Как защитить свои вложения и снизить налоговую нагрузку на доход

Прозрачность ПИФа

В остальном «Управляемый капитал» повторяет механику классического ПИФа: взнос инвестора вкладывается в разные активы, а клиенту начисляются аналоги паев ‒ юниты. Инструмент сохраняет важное преимущество ПИФов ‒ прозрачность и управляемость портфеля. Его состав и динамика публикуются в открытом доступе на сайте СберСтрахования жизни — лидера по сборам на рынке страхования жизни по итогам I полугодия 2022 года. У клиента есть возможность выбирать стратегию, следить за стоимостью юнита онлайн и каждый день наблюдать за его динамикой. При желании через год инвестиционный портфель можно сменить, но не чаще, чем раз в квартал.

Компания инвестирует практически весь взнос клиента, взимая только комиссию на организацию страхования ‒ 0,85 %. Дальше страховщик зарабатывает на комиссии, которая начисляется на актив по принципу ПИФа. При этом клиент видит свои котировки уже «очищенными», с учетом выплат. Никакой дополнительной нагрузки на капитал нет: ни брокерской комиссии, ни платы за спецдепозитарий, ни комиссии за успех. Весь доход получает инвестор.

Ещё одно важное преимущество «Управляемого капитала» ‒ ликвидность наравне с ПИФом: выйти из него можно в любой момент. Комиссия** за вывод средств применяется только в первые несколько лет, а после пятого года не взимается вовсе. Пополнять сумму договора можно когда угодно, а для расчета дохода все выплаты вычитаются из суммы всех взносов в полис, и только из этой разницы рассчитывается налог.

Самые прорывные инновации рождаются на стыке отраслей, например, нейросети появились на стыке биологии и машинного обучения, а геоинформационные системы объединили географию и Big Data. В случае «Управляемого капитала» синергия страховых и инвестиционных инструментов открыла возможности налоговой оптимизации и защиты капитала, которые позволяют на длинном горизонте позаботиться о собственном благополучии и обеспечить благосостояние близких. Получить ответы на вопросы и начать инвестировать можно на сайте СберСтрахования жизни.

* По данным судебной практики, известной страховщику.

**Информацию о комиссии можно уточнить в договоре страхования.

Управляемый капитал ‒ программа инвестиционного страхования жизни. Страховую услугу предоставляет ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности ‒ добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия, с правилами страхования Вы можете ознакомиться на сайте страховщика: www.sberbank-insurance.ru.

Информация, указанная в материале, не является предложением, рекомендацией или офертой на покупку или продажу каких-либо финансовых инструментов. Настоящий материал не является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает склонность к риску и финансового положения получателей материала.

Договор страхования не является договором банковского вклада, и денежные средства по нему не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», договор страхования не является инвестиционным договором, договор страхования не является производным финансовым инструментом в соответствии с ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Страховые премии с момента внесения их по договору страхования не являются собственными средствами страхователей.