Знание.Премия ‒ награда для просветителей

Опубликован шорт-лист главной просветительской награды России. Заявки на участие прислали соискатели из всех 89 регионов страны. Лучших просветителей, просветительские проекты и компании торжественно наградят в феврале 2024 года.

«Труд, бодрость духа и устремление ума к совершенству, к познанию приводят к результатам, которые украшают жизнь», – этот афоризм приписывается Гиппократу, древнегреческому врачу и философу. Но звучит мысль очень даже современно. Знание украшает и обогащает жизнь, делает ее интересной. Сегодня благодаря развитию информационных технологий, кажется, что знание стало, как никогда, доступным.

Но все равно сегодня нужны инструменты, чтобы его умело добывать и правильно им пользоваться, отделяя правду от лжи, легенды от фактов, пропаганду от просвещения. И эти инструменты развивающие критическое мышление, расширяющие кругозор и в целом формирующие думающую личность, нам могут дать просветители – учителя, ученые, лекторы, наставники.

Эксперты, распространяющие и популяризирующие знание, пишущие книги, снимающие фильмы, создающие профориентационные и развивающие курсы, преподающие в школах и вузах, безусловно, нуждаются в поддержке и заслуживают наград. С целью признать достижения деятелей науки, искусства, спорта, историков, литераторов, политологов, психологов и других деятелей просвещения, отметить их проекты и была придумана специальная премия.

В 2021 году Российское общество «Знание» учредило главную просветительскую награду страны.

В 2023 году премия состоится уже в третий раз. С каждым новым сезоном она становится все более востребованной и демонстрирует растущий престиж миссии просветителя. В прошлом году торжественная церемония награждения лауреатов проходила в Государственном Кремлевском дворце. Премия тогда собрала более 6000 соискателей, в то время как в этом году получено уже свыше 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России. Лидерами по числу претендентов в 2023 году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Нижегородская и Саратовская области, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Пермский край и другие регионы.

В проекте мог принять участие любой желающий: премия эта народная. Заявки соискатели отправляли и лично на себя, и на других людей, которые внесли вклад в просвещение в 2022/23 гг., сыграли роль в развитии научного и культурного кругозора, в повышении образовательного уровня граждан. Также номинировать можно было компании и проекты, распространяющие полезные знания.

Самыми популярными номинациями оказались те, что приурочены к Году педагога и наставника в России, объявленному указом Президента РФ: «За просветительскую деятельность в школе», «Наставник года», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования», «За просветительскую деятельность в университете». Именно на участие в этих номинациях было подано больше всего заявок – более 8 тысяч.

В прошлом году у премии было 13 номинаций, а в этом – 18. Каждая номинация вручается в разных категориях («просветитель», «просветительский проект» или «просветительская компания»).

В 2023 г. у премии появились новые номинации, например связанные с вкладом в просвещение в сфере спорта и ЗОЖ. К номинации в области экономики и бизнеса в этом году добавили право. А созданная в 2022 году молодежная организация «Движение Первых» придумала свою, юношескую, номинацию – «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых».

Одно из нововведений – номинация «Иностранный просветитель года». В ней участвуют те, кто борется с фальсификацией исторических фактов о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в нашей стране. Будут определены четыре номинанта в категории «просветитель», одного из них объявят лауреатом. География заявок в этой номинации широкая: от стран СНГ до самых разных уголков земного шара. Уже подано 103 заявки: из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также из Франции, Нидерландов, Сербии, Таиланда, Туниса, Аргентины, Индии и других стран.

Анализ поданных заявок выявил множество интересных закономерностей и трендов. Большое внимание в этом году уделено профориентационным проектам и популяризации направлений, ключевых для российской экономики, таких как химическая промышленность, инженерное дело, искусственный интеллект и Big Data (большие данные).

Среди поданных заявок найдутся самые разнообразные просветительские «жанры», – от профориентационных мультфильмов до уникальных программ формирования высококвалифицированных кадров. Это и первая в России программа по подготовке магистров на стыке химии и IT-технологий, или, например проект из Башкортостана, призванный решать проблему дефицита специалистов инженерной отрасли, начиная с дошкольного возраста. Многие проекты нацелены на сохранение культуры и традиций разных народов. В частности, одним из проектов-участников стал блог-тур, посвященный быту и культуре малых народов России, другим – мультфильм по мотивам алтайской национальной сказки.

Соискатели подают заявки в самых разных современных форматах, говорящих о том, что знание это не что-то исключительно серьезное и официально запертое в стенах школ и вузов, а живая структура, модная и интересная. Так, в числе заявок были и фиджитал-уроки, и чат-боты, и иммерсивные путешествия, а также комиксы, викторины, стендапы, виртуальные лаборатории, скетчи и web-сериалы (сериалы, выпущенные для показа в сети).

После проверки Экспертной комиссией кандидатов отбирал Экспертный совет. В него вошли более сотни авторитетных специалистов: ректоры, дипломаты, представители корпораций, чиновники. Они сформировали шорт-лист из 89 номинантов.

В ноябре номинантам предстоит важный этап соревновательной «гонки» – очная защита своей просветительской деятельности. Эксперты общества предварительно проведут дистанционную просветительскую программу для номинантов, которая позволит подготовиться к защите. Оценивать уровень соискателей будет Почетное жюри, в состав которого войдут государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также известные деятели науки, культуры, искусства и образования. В прошлом году номинантов оценивали заместитель руководителя Администрации Президента РФ ‒ пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, народный артист России Константин Хабенский.

В декабре стартует народное голосование, которое пройдет на сайте премии и в соцсетях. Оно определит лучших из лучших в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». В прошлом году в народном голосовании приняли участие почти 90 000 человек.

Также в рамках отдельного голосования дети и подростки выберут победителя в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых».

Для новой номинации «Иностранный просветитель года» утверждено особое расписание: заявки можно присылать до 27 ноября. В декабре проекты и кандидатов заочно оценит Экспертный совет и 22 декабря сформирует «иностранный» шорт-лист из четырех номинантов. Защита перед Почетным жюри пройдет в дистанционном формате в начале 2024 г. : номинанты отправят организаторам конкурса «видеовизитки»-презентации.

Имена лауреатов Знание.Премия объявят на торжественной церемонии награждения в феврале. Будем ждать красивое шоу, а пока подготовимся к народному голосованию, чтобы внести свой вклад в выбор лучших, ­– тех, кто ответственен за просвещение общества. Что говорить, важная и ответственная миссия.