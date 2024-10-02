Найти зону комфорта: место силы для современного лидера

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По данным ВЦИОМ, каждый второй житель крупного города не может представить свою жизнь без смартфона. Благодаря ему можно сделать почти что угодно: договориться о встрече, подписать документы и организовать ужин. Специальные приложения позволяют регулярно мониторить состояние здоровья, местонахождение детей, приборы в квартире, а теперь — еще и авто.

С EXEED Connect автомобиль становится ближе и понятнее, чем когда-либо. Запас хода, уровень и средний расход топлива, давление в шинах и пробег можно проверить, где бы вы ни находились. А если возникнет неисправность, не придется разгадывать шифр на индикаторе — вся информация будет в телефоне.

Даже если за рулем находится кто-то другой, вы не потеряете контроль. С телефона можно запустить двигатель, прогреть салон, разблокировать двери, открыть багажник или окна, как если бы вы сами находились в машине. Для дополнительной безопасности настройте ограничительную зону, и, если автомобиль покинет ее, вы получите уведомление. Управлять всеми этими функциями автомобиля вы сможете через мобильное приложение EXEED.

Безопасность не случайно занимает второе место в пирамиде потребностей Маслоу. Только чувствуя себя защищенным, можно уверенно двигаться вперед и реализовывать свои идеи. И речь не только о психологической уверенности в завтрашнем дне, но и о физическом комфорте. Особенно если речь идет об автомобиле: исследования показывают, что максимальная безопасность на дороге важна для 77% людей.

EXEED VX получил наивысшую оценку безопасности по результатам испытаний по методике C-NCAP. Мощная тормозная система, 10 подушек безопасности [1] и усиленный каркас автомобиля с двусторонней оцинковкой обеспечивают максимальную защищенность водителя и пассажиров.

Вождение становится по-настоящему интуитивным, когда автомобилю можно довериться целиком. Благодаря сразу 30 системам помощи водителю EXEED VX обеспечивает комфортное передвижение в любых погодных условиях. Активный круиз-контроль обеспечит безопасную дистанцию, а система смены полосы движения и функция удержания в полосе помогут легко перестроиться даже в очень плотном потоке. Слепые зоны тоже больше не помеха: специальная система подаст визуальный и звуковой сигналы, если на соседней полосе возникнет угроза безопасности.

Имидж лидера складывается не только из его уверенности и профессионализма, но и из того, какое впечатление он умеет произвести. Чаще всего люди определяют компетентность лидера именно по его внешнему виду. Стильный деловой костюм из качественных материалов может многое сказать о его владельце. Равно как и премиальный автомобиль.

Яркий и мощный EXEED VX идеально отвечает образу человека, который ведет за собой других. В нем соединяются монументальный облик полноразмерного внедорожника и элегантность городского авто. Мощный кузов компенсируется динамичным стилем решетки с утонченными хромированными ламелями.