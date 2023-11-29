Сила сообщества: пришло время ввести в России День онлайн-предпринимателя

Мы предлагаем ввести в России новый профессиональный праздник — для людей, связавших свою жизнь с предпринимательством в интернете. И мы призываем все онлайн-сообщество к нам присоединиться!

Почему это важно

Интернет-торговля играет огромную роль в жизни и экономике страны. По оценке Data Insight, еще в 2022 году на онлайн-торговлю пришлось 15% всего ритейла в России, а в сегменте непродовольственного ритейла — все 30%. Многие люди не только пользуются интернет-сервисами, но и работают в этой сфере.

По данным Росстата, на онлайн-платформах зарабатывают больше 5 млн россиян, за год эта цифра выросла в 1,5 раза. На маркетплейсах активно торгуют товарами сотни тысяч продавцов, десятки тысяч предпринимателей развивают пункты выдачи заказов.

Значимость онлайн-предпринимательства — и особенно интернет-торговли — постоянно растет. В сложные времена пандемии и трансформации 2020—2022 годов одной из опор экономики оставались те, кто строит свой бизнес в онлайне. И эти люди заслуживают признания и своего профессионального праздника.

В большинстве других значимых секторах экономики есть собственные праздники: День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в октябре, День работников торговли в июле и т. д. Есть несколько праздников, отчасти связанных с онлайн-бизнесом: в апреле отмечается день Рунета, а в мае — День российского предпринимателя. Но нет единого дня, который бы объединил людей, связавших свою жизнь с онлайн-предпринимательством.

Мы предлагаем учредить День онлайн-предпринимателя в первый четверг после черной пятницы.

Конец года — самый горячий сезон для онлайн-бизнеса. Вскоре после ноябрьских распродаж (Дня холостяка и черной пятницы) наступает новогодний ажиотаж. Для продавцов на маркетплейсах, сотрудников сервисов доставки и всех, кто обслуживает ИТ-инфраструктуру, это гигантские нагрузки. В День онлайн-предпринимателя люди смогут сделать передышку, собраться с друзьями и отметить свой профессиональный праздник. В этом году он придется на 30 ноября.

Давайте вместе отмечать день онлайн-предпринимателя!

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