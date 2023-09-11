Заряди свое будущее: Максим Спиридонов и Voyah Passion

Максим Спиридонов — основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» и множества других проектов. В 2021 году он продал построенный бизнес одной из крупнейших российских корпораций. Сделка оценивалась экспертами в несколько миллиардов рублей. Сейчас Максим продолжает карьеру стартап-менеджера и развивает новые проекты.
Я построил полтора десятка стартапов, и каждый из них — как ребенок: ты любишь его и всегда готов им заниматься. Но однажды ребенок взрослеет, приходит момент сепарации и нужно расстаться. Сепарация с «Нетологией» в 2021-м породила у меня бурю эмоций. Даже сейчас, спустя два года, мы с вами едем по Москве и многие места напоминают мне о ней.
В то же время выход из «Нетологии» открыл новые интересные пути. Например, я смог попробовать себя как инвестор, вложив в разные стартапы около $1 млн. Но эта роль в бизнесе оказалась для меня слишком пассивной, и я вернулся в предпринимательство. В нем я нашел свое предназначение и источник развития.
Предприниматель тренирует характер через опыт преодоления трудностей: кассовых разрывов, сложных отношений с партнерами и ситуаций, когда проект на грани выживания. Одновременно ты учишься быть лидером: создавать и распространять смыслы, привлекающие сильных людей, — развиваешься как управленец и бизнес-девелопер.
Я верю, что предприниматели положительно влияют на общество: широко смотрят, критически мыслят, не боятся задавать вопросы. Это повышает общую осознанность и экономическую стабильность. Мне бы хотелось, чтобы таких людей было больше. Поэтому я делюсь опытом и инсайтами, рождающимися в личной практике бизнеса в Telegram-канале и публичных выступлениях. Моя личная миссия — популяризация предпринимательства. И пусть на макроуровне мое влияние не так велико, но постоянно встречаю людей, которые говорят, что стали предпринимателями благодаря мне. Это вдохновляет и заставляет продолжать.
На Арбате началась история «Нетологии»: в однокомнатной студии мы с будущей женой Юлей строили семью и придумывали компанию, — вспоминает Максим. — На Белорусской я провел множество деловых встреч по проекту в кафешках вокруг. А в подмосковном поселке история «Нетологии» для меня закончилась: мы поставили символическую точку, купив дом после выхода из бизнеса».
Ехать на Passion в плотном городском движении комфортно. Водителя страхует набор систем безопасности: ассистенты парковки и движения в пробках, камеры кругового обзора, инструменты предупреждения. «Мне нравится, что датчики сканируют дорогу и показывают препятствия на полосах, — отмечает Максим. — Вот появился мотоциклист, и машина его подсветила. Приятное впечатление от интуитивного интерфейса: все сразу понятно, ничего не отвлекает».
На скоростной магистрали Passion порадует водителя спортивной динамикой: разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, 510 л/с. Обуздать эту мощь помогают электронные системы безопасности и интеллектуальный двухмоторный полный привод, способный перебрасывать крутящий момент между осями от 0 до 100%. Регулируемая подвеска обеспечивает отличный контроль. «Машина проста в управлении, хорошо слушается руля, легко реагирует на педаль, — перечисляет Максим. — Ты будто в симбиозе с автомобилем».
Свои проекты я также строю, опираясь на личную миссию. Клуб «Реформа» и экосистема Wonder Family направлены на объединение предпринимателей: первый помогает им развиваться, вторая позволяет попробовать себя в высшей лиге — глобальном бизнесе. Свой подход я называю прагматическим романтизмом: развитие бизнеса через сплав коммерческих и общественно-полезных целей.
Я отношусь к каждому проекту как к делу на всю жизнь. Но опыт показал, что лучше планировать циклами по 7—10 лет: за это время можно вырастить самостоятельный и сильный бизнес и идти дальше, если захочется. Да, я не уйду лишь потому, что прошло 10 лет, но всегда допускаю, что впереди у меня есть и другие проекты. А сейчас мой фокус на «Реформе» и Wonder Family, и это надолго.
Мои проекты и цели соответствуют моему предназначению и миссии, поэтому они питают меня энергией. А если этого не хватает, в сложные дни я использую инструмент, который называю «Жизнь начинается сегодня». Открыв глаза утром, я говорю себе: «Сегодня стартуем эту жизнь. Кто я такой? Предприниматель. Почему? Я это выбрал, мне это нравится. Вот мои цели, вот ресурсы для их достижения. Вот проблемы, и вот как я их буду решать». Десятиминутный внутренний чекап позволяет настроиться на день, сфокусироваться на важном и найти нужную энергию.
