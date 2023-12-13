Кризисов бояться – в инвесторах не ходить

«СберИнвестиции» выяснили и разобрали главные страхи начинающих инвесторов на фондовом рынке

Вложения в ценные бумаги для многих россиян – альтернатива депозиту, а также способ «не держать все яйца в одной корзине». В то же время, как показал опрос «СберИнвестиций», есть часть населения страны, которые боятся выходить на фондовый рынок. При этом в большинстве случаев эти опасения беспочвенны, а инвестиции могут приносить доход.

Статистика Банка России показывает, что уже каждый третий трудоспособный россиянин открыл себе брокерский счет. Это неудивительно, потому что ставки по депозитам еле обгоняют инфляцию, а на фондовом рынке есть много инструментов, которые могут дать хорошую доходность даже в самые турбулентные времена. Если верить опросу агентства MARCS, почти половина начинающих инвесторов (41%) решили попробовать биржу как альтернативу банковскому депозиту.

Разогнавшаяся в последнее время инфляция – главная к этому причина. Так, согласно данным Росстата, в среднем за первые десять месяцев этого года цены выросли на 5,5%, а индекс Московской биржи, в который входят акции крупнейших российских компаний, за это же время вырос на 48%. Так почему же россияне по-прежнему осторожно смотрят на инвестиции, в отличие от жителей многих других стран?

Россия в догоняющих

Несмотря на то что все больше жителей России обращаются к фондовому рынку ‒ за последние пять лет число брокерских счетов выросло с 1,7 млн до 33 млн, ‒ пока у нас еще недостаточно активно покупают ценные бумаги.

«У нас инвесторов тоже становится больше: за последний год число пользователей приложения «СберИнвестиции» (18+) выросло почти в четыре раза. Поэтому мы уверенно можем сказать, что инвестиции становятся все популярнее», ‒ заявила Управляющий директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

По словам госпожи Кубезовой, многие россияне до сих пор не до конца понимают, что такое инвестиции в ценные бумаги. Одна из причин – низкий уровень финансовой грамотности. Для некоторых биржа похожа на казино или тотализатор. «Однако фондовый рынок не имеет ничего общего с казино. Биржа – это площадка для заключения сделок по покупке и продаже активов – ценных бумаг или товаров – нефти, драгметаллов, пшеницы. Деятельность бирж регулируется государством», ‒ отмечает Аиша Кубезова.

Когда инвестор покупает акции, то получает долю в выпустившей их компании и может попробовать заработать вместе с ней на их росте. Еще некоторые компании платят акционерам часть прибыли – дивиденды. Когда инвестор покупает облигации, то дает тому, кто их выпустил, в долг, а затем получает деньги обратно с процентами.

Привлечение денег от инвесторов с помощью ценных бумаг на бирже – это обычная практика для компаний. Когда впервые приходишь на биржу, то лучше начинать с покупки государственных облигаций и акций крупных компаний с многолетней историей. Это дает больше надежности, и тогда шанс потерять деньги ничтожно мал, ‒ резюмирует госпожа Кубезова.

Чего боятся россияне?

«СберИнвестиции» провели опрос о том, что мешает людям начать инвестировать. По словам Аишы Кубезовой, часто люди боятся выбрать активы, которые резко обесценятся, и соответственно, деньги будут потеряны. В инвестициях на фондовом рынке нет застрахованной суммы. Кроме того, люди в нашей стране уже вкладывались в финансовые пирамиды, которые преподносились как высоконад ежный инструмент ничем не хуже вклада.

По словам эксперта, эти опасения легко объяснимы. Но если покупать голубые фишки (акции надежных эмитентов – ведущих компаний со стабильной прибылью), то эти риски ничтожны. Особенно если инвестор пользуется услугами любого надежного брокера.

От временных спадов на бирже, конечно, никто не застрахован. Тем более, согласно исследованию MARCS, от инвестиций на фондовом рынке «характерно ожидание позитивных результатов». Но нужно оценивать результаты в долгосрочной перспективе. «Если ретроспективно смотреть на рынок в целом, то рынок отыгрывает падения. Например, после спада на фоне ковида в 2020 г. на полное восстановление ушло меньше года. А с марта прошлого года российский рынок также существенно, на десятки процентов, вырос, отыграл снижение», ‒ указывает Аиша Кубезова.

Кризисы и дефолты – еще один страх, пугающий начинающих инвесторов. В кризисных ситуациях выбирают не столько депозиты, а валюту под подушкой или золотые слитки и монеты. Например, в период турбулентности 2022 г. россияне купили рекордное количество золота – порядка 57 тонн, тогда как в 2021 г. – 6 тонн.

