Учим тех, кто учит: в Пятигорске работает уникальная коммуникационная площадка для учителей и преподавателей

Центр знаний «Машук» с помощью образовательных партнеров провел уже более 100 образовательных программ, их прошло 15 000 участников, среди которых педагоги, спортивные тренеры, вожатые детских лагерей, директора школ, ректоры вузов и многие другие.

Идея создания Центра знаний была озвучена президенту РФ Владимиру Путину во время его визита на молодежный форум «Машук» в 2018 г. Тогда и началась работа по его созданию. Образовательный центр строился три года, в августе 2022 г. состоялось торжественное открытие. А совсем недавно, в начале декабря, президент посетил его еще раз, прослушав отчет о проделанной работе.

Центр притяжения интересных людей

Центр знаний «Машук» — совместный проект Российского общества «Знание» и Росмолодежи. «Машук» стал одним из трех крупных круглогодичных центров федерального значения наряду с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму.

Центр знаний «Машук» работает по нескольким направлениям. Во-первых, это консультационные и информационные услуги по подготовке учителей, преподавателей и наставников, работающих с молодежью. Во-вторых, центр оказывает организационную поддержку в подготовке кадров, которые управляют современными образовательными и молодежными организациями и НКО. Кроме того, «Машук» занимается изучением лучших российских и мировых практик в области образования и работы с молодежью и разработкой собственных стандартов. Также «Машук» уделяет особое внимание популяризации и повышению статуса педагога, учителя и наставника.

«Машук» стал точкой притяжения и коммуникационной площадкой для преподавателей и управленцев в сфере образования, неслучайно в марте этого года центр стал официальной площадкой запуска Года педагога и наставника в России. На мероприятия в Центре знаний проходят учителя, преподаватели и педагоги СПО и вузов, спортивные тренеры, производственные наставники, ректоры, руководители и педагоги корпоративных университетов, представители региональной власти. За год центр посетило более 15 000 слушателей. Всего на текущий момент в «Машуке» представлено около 100 просветительских программ.

Образовательные мероприятия и программы разрабатываются самим центром и его партнерами с учетом потребностей рынка труда и сферы образования. Сотрудники Центра знаний внимательно следят за трендами в профессиональной индустрии, сотрудничают с кадровыми агентствами, которые делятся, какие компетенции сейчас востребованы на рынке труда. Общаются с представителями вузов, школ, с руководителями других образовательных организаций, спрашивают, каких специалистов и каких компетенций им не хватает.

Центр знаний «Машук» имеет интересное расположение: он находится в живописном месте у подножия горы Машук в окружении гор Бештау и Змейка в Пятигорске. Центр включает в себя не только корпуса для студентов, а еще и спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, коворкинг-пространства.

Учим тех, кто учит

Девиз центра – «Учим тех, кто учит». Центр знаний «Машук» в этом году совместно с Министерством просвещения стал коммуникационной площадкой для иностранных учителей, преподавателей, наставников и руководителей из сферы образования. Первая программа из этой серии собрала в Пятигорске объединенные коллективы двух министерств, занимающихся образованием и просвещением в России и Республике Беларусь. На протяжении нескольких дней команды под руководством Сергея Кравцова и Андрея Иванца обменивались лучшими практиками и разрабатывали новые совместные проекты. В завершении года Центр знаний посетили лучшие учителя русских зарубежных школ со всего мира. Участниками программы стали представители образовательных организаций из 24 государств мира, включая Катар, Анголу, Вьетнам, Индию, Испанию, Францию, Германию, Турцию и Таиланд. В следующем году в планах расширить международные программы, об этом уже есть договоренность с партнером «Машука» в лице Министерства просвещения РФ.

5 декабря 2023 г. Владимир Путин посетил Центр знаний «Машук». Для президента провели экскурсию и показали план развития центра, продемонстрировали успехи за год существования. В первую очередь эти успехи выражены в реализованных программах, глава государства отметил программы подготовки инструкторов военно-патриотических клубов «Наставники специального назначение», совместные мероприятия с фондом «Защитники Отечества» и большой проект по работе с учителями и руководителями образования иностранных государств, который реализуется «Машуком» с Министерством просвещения.

По традиции Владимиру Путину предложили оставить на память пожелание в книге наставников образовательного центра. Глава Российской Федерации пожелал ученикам и наставникам двигаться «только вперед!»

Центр исследований и инноваций

«Машук» также начинает развиваться как исследовательский центр. Он ведет сотрудничество с крупными образовательными и научными учреждениями. Первые исследования, проводимые в Центре знаний, связаны с представлениями о современной молодежи: как она учится, что ей интересно изучать, по каким каналам ей удобнее получать информацию во время обучения. Эти исследования будут обработаны и переданы преподавателям, учителям, директорам школ, ректорам, чтобы они видели, что из себя представляет современный студент и школьник. Многие партнеры центра заинтересованы в подобных исследованиях под свой запрос. Часть этих исследований уже легли в основу современных учебно-методических материалов.

Такое динамичное развитие центра – заслуга всей команды «Машука» и, в частности, руководителя. Антон Сериков считает, что для построения карьеры и самореализации очень важно самому постоянно учиться и развиваться, и эту философию он транслирует всем сотрудникам центра. Антон Сериков является кандидатом наук, получал образование в МГИМО(У), МГУ им. М. В. Ломоносова, Школе управления «Сколково» и Высшей школе госуправления РАНХиГС.

С 2005 по 2018 г. он работал в Южном федеральном университете, занимал должности от преподавателя до директора института, поэтому не понаслышке знает, как выстраивается работа с молодежью. В 2018 г. Антон Сериков стал финалистом конкурса «Лидеры России», по его результатам был приглашен на работу в Администрацию президента России. Позже перешел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», где работал заместителем гендиректора.