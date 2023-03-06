Время наставников

За последние несколько лет в свете интенсивно развивающейся цифровизации операционные модели корпораций претерпели значительные изменения: предприятия перешли от очной работы к гибридному или в некоторых случаях полностью удаленному формату взаимодействия с сотрудниками. В связи с этим трендом возросла потребность в переквалификации и переобучении персонала. Так, по прогнозам экспертов Всемирного экономического форума, к 2025 году 50 % работников во всем мире потребуется переподготовка. Преодоление разрыва в навыках и знаниях, связанных с технологическим прогрессом, стало приоритетной задачей современных организаций.
Одним из ответов на вызовы нового времени является взрывной рост сектора EdTech (Educational Technology ‒ прим. «Ведомости» (16+)), в частности рост интереса к сегменту бизнес-образования и к онлайн-обучению на новых технологических платформах.
«Компаниям важно инвестировать в развитие и образование своих сотрудников, помогая повышать уровень развития навыков. Такое требование предъявляет и рынок: постоянно ускоряющееся развитие технологий приводит к тому, что компетенции требуют обновления все быстрее. Текущий уровень развития EdTech-индустрии позволяет компаниям уже не так много инвестировать ресурсов в разработку собственных курсов, как раньше. Сегодня запрос бизнеса в большей мере связан с необходимостью формирования индивидуальных траекторий, состоящих из курсов разных поставщиков и гибкости при решении вопроса их оплаты. Наша образовательная платформа Edutoria предоставляет корпорациям удобные возможности для обучения сотрудников: можно легко загрузить свои курсы, а также сделать доступными своим сотрудникам лучшие программы образовательного рынка России», – говорит директор центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлёва.
Чтобы удовлетворить спрос на повышение квалификации кадров, образовательные платформы расширяют линейку предложений для корпоративных клиентов. Например, запущенная в прошлом году платформа Edutoria от «Сбера» (ПАО Сбербанк) совместно с менторским сервисом Helper (18+) представила проект по обучению и переобучению UI/UX-дизайнеров компаний. Специалисты данной профессии отвечают за разработку пользовательских интерфейсов сайтов и мобильных приложений и на протяжении последних лет являются одними из самых востребованных во всем мире. По итогам прошлого года американский сервис анонимных отзывов о работе Glassdoor включил UI/UX-дизайнеров в свой рейтинг 50 лучших самых высокооплачиваемых работников.
«Сегодня уже ни для кого не секрет, что эффективность цифрового продукта определяется первоклассным опытом взаимодействия с пользователем (UX). Быстрые и удобные цифровые каналы взаимодействия с потребителями стали непременным условием для того, чтобы выжить в конкурентной среде, однако реализовать свои идеи на практике без дополнительных навыков и знаний практически невозможно, а привлечение авторитетного дизайн-бюро или консультанта – существенная статья расходов. Корпоративное обучение сотрудников становится привлекательной и наиболее надежной альтернативой вышеупомянутым опциям», – говорит Максим Авдеев.
В отличие от обычных онлайн-курсов, в которых материал дается в записи, программа Edutoria и Helper подразумевают непосредственное взаимодействие учеников и наставников, а также решение прикладных задач компании. Создатели проекта уверены, что подобная модель обеспечивает большую гибкость как для студентов, так и для преподавателей. «Существует стереотип, что EdTech является синонимом обучения в формате онлайн, на самом же деле этот термин гораздо шире и подразумевает весь набор инструментов, направленных на повышение эффективности образовательного процесса, включая прямую коммуникацию с наставником или ментором и работу над реальным проектом», ‒ рассказывает Максим Авдеев.
Специально для программы с Edutoria Helper привлек порядка 90 арт-директоров и опытных дизайнеров интерфейсов из ведущих российских компаний и креативных студий, в числе которых эксперты из «Сбера», «Ростеха», «Лукойла», «Самоката», «Озона», VK, X5 Group, МТС и других известных брендов с яркими кейсами по UI/UX. Все они выступают не в роли говорящих голов, а главным образом старших коллег по цеху. Коммуникация с менторами строится в чате в Telegram (18+) по системе 24/7, причем максимальное время ожидания ответа, по словам разработчиков курса, занимает в большинстве случаев не более 40 минут.
