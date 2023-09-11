Заряди свое будущее: Максим Спиридонов и Voyah Passion

О предпринимательстве и лидерстве

Я построил полтора десятка стартапов, и каждый из них — как ребенок: ты любишь его и всегда готов им заниматься. Но однажды ребенок взрослеет, приходит момент сепарации и нужно расстаться. Сепарация с «Нетологией» в 2021-м породила у меня бурю эмоций. Даже сейчас, спустя два года, мы с вами едем по Москве и многие места напоминают мне о ней.

В то же время выход из «Нетологии» открыл новые интересные пути. Например, я смог попробовать себя как инвестор, вложив в разные стартапы около $1 млн. Но эта роль в бизнесе оказалась для меня слишком пассивной, и я вернулся в предпринимательство. В нем я нашел свое предназначение и источник развития.

Предприниматель тренирует характер через опыт преодоления трудностей: кассовых разрывов, сложных отношений с партнерами и ситуаций, когда проект на грани выживания. Одновременно ты учишься быть лидером: создавать и распространять смыслы, привлекающие сильных людей, — развиваешься как управленец и бизнес-девелопер.

Я верю, что предприниматели положительно влияют на общество: широко смотрят, критически мыслят, не боятся задавать вопросы. Это повышает общую осознанность и экономическую стабильность. Мне бы хотелось, чтобы таких людей было больше. Поэтому я делюсь опытом и инсайтами, рождающимися в личной практике бизнеса в Telegram-канале и публичных выступлениях. Моя личная миссия — популяризация предпринимательства. И пусть на макроуровне мое влияние не так велико, но постоянно встречаю людей, которые говорят, что стали предпринимателями благодаря мне. Это вдохновляет и заставляет продолжать.

На Арбате началась история «Нетологии»: в однокомнатной студии мы с будущей женой Юлей строили семью и придумывали компанию, — вспоминает Максим. — На Белорусской я провел множество деловых встреч по проекту в кафешках вокруг. А в подмосковном поселке история «Нетологии» для меня закончилась: мы поставили символическую точку, купив дом после выхода из бизнеса».

Ехать на Passion в плотном городском движении комфортно. Водителя страхует набор систем безопасности: ассистенты парковки и движения в пробках, камеры кругового обзора, инструменты предупреждения. «Мне нравится, что датчики сканируют дорогу и показывают препятствия на полосах, — отмечает Максим. — Вот появился мотоциклист, и машина его подсветила. Приятное впечатление от интуитивного интерфейса: все сразу понятно, ничего не отвлекает».