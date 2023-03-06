Время наставников

Онлайн-наставник

В отличие от обычных онлайн-курсов, в которых материал дается в записи, программа Edutoria и Helper подразумевают непосредственное взаимодействие учеников и наставников, а также решение прикладных задач компании. Создатели проекта уверены, что подобная модель обеспечивает большую гибкость как для студентов, так и для преподавателей. «Существует стереотип, что EdTech является синонимом обучения в формате онлайн, на самом же деле этот термин гораздо шире и подразумевает весь набор инструментов, направленных на повышение эффективности образовательного процесса, включая прямую коммуникацию с наставником или ментором и работу над реальным проектом», ‒ рассказывает Максим Авдеев.

Специально для программы с Edutoria Helper привлек порядка 90 арт-директоров и опытных дизайнеров интерфейсов из ведущих российских компаний и креативных студий, в числе которых эксперты из «Сбера», «Ростеха», «Лукойла», «Самоката», «Озона», VK, X5 Group, МТС и других известных брендов с яркими кейсами по UI/UX. Все они выступают не в роли говорящих голов, а главным образом старших коллег по цеху. Коммуникация с менторами строится в чате в Telegram (18+) по системе 24/7, причем максимальное время ожидания ответа, по словам разработчиков курса, занимает в большинстве случаев не более 40 минут.

«Наставничество ‒ самая естественная форма обучения, именно так мы все учимся в детстве, начиная с родителей и учителей в школе. С научной точки зрения такое поведение известно как обучение посредством наблюдения и подражания, и это основа большей части человеческого развития, в том числе и профессиональной. Благодаря общению с ментором и обсуждению конкретных деловых вопросов учащиеся с большей вероятностью запомнят и смогут моментально применить новые навыки», ‒ объясняет Максим Авдеев.

«Наставничество – самая естественная и эффективная форма обучения, именно так мы все учимся в начале нашего карьерного пути. С научной точки зрения такое поведение – основа большей части человеческого развития, в том числе и профессиональной деятельности. Благодаря общению с ментором и обсуждению конкретных задач и рабочих кейсов участники курса с большей вероятностью освоят и смогут быстро применить новые навыки и принести дополнительную выгоду бизнесу», ‒ объясняет Наталья Журавлева.