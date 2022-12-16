Итоги Премии «Знание» — 2022

В Москве наградили победителей просветительской Премии «Знание» — 2022

Декабрь — время подводить итоги, выбирать значимые события уходящего года и людей, сыгравших важную роль в ключевых сферах, от искусства и науки до экономики и политики.

Вечером 13 декабря в Государственном Кремлевском дворце на церемонии награждения Премии Российского общества «Знание» (16+) назвали главных просветителей года, выбрали лучшие просветительские проекты. У Премии «Знание», учрежденной в 2021 году, 13 номинаций. На награду претендовали учителя и ученые, журналисты и общественные деятели, историки, писатели и блогеры — люди самых разных профессий и интересов. Премия прошла при поддержке фонда «Росконгресс».

ПРЕМИЯ В МАСШТАБЕ Почти 90 000 участников онлайн-голосования

6374 заявки на участие в Премии

1350 просветительских мероприятий были организованы Российским обществом «Знание» в 2022 году

Более 1 млрд просмотров собрали мероприятия общества «Знание» в 2022 году на разных диджитал-платформах

Путь к «Знанию» был долгим. В начале сентября завершился сбор заявок на участие в конкурсе (их в этом году прислали более 6000). Затем эксперты отбирали лучших из лучших, в итоге составив шорт-лист из 76 номинантов. Победителей определили голосованием Почетного жюри (в его состав в этом году вошли заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Министр науки и образования РФ Валерий Фальков, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, гендиректор Политехнического музея Елена Проничева и многие другие). Также с 10 ноября по 5 декабря в сообществе Российского общества «Знание» «ВКонтакте» прошло пользовательское онлайн-голосование, в котором свой выбор сделали почти 90 тысяч человек.

«Деятельность просветителей сегодня невероятно важна, ведь на них возложена ответственная миссия — нести свет знания, защищать правду и воспитывать знающее и думающее поколение, — убежден генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Премия «Знание» призвана поддержать российских просветителей в их непростом труде, поднять престиж просветительской деятельности и пополнить просветительское сообщество новыми яркими именами».

На торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце награды в виде куба со стилизованной позолоченной литерой «З» («Знание») победителям вручали помощник Президента РФ Максим Орешкин, советник Президента РФ Антон Кобяков, Заместитель Председателя Правительства РФ — Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, основатель и директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ), заслуженный деятель искусств Ольга Свиблова и другие общественные и политические деятели.

Для каждой номинации был разработан особый дизайн премиального куба, отражающий особенности просвещения в разных сферах. Так, лауреаты в номинации, посвященной науке и технологиям, получили статуэтку из карбона, который широко используют в наукоемких отраслях. Победителям в сфере культуры и искусства вручили награды из мрамора — древнейшего и красивейшего материала, используемого для создания произведений искусства. Для лауреатов номинации «За вклад в просвещение в сфере "История"» приготовили берестяные грамоты. То есть берестяные кубы — дань памятникам письменности Древней Руси. Впрочем, грамоты лауреатам тоже выдавали, благодарственные, от Президента РФ.

Торжественная церемония открылась гимном России в исполнении большого детского хора им. Попова. Затем с видеообращением выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин, он поздравил Российское общество «Знание» с 75-летним юбилеем.

Пока шла церемония награждения, в фойе работала фотовыставка, организованная при участии ТАСС (16+) и посвященная как раз 75-летнему юбилею. Да, современное Российское общество «Знание» на самом деле уходит корнями в советскую культуру и историю. Общественная организация, из которой выросло нынешнее «Знание», была основана в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции. С 1964 года организация стала называться Всесоюзное общество «Знание», а с 1991 года — Общество «Знание России». В 2016 году «Знание России» преобразовали в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». И наконец, весной прошлого года, после Послания Президента РФ Федеральному Собранию, было решено перезапустить Российское общество «Знание» на цифровой платформе — модернизировать и актуализировать его.

Кураторы выставки, которая проходит впервые, проделали большую работу, собрав фотографии, архивные документы, повествующие о выдающихся людях и ярких событиях, связанных с долгой историей «Знания» в России. В разные годы общество возглавляли всемирно известные ученые, такие как физик Сергей Вавилов, биолог Александр Опарин, нобелевские лауреаты Николай Басов, Николай Семенов. А просветительскую работу вели академик Дмитрий Лихачев, ученый-физик просветитель Сергей Капица и многие-многие другие.

Получать награды в Кремлевский дворец съехались номинанты со всех уголков России. Вели вечер Яна Чурикова и Андрей Малахов, и им удалось превратить церемонию в увлекательное шоу. Со сцены звучали пламенные речи и стихи (победители цитировали в основном Пушкина, а кто-то интеллигентно вспомнил исторический анекдот про Ломоносова). Лауреаты благодарили учителей и коллег, мам, мужей и жен. Были слезы радости и смех, горячие аплодисменты и волнение, безупречные смокинги и вечерние платья. В перерывах между чествованием победителей публику развлекали инструментальными и вокальными номерами. Организаторы привезли даже «Имперский Русский Балет», который исполнил отрывок из «Щелкунчика» (0+).

В первую очередь был вручен зеркальный куб — награда «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». Онлайн-пользователи выбрали лучшим просветителем Егора Яковлева, создателя научно-просветительского проекта «Цифровая история». А лучшим просветительским проектом стал Международный фестиваль классической музыки «Кантата» (0+).

Лучшим просветителем в главной номинации «За общий вклад в просвещение» стал журналист, военный обозреватель, блогер с многомиллионным охватом аудитории Юрий Подоляка. А лучшим просветительским проектом — ДОБРО.РФ ‒ крупнейшая платформа добрых дел в России, на которой зарегистрированы уже более 4 млн волонтеров. Юрий Подоляка в качестве просветителя и платформа ДОБРО.РФ в качестве проекта также победили и в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"».

Звание лучшей просветительской компании досталось сразу двум номинантам. Это VK (12+), ведущая IT-компания России, организовавшая в этом году множество масштабных просветительских инициатив, среди которых профориентационные акции для школьников «День IT-знаний» и «Урок цифры», проекты «VK Образования» на базе ведущих вузов страны, грантовая программа «ВКонтакте» для проектов в области культуры и многое другое. А также Сбер (ПАО «Сбербанк»), благодаря которому среди прочего были запущены бесплатные программы по развитию предпринимательских талантов для школьников SberZ и для студентов SberStudent, в которых уже приняли участие больше 80 тысяч ребят со всей страны. Получать заслуженные кубы на сцену вышли президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и гендиректор технологической корпорации VK Владимир Кириенко.

Среди других лауреатов — коммуникационный проект «Сделано в России», книга «Математика с Петром Земсковым» (6+), инновационная образовательно-туристическая программа для школьников и молодежи «Город открытий», фильм «Донбасс: возрождение» (16+), Егор Яковлев с научно-просветительским проектом «Цифровая история», проект по реставрации мемориального комплекса «Саур-Могила» и другие социально важные инициативы, работающие на благо просвещения. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.