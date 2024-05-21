Новые линии: как на самом деле устроено производство современных «Москвичей»

Автомобилестроение сегодня построено по платформенному принципу. Это значит, что в основе нескольких моделей лежит один набор конструктивных элементов, деталей и узлов, а оборудование для сборки универсальное. Такая система позволяет унифицировать производство: сделать его дешевле и быстрее.
До 2022 г. на Волгоградском проспекте в Москве функционировал завод «Рено». В марте 2022 г. французы объявили о том, что закрывают московский автозавод и покидают российский рынок. При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать его работу. Поэтому производство автомобилей на «Москвиче» пришлось начинать фактически с нуля, после того как мэр Москвы принял решение взять предприятие на баланс города, чтобы сохранить сотрудников, и возродил небезызвестный бренд «Москвич».
«Москвич» стал одним из первых предприятий, которым удалось восстановить производство и выстроить логистические цепочки после ухода иностранного собственника. На запуск производства современных моделей ушло всего полгода, а за оставшиеся месяцы 2022-го успели собрать более 600 машин. Сегодня завод перешел на следующий этап ‒ производство полного цикла с постепенным повышением доли локализации. Итоговая цель ‒ запустить производство электромобиля на собственной платформе из основных российских комплектующих. Для этого привлекли технологического партнера ПАО «Камаз».
На мощностях завода сначала запустили крупноузловую сборку электромобилей и машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Схема крупноузловой сборки заключалась в следующем. Завод получал от иностранного партнера машинокомплекты ‒ более 50 основных элементов, из которых затем собирали автомобиль. Есть заблуждение, что некоторые из элементов могли поставляться с браком завода-изготовителя. Чтобы это исключить, качество каждого тщательно проверялось перед сборкой.
На ранних этапах машины собирали по принципу постовой сборки, когда по отдельности устанавливали каждый узел: систему выпуска, бензобак, подвеску и так далее. Потом механическую часть стали собирать на автоматизированной линии, для этого пришлось модифицировать все оборудование, которое раньше применялось для сборки Renault, и с нуля разработать российское программное обеспечение. Теперь силовой агрегат, система выпуска и другие части монтируются на специальную платформу. По мере установки компонентов на специальных постах проверяют качество работ. Потом собранные кузов и шасси одновременно подаются в точку «свадьбы», где их соединяют и фиксируют. На сборку одной машины уходит около семи минут.
После «свадьбы» кузова и ходовой части проходит установка программного обеспечения и инициализация автомобиля. Сотрудники делают это, соединяясь с мультимедийной системой автомобиля через планшет по Bluetooth. В последнюю очередь по конвейеру автоматически подаются и устанавливаются колеса. Гайки закручиваются с помощью устройства, которое контролирует крутящий момент и передает информацию в базу данных в случае неисправности.
Каждая машина проходит сложный путь сборочных линий и тестирования, прежде чем попасть к своему владельцу.
Один из самых ответственных этапов сборки ‒ контрольные операции: проходит регулировка света фар, проверяются углы установки колес, тормозные механизмы, каждая машина проходит более 100 этапов тестов. Чтобы разглядеть дефекты размером меньше миллиметра, используют специальное помещение с очень ярким светом. После проверки автомобиль отправляют на специальный трек в подвальном помещении завода, где он проезжает по неровностям, чтобы обнаружить потенциальные скрытые дефекты. В дилерские центры машину передают, только если с ней все в полном порядке. Такой тщательный процесс контроля дополнительно гарантирует, что все комплектующие надлежащего качества, а сборка произведена без ошибок.
Благодаря заводу в Москве, который производит дополнительный контроль качества, «Москвич» ‒ это надежный партнер для своих клиентов. Именно столичный завод ‒ важнейшее отличие российской марки от иностранных конкурентов ‒ это залог надежности автомобиля.
13 мая 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин и глава ПАО «Камаз» Сергей Когогин запустили на заводе «Москвич» производство автомобилей по технологии полного цикла. Теперь процессы сварки, окраски и контроля качества также локализованы на заводе в Москве. Благодаря этому доля операций производства, которые осуществляются на территории России, выросла в 18 раз и удалось создать 490 новых рабочих мест. При сборке готовых автомобилей используется более 900 деталей (вместо 50 при крупноузловой).
Для этого на заводе смонтировали современную роботизированную систему сварочного оборудования. Инженеры специально под «Москвичи» прописали алгоритмы сварки деталей в единые боковые панели. Готовые боковины автоматически доставляются в главный кондуктор для итоговой сварки кузова, после чего кузов отправляют на антикоррозийную обработку и окраску.
Производство по технологии полного цикла позволяет еще лучше готовить кузов автомобилей к условиям российского климата: так, теперь детали проходят дополнительную антикоррозийную обработку, что скажется на сроке службы «Москвичей». Также в систему контроля при производстве были добавлены и автоматизированы 49 измерений и тестов (3D-измерения, ультразвуковые замеры, контроль окраски кузова).
