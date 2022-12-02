Цифровые решения Сбера для пациентов и врачей

Цифровые сервисы для заботы о здоровье

Сервисы компаний индустрии здоровья Сбера и компаний-партнеров объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм передовых врачей. Например, разработка алгоритмов проходит на базе различных медучреждений с использованием обезличенных данных пациентов, компании проводят пилотные проекты в регионах страны, телемедицинские врачи проходят обучение по программам, разработанным совместно с Первым Московским медуниверситетом им. И. М. Сеченова. Компании индустрии проводят для клиентов различные мероприятия, направленные на заботу о здоровье. Сбер организует и мероприятия для своих клиентов. Например, в этом году уже второй раз Сбер проводит Дни здоровья, предлагая цифровые сервисы для заботы о своем здоровье и здоровье близких на выгодных условиях.

Цифровые решения для пациентов и врачей уже доказали свою пользу и актуальность. К примеру, телемедицинские сервисы все более востребованы в России. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-прием через сервис СберЗдоровье [2] в 2022 году. На этой платформе пациентам помогают врачи 25 специальностей. Сегодня больше половины медицинских кейсов можно решить онлайн. К врачам можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, «вторым мнением», консультациями по тактике лечения.

Телемедицина востребована и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. И если в первом случае решения телемедицины позволяют людям в первую очередь экономить время, то для небольших населенных пунктов возможность консультироваться с врачом онлайн – это доступ к врачам всех специальностей без необходимости ехать в другой город или другой регион. Сейчас в топ-10 врачей и специалистов телемедицины входят не только терапевты и педиатры, но также эндокринологи, психологи, неврологи, дерматологи, гастроэнтерологи.

Телемедицина стала основой для другого сервиса цифровой медицины, который активно начал развиваться в 2020‒2022 годах, – дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями – прежде всего, сахарным диабетом и гипертонией. Это дистанционное наблюдение за параметрами здоровья с помощью различных медицинских приборов и передача этих данных через телекоммуникационные каналы врачу. К примеру, гаджеты для пациентов с диабетом могут показывать не только уровень глюкозы в данный момент, но и то, в какую сторону сейчас меняется показатель.

Например, для пациентов с гипертонией сервис работает так: пациент приобретает тонометр с Bluetooth, способный не только измерять показатели, но и сохранять их в личном кабинете, «делиться» ими с врачом. Пациент замеряет показатели давления, а «умный» гаджет самостоятельно передает их в «Дневник здоровья». В случае выявления отклонений от нормы врач телемедицины связывается с пациентом для оказания помощи, проводит консультацию, дает рекомендации.