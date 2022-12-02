Цифровые решения Сбера для пациентов и врачей

Индустрия здоровья Сбера (ПАО Сбербанк) и компании-партнёры продолжают развивать цифровые решения в сфере здравоохранения. В линейке продуктов есть различные технологии и «умные» сервисы, к примеру телемедицина, решения для дистанционного мониторинга, сервисы заказа товаров для здоровья и красоты, а также разработки на базе искусственного интеллекта для диагностики заболеваний и обеспечения «второго мнения» при определении тактики лечения.
Уже сегодня технологии помогают людям по всей стране получать услуги удобным способом, заботиться о своём здоровье, повышают доступность и качество медицинской помощи, становятся надёжными помощниками медиков. Развитие цифровых сервисов Сбера для здравоохранения осуществляется в тесном сотрудничестве с врачами и клиниками-партнёрами.
Инвестиции в цифровую медицину растут во всем мире, и этот тренд будет только укрепляться при текущей динамике в сфере здравоохранения: росте продолжительности жизни населения, при котором увеличивается число хронических болезней и ментальных нарушений. По прогнозам экспертов, также значимыми сегментами будут телемедицина, системы поддержки принятия решений, дистанционный мониторинг здоровья и интернет-аптеки.
Так, по данным CB Insights, в 2020 году инвестиции выросли на 45 % в мире и на 90 % в США. В абсолютном выражении инвестиции в healthtech составили $26,5 млрд. Это 33 % всех глобальных вложений в здравоохранение.
В России показатели ниже мировых уровней, но динамика впечатляет: в 2019 году в цифровое здравоохранение было проинвестировано $16 млн, в 2020 ‒ $47 млн, а в 2021 – более $50 млн.
Сбер, как одна из крупнейших технологических компаний страны, накопив колоссальный опыт внедрения новых технологий в финансовой сфере, успешно развивает свои продукты и решения в различных направлениях, в том числе и в здравоохранении.
«Сбер с первых дней развития собственной индустрии здоровья стремится развивать и внедрять высокотехнологичные сервисы для поддержания здоровья и помощи врачам в ежедневной работе и диагностике. Мы создаем наши сервисы, основываясь на клиентоцентричной модели предоставления медицинской помощи. В основе лежат наши разработки умных девайсов, различные цифровые сервисы, технологии искуственного интеллекта. Индустрия здоровья Сбера подразумевает целую систему, которая помогает человеку заботиться о своем здоровье, поддерживать здоровый образ жизни и удобным способом получать высококвалифицированную медицинскую помощь, а также обеспечивает врачей современными разработками для выявления причин заболеваний и предотвращения их последствий», ‒ отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка.
Сервисы компаний индустрии здоровья Сбера и компаний-партнеров объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм передовых врачей. Например, разработка алгоритмов проходит на базе различных медучреждений с использованием обезличенных данных пациентов, компании проводят пилотные проекты в регионах страны, телемедицинские врачи проходят обучение по программам, разработанным совместно с Первым Московским медуниверситетом им. И. М. Сеченова. Компании индустрии проводят для клиентов различные мероприятия, направленные на заботу о здоровье. Сбер организует и мероприятия для своих клиентов. Например, в этом году уже второй раз Сбер проводит Дни здоровья, предлагая цифровые сервисы для заботы о своем здоровье и здоровье близких на выгодных условиях.
Цифровые решения для пациентов и врачей уже доказали свою пользу и актуальность. К примеру, телемедицинские сервисы все более востребованы в России. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-прием через сервис СберЗдоровье [2] в 2022 году. На этой платформе пациентам помогают врачи 25 специальностей. Сегодня больше половины медицинских кейсов можно решить онлайн. К врачам можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, «вторым мнением», консультациями по тактике лечения.
Телемедицина востребована и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. И если в первом случае решения телемедицины позволяют людям в первую очередь экономить время, то для небольших населенных пунктов возможность консультироваться с врачом онлайн – это доступ к врачам всех специальностей без необходимости ехать в другой город или другой регион. Сейчас в топ-10 врачей и специалистов телемедицины входят не только терапевты и педиатры, но также эндокринологи, психологи, неврологи, дерматологи, гастроэнтерологи.