Сегодня «Москвичи» уже оборудованы российскими устройствами для вызова экстренных служб, работающими на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также локализовано производство технических жидкостей и различных аксессуаров. Дальше доля компонентов и узлов отечественного производства будет расти. В итоге уровень локализации производства «Москвичей» будет выше, чем при прежнем собственнике завода.
Параллельно с переходом на производство полного цикла на заводе идет разработка собственной платформы электромобиля, ее планируют представить в 2025‒2026 гг. Со временем производство должно быть максимально локализовано, вплоть до электродвигателей, батарей и редукторов: сейчас для этого формируют пул поставщиков. Создание новых логистических связей и цепочек поставок позволит обеспечить работой около 40 000 человек по всей России.
Если на первых порах скептики считали, что «Москвичи» не тянут на народный автомобиль, то сегодня они убеждаются в обратном. Благодаря локализации завод уже создает и продолжит создавать новые рабочие месте, станут более доступными запчасти. К тому же сократились расходы на логистику и таможенные пошлины при переходе на новый этап производства, которые повлияли на розничную цену машины. Автомобили «Москвич 3» на данный момент одни из самых доступных по цене в сегменте малогабаритных кроссоверов. Важную роль играет и прозрачная гарантия, которой сегодня часто не хватает владельцам машин, собранных за границей: многочисленные авторизованные сервисные центры имеют гарантированное обслуживание. Все это уже сегодня делает «Москвич» настоящим народным автомобилем.
Задача завода ‒ поставлять для российского массового рынка технологичные, комфортные и доступные автомобили с современным дизайном. В модельном ряду современных «Москвичей» уже три машины, которые соответствуют всем актуальным требованиям горожанина. Это кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е», а также седан «Москвич 6».
Городской кроссовер «Москвич 3» оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем с механической или автоматической коробкой передач. Машина довольно экономична как с точки зрения налога, так и расхода топлива. Технологически у нее тоже есть ряд преимуществ: даже в базовой комплектации предусмотрены бесключевой доступ, электрический стояночный тормоз, для парковки в городских условиях незаменимы датчики и камера заднего вида.
Просторный салон с климат-контролем и багажник на 520 литров подойдут семьям для выездов на природу и поездок на дачу. Дорожный просвет 170 мм позволяет ездить по заснеженным дорогам и бездорожью.
Также здесь установлена система контроля слепых зон и кругового обзора, а на ночной дороге такой «Москвич» сам распознает встречную машину и переключит дальний свет фар на ближний.
Слушать музыку по дороге на природу можно через современную мультимедийную систему с шестью динамиками и сенсорным дисплеем диагональю 10,25». К системе подключаются смартфоны на iOS и Android.
В комплектации «Комфорт» доступен подогрев передних сидений и электрорегулировка водительского сиденья по четырем направлениями.
Внешний облик обоих кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» отличает лаконичный футуристичный дизайн. Строгие формы с обилием прямых линий, светодиодной оптикой и легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов гармонично дополняют друг друга, создавая новый образ современного городского автомобиля. Тысячи кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» уже пополнили парки сервисов такси и каршеринга, городских служб, так что новое лицо бренда с богатой историей быстро стало привычным для глаза горожан.
Самая молодая модель завода ‒ седан «Москвич 6», производство которого запустили осенью 2023 г. Это гармоничный городской седан с элегантными обтекаемыми формами. В зависимости от комплектации можно выбрать машину с двигателем мощностью 136 или 174 лошадиных силы.
Технологически «Москвич 6» даже превосходит предшественников. Помимо мультимедийной системы, машина оборудована цифровой панелью с цветным экраном диагональю 7'', камерами заднего вида с системой кругового обзора, функцией предупреждения о поперечном столкновении и другими системами помощи водителю. В комплектации «Техно» предусмотрена панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника. При этом объем багажника у седана еще больше, чем у кроссоверов за счет кузова лифтбек.
Еще пару лет назад скептики считали, что в России нет смысла развивать электромобили, так как нет развитой сети зарядок. Сегодня общее число зарядных станций только в Москве превышает 3500, причем производство необходимого оборудования локализовано. И ничто не мешает наращивать их число дальше. Одно из важных преимуществ машины с электродвигателем ‒ сокращение расходов на эксплуатацию: на электромобили нет транспортного налога, а в Москве не надо платить за парковку, здесь действует сеть бесплатных городских зарядок. Кроме того, проезд по федеральным трассам для владельцев электромобилей бесплатный.
Электрический кроссовер «Москвич 3е» на одной зарядке может проехать до 410 км. Это возможно благодаря батарее емкостью 66 кВт*ч, это больше, чем у многих конкурентов в этом классе. При этом подзарядка на быстрой станции от 20% до 80% занимает от 45 минут.
Тем временем сеть зарядных станций активно развивается: в дополнение к уже имеющимся в России планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г. 1437 «быстрых» (50 и более кВт) электрозарядных станций и 3206 «медленных» ЭЗС.
В 2024 г. на заводе планируется начать выпуск новой модели ‒ семиместного семейного кроссовера «Москвич 8» с бензиновым двигателем GDI и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Дилерские центры «Москвича» сегодня есть в 53 городах России.
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