«Ни дефолт 1998 г., ни кризис 2008 г., ни другие потрясения не помешали индексу Московской биржи (ПАО «Московская биржа»), куда входят основные российские акции, вырасти в 30 раз. Такую доходность сложно достичь с помощью обычного вклада. Можно привести в пример акцию «Сбера», которая за последний год выросла на 100%, то есть вдвое», ‒ отмечает Аиша Кубезова. Историческая доходность активов индекса Московской биржи с 1997 г., когда он появился, несмотря на все кризисы, превысила 3000%, напоминает она.

Те, кто предпочитает драгоценные металлы или иностранную валюту, тоже могут подобрать на бирже подходящий инструмент. Например, есть замещающие облигации, стоимость и купон (регулярные платежи) которых привязаны к иностранной валюте, но инвестор получает деньги в рублях. Еще можно купить биржевое золото, за которое не придется переживать и которому не нужно искать место для хранения. При этом комиссии за покупку биржевого золота и других драгметаллов будут гораздо ниже, чем если инвестор решит вложиться в физические слитки.

Кроме того, кризис – это еще и хорошая возможность купить бумаги надежных компаний дешево, и это может дать отличную потенциальную доходность в будущем.

Аиша Кубезова считает, что до сих пор есть заблуждение, что для инвестиций на фондовом рынке нужно много денег. «Понятное заблуждение, но это неправда, ‒ отмечает эксперт. ‒ Можно начать инвестировать совсем с небольших сумм: главное не количество денег, а системный подход». Тогда, если у инвестора есть цель, начав даже с малых сумм, которые он вносит регулярно, можно сформировать достойный капитал.

Инвестор якобы должен отлично разбираться в фондовом рынке, и это еще одна фобия среди новичков. Этот страх, по словам госпожи Кубезовой, отчасти оправдан, но тут на помощь начинающему инвестору, как правило, приходит брокер. «Мы в приложении «СберИнвестиции» помогаем инвесторам не запутаться в потоке информации: у нас есть подборки активов от экспертов, умная лента новостей, которая показывает самые важные новости о компаниях из вашего портфеля», ‒ отмечает она.

Кроме того, есть учебник, который поможет во всем разобраться, а также телеграм-канал «СберИнвестиции» с инвестиционными идеями и регулярным обзором важных событий от аналитиков. «Несмотря на то что на рынке много готовых решений, куда можно просто инвестировать деньги и, грубо говоря, «забыть» о них на какое-то время, мы всегда советуем начинать с обучения», ‒ подчеркивает Аиша Кубезова.

Количество клиентов брокерских компаний (данные ЦБ РФ)

Стать инвестором – это сложно, нужно где-то регистрироваться, открывать счета, платить налоги, ‒ еще один популярный страх. Родился он из-за кинематографа. «Многие представляют себе биржу, где все сидят на телефонах, перекрикивают друг друга и вечно следят за сложными графиками на мониторах», ‒ говорит Аиша Кубезова.

Когда-то, двадцать-тридцать лет назад, все так и выглядело. Но сейчас инвестиции доступны каждому, а торговая платформа, по сути, находится в кармане – в приложении смартфона инвестора. «Любой клиент «Сбера» может зарегистрироваться в нашем приложении, открыть брокерский счет за несколько минут и начать инвестировать даже без посещения офиса», ‒указывает госпожа Кубезова. Кроме того, налоги платить самостоятельно тоже не придется: брокер, как налоговый агент, сам удержит НДФЛ с доходов и перечислит в бюджет.

Деньги уведут мошенники ‒ еще одно популярное заблуждение, как показал опрос. Удивительно, что у многих есть мнение, что вывести деньги с брокерского счета хакерам даже проще, чем с карты. Причины возникновения этого мифа не ясны, но заблуждение распространенное. На самом деле с брокерского счета гораздо сложнее вывести деньги, потому что нужно пройти несколько этапов: сначала придется продать активы, для этого выставить заявки, подтвердить их, а после создать заявку на вывод средств. И только после этого можно будет вывести деньги на банковский счет.

Таким образом, фондовый рынок – это совсем не страшно, а вполне удобно и достаточно безопасно. И если вы решили начать инвестировать в ценные бумаги, в «СберИнвестиции» вам готовы помочь. Все, кто до 15 декабря 2023 г. скачает мобильное приложение «СберИнвестиции», откроет свой первый брокерский счет в «Сбере» и пополнит его на сумму от 5 тыс. рублей, сможет принять участие в акции. Трое победителей могут получить по 5 млн руб., 20 человек – по 500 тыс. и более 5000 – по 5 тыс. руб. Кроме того, 90 дней не будет взиматься комиссия брокера и будет начислен бонус – виртуальная акция «Сбера», которую можно конвертировать по рыночной цене и получить деньги на брокерский счет.