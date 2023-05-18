UserGate-подход: как с помощью публикации багов и критики можно стать одним из ведущих игроков на рынке IТ-решений для кибербезопасности

Компания UserGate является крупным российским разработчиком ПО и микроэлектроники и обеспечивает своими решениями информационную безопасность корпоративных сетей для организаций разного размера – от субъектов МСБ до больших корпораций с распределенной инфраструктурой. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, ЦОДов и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, кибератак.
Компания была основана 20 лет назад и за это время накопила не только полноценную линейку ИБ-решений, конкурентных лидирующим в глобальном мире западным брендам, но и мощную собственную экспертизу в этой сфере. Все продукты создаются внутри компании. Также UserGate проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. А еще для удобства клиентов и развития бизнеса UserGate помимо офиса на родине своей разработки, расположенного в Технопарке новосибирского Академгородка, и фронт-офиса в Москве открыла филиалы в Хабаровске и Санкт-Петербурге.
«В прошлом году ушли все крупные западные игроки из сферы ИБ-решений, – рассказал в рамках своего выступления Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate. – Но мы здесь давно, и за 13 лет на рынке разработки мы создали свою OS и свою экспертизу по безопасности, провели более 5000 успешных внедрений, защитили несколько миллионов компьютеров».
Сегодня компания развивает свою экосистему безопасности UserGate SUMMA, в которой уже есть NGFW (Next Generation Firewall – межсетевой экран следующего поколения), SIEM (Security Information Management – система управления информационной безопасностью и событиями безопасности), WAF (Web Application Firewall – межсетевой экран для веб-приложений, который выявляет разнообразные информационные атаки и даже атаки нулевого дня), а также CLOUD (совокупность виртуальных/облачных IТ-ресурсов). Есть аппаратные разработки по безопасности – собственные сигнатуры авторской экспертизы (более 10 000). Кроме того, компания имеет сертифицированный SOC (Security Operations Center – центр обеспечения безопасности). В структуре UserGate также выделено подразделение для работы с GR – в частности, с ФСТЭК, Минцифры, Минпромторгом, ФСБ. Также компания вышла на рынки других стран (в 2023 г. она начала работать на рынке Белоруссии).
В 2022 г. компания столкнулась с вызовами и достойно справилась с ними. С одной стороны, уход западных решений вызвал естественный спрос на отечественные продукты, с другой – этот спрос стал ажиотажным. В связи с этим UserGate пришлось перестроить систему складского хранения и логистики, усовершенствовать работу техподдержки, стать максимально прозрачной и открытой компанией на рынке для клиента, а еще в конечном счете трансформировать всю оргструктуру.
«Мы имели неплохой складской запас, – вспоминает Дмитрий Курашев. – Но из-за роста спроса он быстро исчерпался. Мы перестроили работу со складом, сегодня мы имеем в наличии несколько тысяч платформ и можем закупить еще больше. Мы переделали логистические цепочки, знаем, как находить любые компоненты».
Особое внимание в компании уделяют образовательному направлению, ведь сейчас нужно намного больше специалистов по IТ- и ИБ-темам. Во-первых, открыли UserGate Academy, которая создает сертифицированные курсы и обучает в семи центрах. В академии в том числе переучиваются сотрудники ушедших иностранных брендов, которые хотят работать в UserGate. Во-вторых, компания сотрудничает с вузами, а также проводит вебинары и мероприятия федерального масштаба.
В 2022–2023 гг. была укреплена техподдержка, а также ряд других стратегически важных направлений, в компании наняли порядка 100 новых сотрудников. Это позволит улучшить взаимодействие с клиентами, уверены в UserGate.
Во-первых, система клиентского сервиса в UserGate стала многоуровневой и включает в себя клиентскую службу (занимается анализом всех ситуаций), техподдержку, внедрение (помогает мигрировать с иностранных решений) и ремонтное подразделение (починка «железа»). Во-вторых, скоро будет запущен портал – сообщество профессионалов UserGate, где партнеры и клиенты компании смогут в режиме онлайн отправлять запросы, просматривать историю, получать аналитические дашборды. «Полная прозрачность взаимодействия с нами», – подчеркивает Дмитрий Курашев.
