Как защитить свои вложения и снизить налоговую нагрузку на доход

Экономическая турбулентность на рынках в последние годы сильно изменила предпочтения инвесторов. Скачки котировок, двузначные темпы инфляции и новые инфраструктурные риски подталкивали искать более стабильные инструменты, позволяющие сохранить капитал и обеспечить доходность. Популярность в этих условиях приобрели доверительное управление (ДУ) и паевые инвестиционные фонды (ПИФы): число пайщиков в России в 2021 году выросло почти в три раза, до 7,7 млн человек, а чистый приток средств в ПИФ по итогам года составил 989,5 млрд рублей ‒ максимум за всю историю наблюдений.
Эти инструменты помогают большинству инвесторов диверсифицировать портфель и снизить риски. Но при инвестировании больших сумм может возникнуть ряд дополнительных сложностей, связанных с юридическими нюансами защиты и управления капиталом, а также повышенной налоговой нагрузкой на доход более 5 млн рублей. В результате возникли новые запросы, решить которые помог принцип юнит-линкед (unit-linked), объединивший два инструмента: ПИФы и страхование жизни.
В России этот механизм, зарекомендовавший себя в других странах мира, лег в основу программы «Управляемый капитал», запущенной компанией СберСтрахование жизни. По структуре она представляет собой классический ПИФ, но при этом сохраняет преимущества страхования жизни, которое сводит к минимуму юридические риски и снижает налоговую нагрузку на доход.
Одна из важных задач для людей, которые хотят инвестировать крупные суммы, ‒ обеспечить безопасность вложений. Инвестора могут обязать отвечать собственностью по суду, если обанкротится его компания, или в случае раздела имущества при разводе. Средства, внесенные в страховой полис, по закону не считаются имуществом человека. Активы, которые страховая компания покупает на вложенные в договор средства, остаются ее собственностью, а страховая премия не считается имуществом.*
Договор, который заключается с компанией, фактически бессрочный, а страховая «оболочка» программы дает огромное преимущество в управлении вложениями: в договоре можно указать выгодоприобретателя ‒ конкретное лицо, к которому перейдет капитал при наступлении страхового случая. Интересно, что им может стать любой близкий человек, а не только законный наследник. Вся процедура, в отличие от сложных наследственных дел, займет до 30 дней (вместо шести месяцев).
В России для страхования жизни есть ряд налоговых льгот. И пользователи продукта «Управляемый капитал» могут в полном объеме ими воспользоваться.
● Во-первых, доход от инвестиций не облагается налогом, пока не выведена сумма, равная первоначальным вложениям по договору. Например, при инвестировании 50 млн рублей можно в течение пяти лет ежегодно выводить по 10 млн рублей дохода, прежде чем он начнёт облагаться налогом.
● Во-вторых, ставка НДФЛ для него будет стандартной ‒ 13 %. Доход по страховой программе не облагается повышенным налогом, даже если он превышает 5 млн рублей в год.
● В-третьих, ‒ и это самое важное ‒ налоговая база с дохода будет уменьшаться на размер средней ставки рефинансирования за каждый срок действия программы. В результате при длительном инвестировании налоговая нагрузка снижается практически до нуля.
При инвестировании 50 млн рублей с доходностью 12 % инвестор зарабатывает 6 млн рублей в год. Такой доход мог бы облагаться НДФЛ по ставке 15 %, если бы это была обычная инвестиция на фондовом рынке, тогда сумма НДФЛ составила бы 900 тыс. рублей.
При этом для программ страхования жизни ставка НДФЛ 13 %, а сумма налогооблагаемой базы снижается на размер ключевой ставки ЦБ за каждый год действия договора. Так, при ставке ЦБ 8 % в нашем примере такая льгота в первый год составила бы 4 млн рублей, а налоговая база сократилась бы до 2 млн рублей. Сумма НДФЛ, таким образом, составит лишь 260 тыс. рублей против 900 тыс. рублей при обычном инвестировании. К тому же часть уплаченного НДФЛ можно вернуть, как и в случае с другими страховыми продуктами (ст. 219 НК России).
В остальном «Управляемый капитал» повторяет механику классического ПИФа: взнос инвестора вкладывается в разные активы, а клиенту начисляются аналоги паев ‒ юниты. Инструмент сохраняет важное преимущество ПИФов ‒ прозрачность и управляемость портфеля. Его состав и динамика публикуются в открытом доступе на сайте СберСтрахования жизни — лидера по сборам на рынке страхования жизни по итогам I полугодия 2022 года. У клиента есть возможность выбирать стратегию, следить за стоимостью юнита онлайн и каждый день наблюдать за его динамикой. При желании через год инвестиционный портфель можно сменить, но не чаще, чем раз в квартал.
Компания инвестирует практически весь взнос клиента, взимая только комиссию на организацию страхования ‒ 0,85 %. Дальше страховщик зарабатывает на комиссии, которая начисляется на актив по принципу ПИФа. При этом клиент видит свои котировки уже «очищенными», с учетом выплат. Никакой дополнительной нагрузки на капитал нет: ни брокерской комиссии, ни платы за спецдепозитарий, ни комиссии за успех. Весь доход получает инвестор.
Ещё одно важное преимущество «Управляемого капитала» ‒ ликвидность наравне с ПИФом: выйти из него можно в любой момент. Комиссия** за вывод средств применяется только в первые несколько лет, а после пятого года не взимается вовсе. Пополнять сумму договора можно когда угодно, а для расчета дохода все выплаты вычитаются из суммы всех взносов в полис, и только из этой разницы рассчитывается налог.
Самые прорывные инновации рождаются на стыке отраслей, например, нейросети появились на стыке биологии и машинного обучения, а геоинформационные системы объединили географию и Big Data. В случае «Управляемого капитала» синергия страховых и инвестиционных инструментов открыла возможности налоговой оптимизации и защиты капитала, которые позволяют на длинном горизонте позаботиться о собственном благополучии и обеспечить благосостояние близких. Получить ответы на вопросы и начать инвестировать можно на сайте СберСтрахования жизни.
* По данным судебной практики, известной страховщику.
**Информацию о комиссии можно уточнить в договоре страхования.
Управляемый капитал ‒ программа инвестиционного страхования жизни. Страховую услугу предоставляет ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности ‒ добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия, с правилами страхования Вы можете ознакомиться на сайте страховщика: www.sberbank-insurance.ru.
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