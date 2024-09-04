Россия оспорит лидерство США в майнинге

США и Россия являются лидерами по объему майнинговых мощностей. У США 30% общемирового хешрейта, у России – 16,25%. Но гонка за мировое лидерство в майнинге криптовалют перешла в новую фазу в августе этого года. Россия укрепила надежду криптоэнтузиастов на оспаривание ведущей роли США, когда президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о развитии майнинга. В этом же месяце руководители 50 американских майнинговых компаний опубликовали открытое письмо к президенту США Джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис с призывом установить четкие правила для индустрии. Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер на конференции Crypto4Harris заявил, что хочет объединить в сенате членов обеих партий, чтобы принять разумное законодательство, которое поможет США сохранить статус самой инновационной страны в мире. «Крипта останется, несмотря ни на что», добавил он. О том, как развивается рынок майнинга в России и США и как регулирование отрасли способствует ее развитию, – смотрите в материалах «Ведомости. Капитал».