Кроме того, была выстроена новая система разработки, ведь экосистема продуктов компании ширится. По словам Дмитрия Курашева, одним из важнейших решений стало решение о публикации всех известных багов, что повысило доверие клиентов к бренду, а также дает возможность компании постоянно развиваться, опираясь на обратную связь от пользователей. Также серьезным достижением компании Дмитрий Курашев назвал появление полноценной дорожной карты выпуска продукции, что отсутствует у российских конкурентов.
В UserGate хотят добиться скорейшей доставки продукта на рынок и выпускать релизы каждый квартал. Ожидаемые релизы уже выходят ровно в обещанный срок.
Так, на мероприятии состоялось анонсирование выхода новой UGOS 7.0. Это существенно переработанная относительно предыдущей версия операционная система UserGate, ориентированная для работы на высоконагруженных сетевых сервисах, расширившая арсенал функций безопасности пользователей. Ключевым ожидаемым событием обновления стало появление бета-версии UserGate Client – решения, предназначенного для управления безопасным доступом в сеть всех видов пользовательских устройств корпоративных клиентов.
В релиз вошли опции, которые значительно повысят гибкость управления инфраструктурой: администраторы получат новые инструменты, в том числе возможность создания собственных сигнатур, компании в целом – возможность контролировать свою сеть и информацию внутри нее. Кроме того, улучшен код и исправлены недочеты, которые обнаружены за время с выхода предыдущей версии.
«UGOS 7.0 – это очень ожидаемый релиз, предназначенный для решения множества задач наших заказчиков. Используемый нами собственный проприетарный код обеспечивает технологическую независимость и безопасность эксплуатации, возможность гибко реагировать на пожелания клиентов и оперативно формировать дорожные карты внедрения наших решений в их архитектуру кибербезопасности. Развитие нами широкой линейки программно-аппаратных комплексов помогает нашим заказчикам уже сейчас комфортно мигрировать с иностранных решений на отечественные», – прокомментировал релиз Дмитрий Курашев.
В ряду важных обновлений UGOS 7.0 – расширенный функционал для диагностики, мониторинга и записи как входящего, так и исходящего трафика. К функциям работы с трафиком SSL добавились отправка расшифрованного трафика на внешние серверы и проверка расшифрованного трафика SSL с помощью СОВ/IDPS.
«IPSv3 в новой версии нашей UGOS стал еще быстрее и безопаснее, обновленный WAF означает существенное расширение функционала UserGate NGFW, добавляет важный слой защиты веб-приложений и сайтов. UserGate Policy Language – новый инструмент для написания правил безопасности, который позволит составлять очень точные и емкие правила руками специалистов на стороне клиентов. Новая система бэкапирования и улучшенные инструменты диагностики и управления позволят усилить устойчивость бизнес-процессов. Одновременно с релизом версии 7.0 UserGate обеспечит поддержку облачных сервисов за счет Cloud Init», – подытожил Иван Чернов, менеджер по развитию компании.
UserGate решает проблему защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками. Компания работает на базе своей OS, а также на специально спроектированном оборудовании. Выбирать его следует в зависимости от объема бизнеса и операционной структуры предприятия-заказчика. На мероприятии для клиентов о линейке «железа» и основных обновлениях рассказал Александр Левченко, директор-сооснователь UserGate.
В частности, следует отметить:
UserGate C150 – аппаратный межсетевой экран следующего поколения, который используется для обеспечения безопасности корпоративных сетей любого масштаба. Он является оптимальным решением для защиты от киберугроз организаций малого и среднего бизнеса, а также для филиальных сетей. О старте продаж новой платформы как раз и было объявлено в ходе выступления;
UserGate D250 является полноценным сетевым сервером, способным обеспечить безопасность предприятий небольшого и среднего размера с несколькими сотнями пользователей. Оптимален для образования, медицины, государственных структур и крупных филиалов;
UserGate FG – продукт для высоконагруженных систем, в первую очередь ЦОДов, способный обрабатывать огромное количество трафика (на сегодня – около 150 Гбит/с).
Также в линейке продуктов UserGate есть программно-аппаратные комплексы, которые обладают большими возможностями по хранению информации и обеспечивают максимально быструю обработку данных, получаемых от серверов; аппаратные платформы, предназначенные для агрегации данных, связанных с анализом инцидентов безопасности, а также для осуществления мониторинга событий и создания отчетов, и др.
Бизнес UserGate будет развиваться и далее, уверены в компании, это касается как линейки продуктов, так и сервисной составляющей и операционных и стратегических процессов.