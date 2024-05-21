Новые линии: как на самом деле устроено производство современных «Москвичей»

Планы развития производства

Параллельно с переходом на производство полного цикла на заводе идет разработка собственной платформы электромобиля, ее планируют представить в 2025‒2026 гг. Со временем производство должно быть максимально локализовано, вплоть до электродвигателей, батарей и редукторов: сейчас для этого формируют пул поставщиков. Создание новых логистических связей и цепочек поставок позволит обеспечить работой около 40 000 человек по всей России.

Если на первых порах скептики считали, что «Москвичи» не тянут на народный автомобиль, то сегодня они убеждаются в обратном. Благодаря локализации завод уже создает и продолжит создавать новые рабочие месте, станут более доступными запчасти. К тому же сократились расходы на логистику и таможенные пошлины при переходе на новый этап производства, которые повлияли на розничную цену машины. Автомобили «Москвич 3» на данный момент одни из самых доступных по цене в сегменте малогабаритных кроссоверов. Важную роль играет и прозрачная гарантия, которой сегодня часто не хватает владельцам машин, собранных за границей: многочисленные авторизованные сервисные центры имеют гарантированное обслуживание. Все это уже сегодня делает «Москвич» настоящим народным автомобилем.