Voyah Passion достаточно энергичен, чтобы всюду сопровождать владельца. Прочное легкое шасси, на 90% состоящее из алюминиевого сплава, и инновационная твердотельная батарея обеспечивают запас хода до 483 км в цикле WLTP (до 608 км в версии с увеличенным запасом хода – Long Range). При быстрой зарядке батарея наполняется от 20 до 80% всего за 31 минуту.
Насколько я способен решать сложные вопросы, разрабатывать и корректировать стратегию, быть примером для команды, зависит от простых условий: как я спал, тренировался ли на неделе, правильно ли питаюсь и слежу ли за здоровьем. Руководитель — это биомеханическая машина, работоспособность которой влияет на всю организацию.
Поэтому основа для руководителя — режим. В будни я живу слотами по 50 или 25 минут с десятиминутными паузами, на которые делится весь день, и придумываю, как встроить в него активности. Например, я ежедневно прохожу минимум 15 000 шагов — по беговой дорожке, в парке, по берегу моря. Часто параллельно я веду звонки, читаю документы, отвечаю на сообщения.
Ходить и работать получается не всегда. В наши онлайн-времена офлайн-встречи стали способом показать важность контакта. Поэтому, когда я в Москве, в моем расписании доминируют именно они. Между встречами я перемещаюсь на машине. Я с удовольствием сажусь за руль и использую минуты вождения, чтобы подумать о стратегических задачах, послушать книги и подкасты, отдохнуть и перезагрузиться. Но лучше, когда меня возят: тогда в пути я работаю. Для этого мне важны плавный ход, тишина в салоне, приятный интерьер.
Voyah Passion обеспечивает пассажирам комфорт представительского класса: здесь удобные кресла с массажем, панорамная крыша, премиальная мультимедийная система. Электронные помощники делают движение плавным и приятным — система CDC сканирует пространство в 4—15 м перед автомобилем, а пневмоподвеска Magic Carpet с интеллектуальным управлением заранее подстраивается под неровности.
«Как пассажиру мне понравились удобные кресла, звукоизоляция и мягкая подвеска, — делится впечатлениями Максим Спиридонов. — Она “съедает” удары от кочек и лежачих полицейских. На ходу я спокойно работаю, и это в плюс автомобилю».
Адаптивность, которую показала российская экономика в последнее время, — это во многом заслуга предпринимателей. Известно, что кризисы и разломы создают возможности. Сейчас я бы искал их прежде всего в замещении ушедших продуктов и брендов. Там уже есть сформированный спрос, понятная аналитика по рынку и клиентам, но нужны новые поставщики услуг и цепочки поставок. Можно заходить, брать сегмент в свои руки и предлагать альтернативу.
Вообще россияне могут мобилизоваться, совершить прорыв, создать инновацию, но заметно хуже строят серийный бизнес. Возьмем электротранспорт. Скажу как визионер: он скоро будет доминировать (кстати, я крупно проинвестировал в один стартап в этой области). Я допускаю, что многие уникальные, даже прорывные решения для электромобилей будут созданы россиянами. Но вот в конкурентоспособный российский электромобиль на конвейере, к сожалению, не верю. Мы очень изобретательны, но нам не хватает дисциплины и культуры ведения бизнеса для создания устойчивых, эффективных систем.
Впереди нас ждут интересные годы активного изобретательства инженеров и поиска конкурентных преимуществ предпринимателями автоиндустрии. В электрическом транспорте все только начинается. Американская компания, производитель электромобилей задала моду на этом рынке, но, похоже, постепенно сдает позиции и со временем станет просто одним из производителей. Китай имеет хорошие перспективы, чтобы стать лидером в электротранспорте: планируя инфраструктурные решения на десятилетия вперед, выстраивая производства, китайские компании могут наполнять рынки качественными электромобилями с разумной ценой.
Максиму не нужно далеко идти за примером, и он указывает на Passion: «Смотрите, какой автомобиль создан в короткие сроки, почти на пустом месте, в экономике, которая 30 лет назад считалась отстающей. Это вызывает уважение».
Voyah производит не только инновационные электромобили, но и строит инфраструктуру для них. Дилерская и сервисная сеть насчитывает уже более 30 салонов в крупных городах России и продолжает расти, а на автомобили действует гарантия пять лет или 100 000 км.