия и вложения в итоге окупятся и принесут огромную пользу населению и стране. Конечно, самый печальный итог инсульта – смерть, но и инвалидность, временная и постоянная потеря трудоспособности понижают качество жизни человека, а также глобально создают ощутимый урон государственному бюджету и экономике страны в целом. Поэтому действия, направленные на снижение этих негативных последствий инсульта, будут выгодны во всех отношениях, уверен Дмитрий Давыдов. Он надеется, что государство обратит внимание на это предложение, ведь главным эффектом от предлагаемых мер станет спасение жизни и здоровья тысяч россиян, попадающих под удар этого опасного заболевания.
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