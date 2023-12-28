Алексей Петроченко, CTO Яндекс 360

У Яндекс 360, в котором собраны онлайн-сервисы для работы и личных дел, многолетняя история.

Почту для миллионов пользователей мы делаем уже свыше 20 лет, Диск ‒ более 10. Конец года – неплохое время, чтобы оценить реализованные за год планы и понять, где мы хотим оказаться через год, три или пять лет. И мы это четко понимаем.

В чем наша стратегия? Это гармоничное развитие нашего опыта создания продукта мирового класса для B2C- и B2B-пользователей, которые используют Яндекс 360 для бизнеса как виртуальный офис, создание действительно удобных пользовательских сценариев, применимых для разных аудиторий. Только в этом году мы сделали более 250 обновлений и новых фичей в продуктах. В Диске появилась возможность создавать семейные папки, а мобильная версия сервиса полностью переработана визуально, в Мессенджере мы запустили групповые звонки, в Почте улучшили управление рассылками и алгоритмы перевода писем на иностранные языки, в веб-версии Телемоста, если поделиться с участниками встречи экраном, можно транслировать не только изображение, но и звук и многое другое. Это лишь малая часть всех обновлений, которые нам удалось реализовать.

Улучшения коснулись и качества сервисов. К примеру, мы увеличили скорости по двум самым популярным операциям в Диске – загрузке и удалению файлов. За 12 лет существования Диска пользователи загрузили в него сотни петабайт информации и контента. Это эквивалентно сотням миллиардов файлов и папок суммарно. Ежедневно эти пользователя грузят и удаляют миллионы файлов. Мы оптимизировали работу Диска по этим сценариям, полностью переписали алгоритм удаления. Благодаря этому мы получили ускорение в 3 раза, и сейчас максимальная скорость загрузки на Яндекс Диск составляет порядка 60 мегабайт в секунду.

Мы поработали над юзабилити всех наших сервисов, возможностями мобильных приложений, связками между ними и дополнительными возможностями. И основной приоритет для нас ‒ скорость, улучшение возможностей и качества текущих сервисов и выкатка новых, конечно же. Важно развитие не только сервисов по отдельности, но и их синергии между собой. Когда из Почты ты можешь легко перейти в Календарь и создать событие, к этой встрече ты можешь прикрепить ссылку в Телемосте.

Все это было бы невозможно без команды, которую удалось собрать. За год она выросла почти вдвое и продолжает увеличиваться. Только у разработки планы по найму инженеров с экспертизой в Java, С++, Python, мобильной разработке Android или iOS, веб-разработке, тестировании. И речь не только об опытных разработчиках, но и техлидах с опытом построения и масштабирования высоконагруженных систем.

Агрессивное развитие продукта позволило нам стать одной из самых востребованных платформ для B2B-клиентов. Сейчас их уже более 120 тысяч. И это компании из самых разных отраслей, среди которых оптовая и розничная торговля, строительство, банкинг, логистика, фармацевтика и другие. Чаще всего сотрудники компаний пользуются Почтой, с помощью которой отправили за год более 3,4 млрд и получили более 3 млрд писем. В топе также Диск и Документы. Однако самыми динамичным по обновлениям и приросту аудитории в этом году стали Телемост и корпоративный Мессенджер. Суточная аудитория Мессенджера за год выросла в 2,5 раза, Телемоста ‒ в 2 раза. В B2B-направлении мы фокусируемся на добавлении функционала по безопасности, что является одним из приоритетных запросов заказчиков.

Главная наша цель в новом году ‒ стать не только экосистемой, которая закрывает все критически важные запросы бизнеса, но и ведущим решением для личного планирования своей жизни. Диск как генератор контента, Почта не просто место, куда приходят почитать рассылки или написать письмо, а центр управления планами. Уже сейчас нашим B2C-продуктом Яндекс 360 Премиум и его дополнительными возможностями пользуются многие клиенты, которых только в этом году стало на 40% больше.

Некоторые планы по развитию наших сервисов мы уже воплощаем в реальность. Так, еще осенью мы анонсировали новый Телемост – переезд сервиса на новую технологическую платформу. Сейчас в основе технологий сервиса лежит внешнее решение с открытым кодом. Уже с середины 2024 года Телемост будет работать на собственной платформе. Это позволит быстрее внедрять масштабные обновления. Одни их них – рост количества участников встречи в 25 раз до 1000 человек, шаринг экрана в разрешении 4К и многое другое. Сейчас мы перешли к стадии бета-тестирования внутри команды. Тестируем как встречи в формате один на один, так и с большим количеством участников. Важно в более или менее реальных условиях понять, как работает сервис на новом движке, и только после всех доработок выводить продукт для всех пользователей.

Эволюция нашего продукта происходит каждый день, и любое изменение в продукте должно быть обосновано и полезно для конечного пользователя. Ведь главная наша ценность – это люди, для которых мы эти сервисы делаем. Польза, которую приносит сервис, и то, насколько приятно с ним работать, для нас в приоритете. Мы и дальше планируем растить и развивать наш продукт, чтобы улучшать и упрощать жизнь людей.