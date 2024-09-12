ПРЕМИЯ МИРА – НОВЫЙ ШАГ РОССИИ К МНОГОПОЛЯРНОСТИ

Немного истории
За Россией давно и прочно закрепилось представление как о стране, которая последовательно отстаивает дело мира. Российскому обществу всегда были свойственны миролюбие, нежелание вступать в конфликты с соседями, настрой на мир и созидание. Во многих странах Российскую Федерацию привыкли видеть защитником и гарантом стабильности.
Наша страна – сильное суверенное государство, ориентированное на поддержку традиционных ценностей и нравственных ориентиров, включая гуманизм и милосердие. На протяжении всей своей истории российский народ сталкивался с войнами, испытаниями, потерями и знает, насколько важны мир и стабильность.
Весь мир помнит мирные инициативы Советского Союза, который выдвинул в 1971 году Программу мира, нацеленную на переход от опасности войн к мирному сотрудничеству. Однако традиции поддержания мира в Европе заложила еще Российская империя. Войну ненавидел Александр III Миротворец, который однажды признался: «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны». Идеи мира отстаивал Николай II, выступивший инициатором двух мирных конференций в Гааге – в 1899 и 1907 годах, ‒ на которых были приняты документы о мирном урегулировании конфликтов, о законах и обычаях войны, об ограничении средств ведения военных действий.
Эстафету борьбы за мир приняла Россия. Именно наша страна предложила заключить Договор о предотвращении размещения оружия в космосе (2001), Договор о европейской безопасности (2008) и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (2011), соглашение о гарантиях безопасности (2021).
Международная премия мира имени Л. Н. Толстого ‒ органичная часть деятельности российского общества, направленной на поддержание и укрепление стабильности и безопасности на планете. Появление этой премии в наши дни логично и своевременно. Число конфликтов в мире растет, и сейчас как никогда важны инициативы, способствующие гармонизации отношений между странами и людьми.
Премия – общественная инициатива. «Премия мира создана как масштабный международный проект и носит подчеркнуто общественный характер», ‒ указывает Доку Завгаев, директор Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого.
Церемония вручения премии
Церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого прошла 9 сентября, в день рождения писателя, на Исторической сцене Государственного академического Большого театра в Москве.
Имя лауреата объявил народный артист России Валерий Гергиев, председатель жюри, художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра. Премии удостоился Африканский союз. Такое решение было принято с учетом той исключительно важной роли, которую эта влиятельная международная организация, объединяющая все государства Африканского континента, играет в решении актуальных вопросов на глобальном уровне.
Из рук Валерия Гергиева именную золотую медаль с изображением Л. Н. Толстого и диплом лауреата принял председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Уникальный дизайн медали разработали сотрудники Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого. На лицевой стороне размещены портрет Л. Н. Толстого и его автограф, на оборотной – имя лауреата и год награждения. И портрет, и автограф писателя были выбраны его потомками. Диаметр медали – 65 мм, вес – 247,9 г. Медаль изготовлена на Московском монетном дворе – филиале АО «Гознак» ‒ из золота 585-й пробы с золочением золотом пробы 99,9.
Завершил церемонию вручения Толстовской премии праздничный концерт, на котором прозвучали знаковые произведения еще одного символа русской культуры Петра Ильича Чайковского: торжественная увертюра «1812 год» в память о победе России в Отечественной войне и кантата «Москва». Музыкальные композиции исполняли оркестр, хор и солисты Большого театра, дирижировал сам маэстро Гергиев.
Номинации и условия
Премия мира ежегодная и вручается за вклад в решение актуальных глобальных задач по сохранению и укреплению мира ‒ в деятельность, направленную на противодействие развязыванию третьей мировой войны, предотвращение ядерной катастрофы, обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного и ненасильственного мира, активную миротворческую деятельность, существенные достижения в области демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений.
Соискателями могут быть как отдельные люди, так и целые организации, инициативные группы, фонды, общественные движения, образовательные учреждения. Предложения по кандидатурам на соискание премии выдвигаются парламентами, правительственными и иными органами государств, общественными фондами, организациями и движениями, научными и исследовательскими центрами, институтами и учреждениями, учебными заведениями, лауреатами и членами жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого.
Соискателям, удостоенным премии, вручаются диплом лауреата Международной премии мира имени Л. Н. Толстого и именная золотая медаль с изображением писателя.
Жюри
Председателем жюри избран Валерий Гергиев, известный во всем мире дирижер, художественный руководитель ‒ директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист России, Герой Труда России, артист ЮНЕСКО во имя мира. Заместителем председателя жюри стал видный общественный деятель Франции, последовательный борец за мир Пьер де Голль. В состав жюри вошли президент Российского книжного союза, председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин; праправнук Льва Толстого, директор Музея Л. Н. Толстого в Москве Владимир Толстой, представители иностранных государств, известные своей миротворческой позицией.
Толстой и мир
Премия получила имя Льва Толстого, известного своими гуманистическими, антивоенными взглядами, а также концепцией «непротивления злу насилием». Выдающийся писатель стал не только признанным символом русской культуры, но и духовным лидером всего прогрессивного человечества. Жизненный опыт, ценности, литературное и философское наследие Льва Толстого наиболее полно соответствуют идеям и целям Международной премии мира, призванной поддержать активную миротворческую деятельность и укрепление взаимопонимания между народами.
Присуждение Международной премии мира имени Л. Н. Толстого будет иметь значительный медийный эффект и политический резонанс – такое мнение высказали участники серии круглых столов «Борьба за мир в XXI веке. Активная миротворческая деятельность», которые прошли в рамках подготовки к церемонии вручения Толстовской премии мира в пресс-центре ТАСС. В дискуссии приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, ректор МГИМО, профессор Анатолий Торкунов, ректор Дипломатической академии МИД РФ, профессор Александр Яковенко, председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Леонид Слуцкий и другие.
«Организаторы и жюри справятся с задачей, и мы внесем новый, неординарный вклад в консолидацию здравого смысла в мире. Премия потому и носит имя Толстого, чтобы показать уровень амбиций ее авторов, вновь продемонстрировать наше интеллектуальное лидерство. Я уверен, что премия имени Льва Толстого будет успешной», – прокомментировал Сергей Рябков.
«Удивительно своевременная инициатива – учреждение Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, воплощающая дипломатию добра, о которой говорил Толстой и которую в силу своих возможностей пытался реализовывать. Хочу напомнить, что Толстой прекрасно понимал ужасы войны, видел войну своими глазами, что отразилось в его произведениях. За участие в обороне Севастополя он был награжден высоким орденом. Вместе с тем Толстой понимал, что война и мир предполагают активное участие общества, граждан, чтобы отстаивать идеи мира. Неслучайно премия мира была учреждена общественными организациями, в которых состоит большое число как физических, так и юридических лиц: Российским историческим обществом, Российским фондом мира, Российским военно-историческим обществом», – заявил Анатолий Торкунов.
«Война и мир являются главнейшей парадигмой сегодняшней жизни, и всех волнует, по какому пути пойдет человеческая цивилизация. Международная премия мира уже в ближайшие годы станет знаковым событием в системе координат миротворческой гуманитарной деятельности», – отметил Леонид Слуцкий.
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