«Наставничество ‒ самая естественная форма обучения, именно так мы все учимся в детстве, начиная с родителей и учителей в школе. С научной точки зрения такое поведение известно как обучение посредством наблюдения и подражания, и это основа большей части человеческого развития, в том числе и профессиональной. Благодаря общению с ментором и обсуждению конкретных деловых вопросов учащиеся с большей вероятностью запомнят и смогут моментально применить новые навыки», ‒ объясняет Максим Авдеев.
«Наставничество – самая естественная и эффективная форма обучения, именно так мы все учимся в начале нашего карьерного пути. С научной точки зрения такое поведение – основа большей части человеческого развития, в том числе и профессиональной деятельности. Благодаря общению с ментором и обсуждению конкретных задач и рабочих кейсов участники курса с большей вероятностью освоят и смогут быстро применить новые навыки и принести дополнительную выгоду бизнесу», ‒ объясняет Наталья Журавлева.
Аналогичный проект уже был опробован пользователями Edutoria, однако создатели курса отмечают, что для корпоративных клиентов большую роль играет возможность использовать обучение на платформе для роста своего бизнеса и непрерывного развития сотрудников. Например, Helper предоставляет компании так называемый пульс ментального здоровья сотрудников, а по завершении программы клиент получает не только специалистов с повышенной квалификацией и завершенный бизнес-проект, но и аналитику и отчеты по всем обозначенным заранее параметрам, включая обратную связь трех менторов по каждому сотруднику.
На начальном этапе проводятся 3‒4 встречи с компанией и в ходе диалога с отделом кадров и руководителями профильных подразделений выявляются цели, задачи и точки роста организации, на которых можно сконцентрироваться в ходе дальнейшего обучения. Определившись со списком навыков для проработки, менторы проводят ознакомительные сессии с сотрудниками и оценивают компетенции будущих студентов по восьми параметрам: проактивность, автономность, коммуникация, управление людьми, знание продуктов и инструментов, а также уровень владения UI/UX.
Следующий этап – постройка программы курса. Занятия проходят по принципу микрообучения (от англ. microlearning): объемный курс разбивается на короткие уроки (чаще – в форме видеоклипов) по 10‒15 минут каждый. В противовес «классическому» часовому уроку такие микролекции призваны помочь освоить успешно материал, а также учиться в удобное для каждого человека время: утром, в перерывах между работой, в обед или после окончания трудового дня.
Курс рассчитан на один квартал, но может длиться и дольше в зависимости от целей компании и подготовки дизайнеров. За время учебы ученикам будет рассказано о юнит-экономике, аналитике, архитектуре интерфейсов и т. д. «Суть UI/UX не только и не столько в создании красивых визуальных элементов и подборе цветов и шрифтов. Дизайнер должен быть в постоянном контакте с непосредственными пользователями, анализировать их комментарии, пожелания и запросы и строить различные сценарии взаимодействия с целевой аудиторией», ‒ поясняет Максим Авдеев.
Эффективность обучения измеряется достижением заранее установленных показателей. Например, руководство дизайн-студии, чьи сотрудники прошли курс от Edutoria и Helper, отметило, что стало получать заметно меньше правок от клиентов по макетам. Впрочем, эксперты уверены, что подобные программы будут иметь и более долгосрочные преимущества для компаний. «Гибридный график работы и, как следствие, меньшее количество контактов лицом к лицу означают, что потребность в более качественном и прочном общении возросла, в то время как одиночество может негативно сказаться на производительности и моральном духе сотрудников. Следовательно, увеличивается и роль коучинга. При этом взгляда изнутри и усилий одного лишь отдела кадров зачастую бывает недостаточно. Требуется взаимодействие с независимыми экспертами, доступ к которым открывают новые платформы и корпоративные программы», ‒ уверен Максим Авдеев.
Кроме того, когда сотрудники могут учиться у лидеров тех же направлений, в которых они сами работают, укрепляется связь с командой и улучшаются межличностные отношения. «Вопросы профессионального роста, получения сотрудниками новых знаний, повышения эффективности бизнеса традиционно стоят на повестке дня у всех руководителей организаций. Уже сегодня EdTech- решения могут помочь в решении задачи по развитию и обучению специалистов, дают возможность оперативно перестраиваться под меняющиеся реалии и при этом экономить время и ресурсы компании», – считает Наталья Журавлева.