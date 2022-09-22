Детское право

«Нас слышали только через официальные жалобы… Теперь нам не страшно»

Маленький Матвей — желанный ребенок в любящей семье. Родители прошли через многое, в том числе и через неудачные попытки ЭКО, и, когда в 2019 году родился долгожданный сын, были просто счастливы.

Мама Матвея Елена вспоминает, что сразу после рождения ребенка все было хорошо, но потом они с мужем заметили, что у малыша странная мышечная слабость, в 4 месяца он не держал головку и плохо набирал вес. Побежали по докторам: сначала в поликлинику, потом в детскую больницу. Врачи разводили руками. А когда Матвею исполнилось 8 месяцев, он неожиданно стал задыхаться, тогда родители срочно повезли его в больницу. Там малыш пролежал 8 месяцев в реанимации: он уже не мог дышать самостоятельно и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз долго не могли поставить, а затем генетический тест показал редкую форму спинальной мышечной атрофии с дыхательными нарушениями (SMARD). Так называется генетическое прогрессирующее нервно-мышечное заболевание (характеризуется постепенным отмиранием мышц организма, включая сердце), от которого на данный момент нигде в мире нет лекарства.

«Мой сын лежал в реанимации один, нас пускали к нему только на два часа в день, — Елена старается сдержать слезы, рассказывая, как мальчик перенес и бактериальные, и грибковые инфекции. — Приходилось бесконечно обращаться к врачам и жаловаться в различные инстанции, только тогда что-то делалось. А с апреля 2020 года, когда начались коронавирусные ограничения, нас вообще перестали пускать к сыну».

В итоге малыш был признан паллиативным, то есть вылечить его невозможно, можно только облегчать его состояние.

«Мы решили, что ребенок должен жить дома в любящей семье столько времени, сколько ему отпущено, — продолжает Елена. — Домашний аппарат ИВЛ и расходные материалы нам помог приобрести благотворительный фонд, и вот Матвея в стабильном состоянии выписали домой, где мы могли проводить с ним все свое время».

«А дальше началась борьба за права моего ребенка, потому что по закону паллиативные дети должны обеспечиваться всеми необходимыми расходными и техническими средствами бесплатно, но мы ничего не получали, — продолжает Елена. — Около года писали во все возможные инстанции. После тонны жалоб дело чуть сдвинулось, но при этом постоянно была путаница — выдавали не те материалы и расходники: у ребенка стоит трахеостома, а нам выдают кислородные маски или взрослые катетеры, которые Матвею абсолютно не подходят, да и это все задерживалось по срокам. Нас слышали только через жалобы…»

Весной 2021 года Елене сначала позвонили, а потом на электронную почту прислали письмо от компании «АльфаСтрахование — ОМС», в которой Матвей застрахован по обязательному медицинскому страхованию. Так она узнала о программе «Детское право». Елена говорит, что к этому моменту у нее совсем опустились руки: расходники закончились, приходилось их одалживать у других семей с паллиативными детьми. Она уже поняла, что ее бесконечные заявки не эффективны, нужна профессиональная помощь.

После согласия на сопровождение по программе «Детское право» жизнь изменилась, Елене стала помогать целая команда профессионалов страховой компании. «Юрист «АльфаСтрахование — ОМС» встретилась со мной лично, провела анализ нашей ситуации и предложила план дальнейших действий», — рассказывает она. Совместно с мамой Матвея специалисты страховой компании подготовили обращение в Генеральную прокуратуру РФ, и вопросы наконец стали решаться. Через некоторое время малыш был обеспечен всем необходимым, впервые за долгое время его родители испытали облегчение. Все время, пока решался вопрос, сотрудники «АльфаСтрахование — ОМС» находились в постоянном контакте с Еленой, консультировали и поддерживали ее.