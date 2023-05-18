UserGate-подход: как с помощью публикации багов и критики можно стать одним из ведущих игроков на рынке IТ-решений для кибербезопасности

Вызовы и решения

В 2022 г. компания столкнулась с вызовами и достойно справилась с ними. С одной стороны, уход западных решений вызвал естественный спрос на отечественные продукты, с другой – этот спрос стал ажиотажным. В связи с этим UserGate пришлось перестроить систему складского хранения и логистики, усовершенствовать работу техподдержки, стать максимально прозрачной и открытой компанией на рынке для клиента, а еще в конечном счете трансформировать всю оргструктуру.

«Мы имели неплохой складской запас, – вспоминает Дмитрий Курашев. – Но из-за роста спроса он быстро исчерпался. Мы перестроили работу со складом, сегодня мы имеем в наличии несколько тысяч платформ и можем закупить еще больше. Мы переделали логистические цепочки, знаем, как находить любые компоненты».

Особое внимание в компании уделяют образовательному направлению, ведь сейчас нужно намного больше специалистов по IТ- и ИБ-темам. Во-первых, открыли UserGate Academy, которая создает сертифицированные курсы и обучает в семи центрах. В академии в том числе переучиваются сотрудники ушедших иностранных брендов, которые хотят работать в UserGate. Во-вторых, компания сотрудничает с вузами, а также проводит вебинары и мероприятия федерального масштаба.

В 2022–2023 гг. была укреплена техподдержка, а также ряд других стратегически важных направлений, в компании наняли порядка 100 новых сотрудников. Это позволит улучшить взаимодействие с клиентами, уверены в UserGate.

Во-первых, система клиентского сервиса в UserGate стала многоуровневой и включает в себя клиентскую службу (занимается анализом всех ситуаций), техподдержку, внедрение (помогает мигрировать с иностранных решений) и ремонтное подразделение (починка «железа»). Во-вторых, скоро будет запущен портал – сообщество профессионалов UserGate, где партнеры и клиенты компании смогут в режиме онлайн отправлять запросы, просматривать историю, получать аналитические дашборды. «Полная прозрачность взаимодействия с нами», – подчеркивает Дмитрий Курашев.