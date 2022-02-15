Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей» предлагает повысить скорость оказания помощи при инсультах

Мобильные спасительные бригады

Мобильные бригады скорой помощи появились в Германии еще в 2011 году. Согласно исследованию их работы в Берлине за период с февраля 2017 года по октябрь 2019 года, они были задействованы в 749 случаях инсультов (49 %), остальные 794 (51 %) инсульта обслужила общая неспециализированная скорая помощь. Сравнивая эффективность двух разных подходов, ученые пришли к однозначному заключению, что мобильная «инсультная» команда увеличивает выживаемость и снижает риск инвалидности. Пациенты получали тромболизис чаще (60 % против 48 %) и в среднем на 20 минут раньше. Смертность по прошествии трех месяцев после инсульта оказалась ниже (7 % против 9 %). Более того, 51 % пациентов «инсультной» скорой помощи сообщили об отсутствии ощутимых для ежедневного функционирования повреждений, в то время как в другой группе таких людей оказалось 42 %.

В Австралии первая специальная передвижная служба скорой медицинской помощи, направленная на борьбу с инсультом, была запущена в 2017 году. Она работала в радиусе 20 км от Королевской больницы Мельбурна, покрывая население в 1,7 млн. За первые 2 года работы у команды было более 2 500 вызовов и оказаны процедуры 1 025 пациентам до прибытия в госпиталь. Каждый седьмой пациент, нуждающийся в тромболизисе, получил лечение в течение первых 60 минут после удара, а для каждого двенадцатого из них инсульт мог бы стать смертельным при отсутствии специализированной скорой помощи.

Аналогичные мобильные «инсультные» подразделения доказали свою эффективность и в США. По итогам исследования, проводимого в 7 городах с 2014 по 2020 год, выяснилось, что 53 % пациентов с инсультом, получивших лечение в спецмашинах скорой помощи, в итоге подтвердили полное выздоровление, в то время как этот же показатель для пациентов обычной неотложки составил 43 %.