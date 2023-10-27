20 лет на рынке лабораторных услуг: как компания KDL вошла в топ-5 лидеров отрасли

- Сеть лабораторий KDL на рынке уже 20 лет и заслуженно входит в топ-5 медицинских лабораторий в России. Расскажите, как это получилось?

‒ Все верно. Сейчас мы входим в топ-5 медицинских лабораторий в России (по численности офисов). Наши медицинские офисы ‒ их по всей стране более 440 ‒ сегодня расположены в 22 российских регионах. 13 лабораторных комплексов (больше, чем у кого-либо из сетевых лабораторий) позволяют нам выдерживать короткий срок выполнения рутинных биохимических и общеклинических исследований.

В 2003 г. мы начали с одной единственной лаборатории в Перми. Опыт оказался успешным, а лабораторные услуги ‒ востребованными. Спустя два года, в 2005-м, мы открыли лабораторию в Омске, а затем компания вышла на рынок лабораторных услуг в Москве. Мы получили определенную известность, и нас заметили на рынке лабораторной диагностики. Это и стало триггером для начала второго этапа развития KDL, когда ряд инвестиционных фондов и финансовых институтов, к примеру Европейский банк реконструкции и развития, решили стать нашими партнерами.

Второй этап позволил создать сеть лабораторных комплексов, используя принятую в KDL стратегию стандартизации подходов. Мы открыли более 10 новых производственных лабораторных региональных площадок, где использовались одни и те же линейки оборудования, единая информационная лабораторная система. Сеть лабораторий получила возможность предоставлять свои услуги в едином формате, гарантируя их высокое качество по всей сети.

Стимулом для масштабирования стала ориентация лабораторий на медицинские учреждения: мы стали ключевым оператором лабораторных услуг, партнером частных и государственных клиник.

В 2016 г. компания сфокусировалась на розничных потребителях и начала активно развивать сеть своих медицинских офисов, сознательно отказавшись от модели развития по франчайзингу.