Телемедицина стала основой для другого сервиса цифровой медицины, который активно начал развиваться в 2020‒2022 годах, – дистанционный мониторинг здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями – прежде всего, сахарным диабетом и гипертонией. Это дистанционное наблюдение за параметрами здоровья с помощью различных медицинских приборов и передача этих данных через телекоммуникационные каналы врачу. К примеру, гаджеты для пациентов с диабетом могут показывать не только уровень глюкозы в данный момент, но и то, в какую сторону сейчас меняется показатель.
Например, для пациентов с гипертонией сервис работает так: пациент приобретает тонометр с Bluetooth, способный не только измерять показатели, но и сохранять их в личном кабинете, «делиться» ими с врачом. Пациент замеряет показатели давления, а «умный» гаджет самостоятельно передает их в «Дневник здоровья». В случае выявления отклонений от нормы врач телемедицины связывается с пациентом для оказания помощи, проводит консультацию, дает рекомендации.
Интернет-аптеки – еще одно перспективное направление цифровой медицины. И здесь показательный кейс – СБЕР ЕАПТЕКА [2] – одна из крупнейших интернет-аптек в России. В 2022 году сеть пунктов самовывоза СБЕР ЕАПТЕКИ превысила 9 тысяч пунктов, а одноименное приложение заняло 1 место в рейтингах Роскачества среди сервисов онлайн-заказа лекарств. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ – это более 50 тысяч SKU. СБЕР ЕАПТЕКА в 2022 году работала над тем, чтобы обеспечить доступность товарного ассортимента для клиентов по всей России. Для этого компания укрепляла связи с поставщиками, расширяла сеть самовывоза и улучшала ИТ-продукт.
Искусственный интеллект успешно используется в медицине: самообучающиеся алгоритмы помогают врачам в постановке диагнозов, диагностике сложных случаев заболеваний, а также значительно сокращают рутинные операции и высвобождают время врачей. Это удобно и медикам, и пациентам: искусственный интеллект позволяет получить технологичные сервисы в любой точке России. Такие решения есть и в индустрии здоровья Сбера.
Компания СберМедИИ разрабатывает и внедряет сервисы на базе искусственного интеллекта в здравоохранение. Сегодня более 50 решений СберМедИИ и партнёров представлены на платформе Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC), в том числе система поддержки принятия врачебных решений («умный» помощник врача «ТОП-3», [3]), сервисы визуальной диагностики и решения для предиктивной аналитики.
«Умный» помощник врача «ТОП-3» реализуется в партнерстве с правительством Москвы и может на основании жалоб пациента с помощью искусственного интеллекта предложить терапевту три наиболее вероятных диагноза. С октября 2020 года сервис работает во всех взрослых поликлиниках Москвы. Более 3,5 тысяч врачей используют его в повседневной работе. Система умеет определять 256 различных заболеваний, а это – 95 % от всех возможных диагнозов, которые ставят россиянам при первом обращении к врачу. Время назначения диагностических исследований благодаря разработке сократилось в среднем в 10 раз.
Также стоит отметить решения партнера Сбера – группы компаний ЦРТ. Многие из решений компании направлены на помощь врачам и медицинским организациям, на повышение эффективности работы и повседневных процессов.
Во-первых, Voice2Med [1] ‒ продукт на основе искусственного интеллекта, который помогает врачам в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос в текст. Центр диагностики и телемедицины ДЗМ зафиксировал экономию более 20 % времени врачей. Голосовой ввод доступен врачам уже восьми специальностей, позволяет в том числе заполнять СЭМД ‒ структурированные электронные медицинские документы. Решение применяется в медицинских учреждениях в 67 регионах России.
Во-вторых, виртуальный ассистент, который может автоматизировать обслуживание обращений жителей на Единую региональную информационно-справочную службу 122: помочь вызвать врача, получить результаты лабораторных исследований, получить обратную связь о качестве оказанных услуг и др. Решение повышает доступность медпомощи и скорость обработки обращений, оптимизирует бюджет на содержание контактного центра.
И, наконец, голосовой робот, оптимизирующий работу медучреждений. Он может записать на приём, напомнить о приёме к врачу, проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести приём на другую дату. В одном из кейсов только за первые три недели виртуальный ассистент помог четверти пациентам отменить прием или скорректировать дату и время визита, а на свободное место записать новых пациентов.
[1] 6+
[2] 12+
[3] 0+