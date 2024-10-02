Найти зону комфорта: место силы для современного лидера

Для людей, которые ведут за собой других и служат примером для подражания, главный ресурс — это время. Высокие темпы работы и жизни требуют быстрого восстановления, поэтому важно эффективно использовать каждую минуту. Чтобы добиваться высоких результатов, надо уметь находить в своей занятости моменты для отдыха.
Значительная часть жизни современных лидеров проходит в автомобиле, и нередко вождение превращается для них в очередную энергозатратную задачу, которая лишь высасывает силы. Опросы показывают, например, что в Москве люди проводят за рулем в среднем больше двух часов в день, а у некоторых на передвижения по городу уходит по 3–4 часа. Чтобы человеку эффективно использовать это время за рулем, автомобиль должен стать для него местом, где он чувствует себя уверенно и спокойно, не устает и настраивается на новые достижения. Таким автомобилем является новый EXEED VX.
Ни для кого не секрет, что каждый второй водитель отвлекается от дороги, находясь за рулем. Особенно часто так бывает у тех, кто долго находится в пути. Настроить навигатор, переключить музыку, ответить на телефонный звонок — потеря внимания увеличивает риски и создает дополнительный стресс, который мешает расслабиться: слишком много приходится контролировать одновременно.
В полноразмерном флагманском внедорожнике EXEED VX все сделано так, чтобы получать удовольствие от вождения, не отвлекаясь от дороги. В автомобиле есть EXEED Connect — набор онлайн-сервисов, обеспечивающих доступ к навигации с отображением пробок в режиме реального времени. Для максимальной концентрации на дороге система навигации обеспечивает голосовое сопровождение ведения по маршруту.
Также благодаря EXEED Connect в информационно-развлекательной системе автомобиля есть все, чтобы хорошо провести время в пути. Прямо на мультимедийной панели автомобиля можно открыть онлайн-сервисы VK: «Музыку», «Новости», «Мессенджер» и «Видео» (18+).
Пользоваться этими преимуществами было бы не так комфортно без трех больших экранов под общим триплексным стеклом. Пассажиры могут играть и смотреть видео, не отвлекая водителя. А если нужно открыть карту, пассажир может сделать это на своем экране и одним движением руки перебросить информацию на экран водителя.
По данным ВЦИОМ, каждый второй житель крупного города не может представить свою жизнь без смартфона. Благодаря ему можно сделать почти что угодно: договориться о встрече, подписать документы и организовать ужин. Специальные приложения позволяют регулярно мониторить состояние здоровья, местонахождение детей, приборы в квартире, а теперь — еще и авто.
С EXEED Connect автомобиль становится ближе и понятнее, чем когда-либо. Запас хода, уровень и средний расход топлива, давление в шинах и пробег можно проверить, где бы вы ни находились. А если возникнет неисправность, не придется разгадывать шифр на индикаторе — вся информация будет в телефоне.
Даже если за рулем находится кто-то другой, вы не потеряете контроль. С телефона можно запустить двигатель, прогреть салон, разблокировать двери, открыть багажник или окна, как если бы вы сами находились в машине. Для дополнительной безопасности настройте ограничительную зону, и, если автомобиль покинет ее, вы получите уведомление. Управлять всеми этими функциями автомобиля вы сможете через мобильное приложение EXEED.
Безопасность не случайно занимает второе место в пирамиде потребностей Маслоу. Только чувствуя себя защищенным, можно уверенно двигаться вперед и реализовывать свои идеи. И речь не только о психологической уверенности в завтрашнем дне, но и о физическом комфорте. Особенно если речь идет об автомобиле: исследования показывают, что максимальная безопасность на дороге важна для 77% людей.
EXEED VX получил наивысшую оценку безопасности по результатам испытаний по методике C-NCAP. Мощная тормозная система, 10 подушек безопасности [1] и усиленный каркас автомобиля с двусторонней оцинковкой обеспечивают максимальную защищенность водителя и пассажиров.
Вождение становится по-настоящему интуитивным, когда автомобилю можно довериться целиком. Благодаря сразу 30 системам помощи водителю EXEED VX обеспечивает комфортное передвижение в любых погодных условиях. Активный круиз-контроль обеспечит безопасную дистанцию, а система смены полосы движения и функция удержания в полосе помогут легко перестроиться даже в очень плотном потоке. Слепые зоны тоже больше не помеха: специальная система подаст визуальный и звуковой сигналы, если на соседней полосе возникнет угроза безопасности.
Имидж лидера складывается не только из его уверенности и профессионализма, но и из того, какое впечатление он умеет произвести. Чаще всего люди определяют компетентность лидера именно по его внешнему виду. Стильный деловой костюм из качественных материалов может многое сказать о его владельце. Равно как и премиальный автомобиль.
Яркий и мощный EXEED VX идеально отвечает образу человека, который ведет за собой других. В нем соединяются монументальный облик полноразмерного внедорожника и элегантность городского авто. Мощный кузов компенсируется динамичным стилем решетки с утонченными хромированными ламелями.
Интерьер EXEED VX выдержан в сдержанных цветах: классическом черном, изысканном белом или элегантном коричневом. В отделке салона доминируют натуральные элементы, подчеркивающие статус его владельца, — премиальная кожа наппа, экокожа и шпон дерева.
Главный секрет Стива Джобса, который привел его к успеху, заключался в способности фокусироваться на задаче, ни на что не отвлекаясь. Но найти место, где можно сконцентрироваться, в большом городе кажется невыполнимой задачей: не так-то просто скрыться от городского шума в 70 децибел.
За рулем EXEED VX можно на время отстраниться от суматохи мегаполиса. Активное шумоподавление защищает водителя и пассажиров от посторонних звуков даже на оживленной трассе, а звуковая система, оснащенная 23 динамиками, поможет полноценно наслаждаться любимой музыкой, настраиваясь на новые свершения.
Но чтобы сохранять максимальный фокус и оставаться полным сил, важно время от времени позволять себе расслабиться. Делать это можно даже по пути в офис или на деловую встречу благодаря сидениям EXEED VX с повышенной комфортностью и функцией массажа.
[1] в комплектации Premium
Представленные на изображении автомобили могут отличаться от серийных моделей.
Указанное оборудование может быть опциональным.
Подробности у официальных дилеров EXEED и на сайте EXEED.RU.