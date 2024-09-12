ПРЕМИЯ МИРА – НОВЫЙ ШАГ РОССИИ К МНОГОПОЛЯРНОСТИ

9 сентября, в день рождения Льва Толстого, прошло вручение Международной премии мира имени великого русского писателя-гуманиста. Премией награждаются люди и организации, которые вносят весомый вклад в создание безопасного и справедливого многополярного мира.

Немного истории

За Россией давно и прочно закрепилось представление как о стране, которая последовательно отстаивает дело мира. Российскому обществу всегда были свойственны миролюбие, нежелание вступать в конфликты с соседями, настрой на мир и созидание. Во многих странах Российскую Федерацию привыкли видеть защитником и гарантом стабильности.

Наша страна – сильное суверенное государство, ориентированное на поддержку традиционных ценностей и нравственных ориентиров, включая гуманизм и милосердие. На протяжении всей своей истории российский народ сталкивался с войнами, испытаниями, потерями и знает, насколько важны мир и стабильность.

Весь мир помнит мирные инициативы Советского Союза, который выдвинул в 1971 году Программу мира, нацеленную на переход от опасности войн к мирному сотрудничеству. Однако традиции поддержания мира в Европе заложила еще Российская империя. Войну ненавидел Александр III Миротворец, который однажды признался: «Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать войны». Идеи мира отстаивал Николай II, выступивший инициатором двух мирных конференций в Гааге – в 1899 и 1907 годах, ‒ на которых были приняты документы о мирном урегулировании конфликтов, о законах и обычаях войны, об ограничении средств ведения военных действий.

Эстафету борьбы за мир приняла Россия. Именно наша страна предложила заключить Договор о предотвращении размещения оружия в космосе (2001), Договор о европейской безопасности (2008) и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (2011), соглашение о гарантиях безопасности (2021).

Международная премия мира имени Л. Н. Толстого ‒ органичная часть деятельности российского общества, направленной на поддержание и укрепление стабильности и безопасности на планете. Появление этой премии в наши дни логично и своевременно. Число конфликтов в мире растет, и сейчас как никогда важны инициативы, способствующие гармонизации отношений между странами и людьми.

Премия – общественная инициатива. «Премия мира создана как масштабный международный проект и носит подчеркнуто общественный характер», ‒ указывает Доку Завгаев, директор Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого.

Церемония вручения премии

Церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого прошла 9 сентября, в день рождения писателя, на Исторической сцене Государственного академического Большого театра в Москве.

Имя лауреата объявил народный артист России Валерий Гергиев, председатель жюри, художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра. Премии удостоился Африканский союз. Такое решение было принято с учетом той исключительно важной роли, которую эта влиятельная международная организация, объединяющая все государства Африканского континента, играет в решении актуальных вопросов на глобальном уровне.

Из рук Валерия Гергиева именную золотую медаль с изображением Л. Н. Толстого и диплом лауреата принял председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Уникальный дизайн медали разработали сотрудники Фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого. На лицевой стороне размещены портрет Л. Н. Толстого и его автограф, на оборотной – имя лауреата и год награждения. И портрет, и автограф писателя были выбраны его потомками. Диаметр медали – 65 мм, вес – 247,9 г. Медаль изготовлена на Московском монетном дворе – филиале АО «Гознак» ‒ из золота 585-й пробы с золочением золотом пробы 99,9.