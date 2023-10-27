20 лет на рынке лабораторных услуг: как компания KDL вошла в топ-5 лидеров отрасли

‒ Все верно. Сейчас мы входим в топ-5 медицинских лабораторий в России (по численности офисов). Наши медицинские офисы ‒ их по всей стране более 440 ‒ сегодня расположены в 22 российских регионах. 13 лабораторных комплексов (больше, чем у кого-либо из сетевых лабораторий) позволяют нам выдерживать короткий срок выполнения рутинных биохимических и общеклинических исследований.
В 2003 г. мы начали с одной единственной лаборатории в Перми. Опыт оказался успешным, а лабораторные услуги ‒ востребованными. Спустя два года, в 2005-м, мы открыли лабораторию в Омске, а затем компания вышла на рынок лабораторных услуг в Москве. Мы получили определенную известность, и нас заметили на рынке лабораторной диагностики. Это и стало триггером для начала второго этапа развития KDL, когда ряд инвестиционных фондов и финансовых институтов, к примеру Европейский банк реконструкции и развития, решили стать нашими партнерами.
Второй этап позволил создать сеть лабораторных комплексов, используя принятую в KDL стратегию стандартизации подходов. Мы открыли более 10 новых производственных лабораторных региональных площадок, где использовались одни и те же линейки оборудования, единая информационная лабораторная система. Сеть лабораторий получила возможность предоставлять свои услуги в едином формате, гарантируя их высокое качество по всей сети.
Стимулом для масштабирования стала ориентация лабораторий на медицинские учреждения: мы стали ключевым оператором лабораторных услуг, партнером частных и государственных клиник.
В 2016 г. компания сфокусировалась на розничных потребителях и начала активно развивать сеть своих медицинских офисов, сознательно отказавшись от модели развития по франчайзингу.
Сегодня все офисы KDL управляются централизованно, именно это позволяет поддерживать высокий уровень сервиса и единые стандарты обслуживания во всех медицинских офисах сети.
‒ В декабре 2022 г. новым акционером компании стала ГК «Медскан», учредителями которой являются госкорпорация «Росатом» и Евгений Туголуков. Сделка была реализована в партнерстве со Сбербанком. Это стало началом нового этапа развития KDL. Теперь мы развиваемся в составе большой медицинской группы, управляющей медицинским бизнесом в амбулаторно-поликлиническом, госпитальном сегменте, представлено такое востребованное направление, как ядерная медицина.
Наши лабораторные офисы станут частью, фактически воротами огромного комплекса, где пациент при необходимости может получить весь спектр медицинских услуг. Это невероятно важное для нас событие, которое, несомненно, станет новой точкой роста.
Присоединение KDL к ГК «Медскан» и синергия между медицинским и лабораторным бизнесом уже дали свои результаты. За первое полугодие 2023 г. совокупная выручка компаний, которые сейчас входят в холдинг, увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11,3 млрд руб. Рост выручки бизнес-направления «Медицина» составил 29%, а выручка бизнес-направления «Лаборатории» выросла на 16%, превысив 6,1 млрд руб.
‒ В начале своего пути компания ориентировалась в основном на B2B-клиентов: до 2016 г. медицинские офисы присутствовали только в пяти российских регионах, а их число не превышало 30. KDL до сих пор занимает одну из лидирующих позиций по взаимодействию с частными клиниками, более 5000 таких медучреждений сотрудничают с нами. Это связано с комплексом предлагаемых услуг, продуманной логистикой, быстрой обратной связью, которую мы предоставляем. Играет роль и профессиональная поддержка специалистов: лаборатория помогает лечащим врачам в принятии решений, предоставляя качественные лабораторные данные, большое значение имеет и цифровая интеграция сервисов.
С течением времени в портфеле компании доля розничных клиентов увеличивалась до 30%. Параллельно мы создавали и продолжаем создавать удобные, простые, понятные продукты для таких потребителей. Огромное внимание мы уделяем цифровому взаимодействию пациента с лабораторией, делая получение лабораторных услуг все более и более комфортным. Пациент может прийти к нам в медицинский офис, также заказать нужные анализы на сайте, вызвать службу вызова на дом и получить дистанционную консультацию по результатам анализов.
Мы продолжаем активно развивать лабораторный комплекс ГК: оснащаем лабораторные комплексы новыми линейками оборудования, расширяем ассортимент лабораторных услуг, увеличиваем производственные площади в Москве и в регионах, тем самым повышая производительность клинико-диагностических лабораторий. Кроме того, мы стремимся сделать наши услуги еще более доступными для пациентов.
‒ Один из главных факторов ‒ это согласованная стратегия развития в синергии с другими участниками группы компаний «Медскан», понятная всем руководителям организации.
Второе ‒ это желание развивать компанию дальше, стремление быть полезным конечному потребителю. Нередко необходимость в лабораторной услуге возникает у человека при неполадках со здоровьем. Для удовлетворения этой потребности большую роль играют качество и сервис. Поддержание высокого уровня медицинских услуг невозможно без командной работы, профессионального коллектива.
Наши сотрудники – сегодня в KDL их более 3000 ‒ это самый значимый фактор успеха, который помогает компании развиваться. Без команды единомышленников, которая, следуя выработанной стратегии, уверенно идет к достижению поставленной цели, добиться успеха просто невозможно.
‒ Я вижу большие перспективы для дальнейшего развития лабораторного бизнеса KDL уже в рамках ГК «Медскан», для этого есть ряд предпосылок.
Лабораторная сеть KDL не оказывает комплексные медицинские услуги, специализируясь только на лабораторной диагностике. А группа компаний «Медскан» может предложить пациенту так называемый бесшовный путь. Пациент, приходя в лабораторию сдавать анализы, в перспективе может пройти внутри группы другие виды обследований (КТ, МРТ, УЗИ), отправиться на прием к нужному специалисту, ему могут назначить и сделать хирургическую операцию, рекомендовать и провести курс амбулаторного или стационарного лечения, реабилитации.