Автограф на дороге

Создание уникального отпечатка

Конвейерная лента доставляет сырье к промышленному миксеру, и автоматика контролирует дозировку каждого компонента, загружаемого в аппарат. Процесс резиносмешения состоит из нескольких этапов, каждый из которых проходит в строгой очередности и при определенной температуре от 90 до 180°С. Финальная готовая смесь превращается в ленты. Для контроля качества из них вырезают тестовые фрагменты и проверяют их в лабораторных установках — например, на прочность к разрыву. Если тестирование не пройдено, партию отправляют в брак. Если пройдено, отправляют на производство компонентов для сборки шин.

Ленты не имеют строгой геометрии и характеризуются лишь составом с определенными свойствами. Из них позже изготавливают профилированные многослойные ленты протектора, каждая из которых предназначена для определенной модели и сразу помечается цветными полосами и внутренними кодами.