Российский майнинг в цифрах: базовые параметры

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о развитии майнинга. Также был принят закон о расчетах в криптовалюте во внешнеторговых сделках. Теперь понятия «майнинг», «майнинг-пул», «организация обращения цифровой валюты» и пр. находятся в правовом поле.

Законодательство вводит права и обязанности участников рынка добычи криптовалюты. Заниматься майнингом смогут включенные в специальный реестр российские юрлица и ИП. А также граждане, если не будут превышать лимит энергопотребления, установленный правительством. У властей также будет возможность вводить ограничения на майнинг в отдельных регионах.

Реклама криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании, запрещена.

Россия с 2023 г. сохраняет второе место в мире по объему майнинговых мощностей, уступая только США. При этом опережает Штаты по темпам роста рынка добычи криптовалют. Принятие закона о майнинге будет способствовать дальнейшему сохранению темпов роста, а также увеличению объемов производства на 20‒40% ежегодно. При таком прогнозе Россия в перспективе трех лет сможет выйти на показатель потребляемой мощности субъектами промышленного майнинга в 5-6 ГВт.