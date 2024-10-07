По-деловому семейный. 7 октября 2024 г. в России стартовали продажи премиального кроссовера WEY 07

В 2024 г. удивить автолюбителей высокими технологиями ‒ сложная задача. Современная машина прошла тот же путь, что и смартфон, ‒ от чисто функциональной вещи до модного аксессуара. Автомобиль ‒ это не просто средство передвижения, а продолжение человека, демонстрирующее его стиль и образ жизни.

Телефоном сейчас никого не удивишь, поэтому инженеры делают ставку либо на необычный дизайн, либо на технологические фишки. Автомобильные бренды пошли тем же путем. Но с появлением новых китайских марок на отечественном рынке ощущение новизны стало спадать.

Такие «фишки», как удержание в полосе, камеры кругового обзора, массаж, климат-контроль, сейчас может предложить почти любой автомобиль даже эконом-сегмента. Тогда что же нужно современному водителю?

Многофункциональность, адаптируемость к разным условиям и официальная поддержка. Это три важных фактора, которые играют ключевую роль при выборе нового автомобиля. Подробнее поговорим об этих составляющих на примере премиального гибридного кроссовера WEY 07.

Альтернативный взгляд

Один из крупнейших автомобильных концернов Great Wall Motor знаменит в России благодаря таким брендам, как HAVAL, TANK и пикапам GWM. Помимо этого, компания активно развивает направление электромобилей ORA и гибридов – WEY.

В России набирают популярность электромобили и гибриды. Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля 2024 г. в стране зарегистрировано 90 000 таких машин. Из них 56% – «классические» электрички и 43,8% – гибриды.

И второй вариант, он в условиях развивающейся инфраструктуры наиболее выгодный. Дело в том, что зарядные станции в основном установлены в крупных городах, поэтому рассматривать электрический автомобиль в качестве основного средства передвижения, в том числе загород, затруднительно.

И здесь на помощь приходит силовая установка параллельного типа. Главная особенность такой схемы автомобиля заключается в том, что в нем два электромотора и двигатель внутреннего сгорания могут работать как независимо друг от друга, так и совместно. Несмотря на то, что ДВС может быть источником крутящего момента, передаваемого к колесам, он отключается при движении на электрической тяге. И главное ‒ не требует наличия ЭЗС, так как батарея в случае необходимости подзарядится от генератора, используя энергию ДВС.

Преимущество параллельного гибрида состоит в том, что ДВС не только подает энергию в генератор, но и самостоятельно может быть источником крутящего момента на колесах. Если батарея разряжена, двигатель внутреннего сгорания может подзарядить ее либо подключиться, как на обычном автомобиле, и передать крутящий момент на колеса. За счет этого не будет значительной потери мощности, как в случае с последовательным гибридом.

Так, у премиального кроссовера WEY 07 комбинированного запаса хода хватит на 1140 км. При этом автомобиль подстраивается под водителя. В городе можно ездить только за счет электричества, а на трассе – подключать бензиновый двигатель. Кроме того, с помощью современных технологий машина может сама переключать режимы, когда это необходимо.

WEY 07 ‒ крупный кроссовер: длина – 5156 мм, ширина ‒ 1980 мм и высота 1805 мм, а полный вес составляет чуть больше трёх тонн.

И при таких внушительных размерах машина разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с. Эти показатели возможны за счет двух электродвигателей. При пиковой отдаче автомобиль выдает 517 л. с.

При этом машину при постоянном использовании в городских условиях можно подзаряжать, в том числе на бесплатных ЭЗС. Для быстрого заряда батареи с помощью порта GB/T* требуется до 25 минут, на медленную зарядку – около шести часов 30 минут.

Что касается бензинового турбодвигателя, то его объем составляет 1,5 л. Топливный бак вмещает в себя 79 л и для полноценной работы хватит АИ-92.

Уютное будущее

Несмотря на внушительные габариты и скоростные качества спортивного автомобиля, внешность WEY 07 сочетает в себе футуризм и элегантность. Аккуратные, плавные линии, тонкие фары и сплошная решетка радиатора подчеркивают идею симбиоза комфорта, высоких технологий и универсальности.

Благодаря превосходным техническим характеристикам и лаконичному дизайну автомобиль станет идеальным спутником как на деловых встречах и культурных мероприятиях, так и на семейном отдыхе. Владелец будет гармонично смотреться в автомобиле как в костюме-тройка, так и в повседневной одежде.

И здесь важно поговорить о том, что представляет из себя салон WEY 07. Он отделан кожей Nappa, это мягкий на ощупь и практичный в использовании материал. Выглядит дорого, презентабельно и, что немаловажно в долгих поездках, – комфортно. Пассажир не будет испытывать дискомфорт, так как кожа пропускает воздух.

Отдельного внимания заслуживают кресла. Здесь WEY 07 полностью раскрывает свои премиальные фишки. В частности, электрорегулируемые сиденья, кресло водителя с функцией памяти очень тонко настраиваются под водителя и пассажиров ‒ доступно много направлений. Кроме того, в наличии опция «Нулевой гравитации»: кресло полностью раскладывается, а пассажир первого ряда словно перестает чувствовать силу притяжения. Эта функция позволяет снизить усталость даже в самой долгой поездке за счет равномерного распределения веса тела по всей плоскости сиденья.

Помимо вышеперечисленных бонусов, массаж, обдув – все в наличии. В автомобиле три ряда кресел. И на всех много места для комфортной посадки взрослого человека.

Мультимедийная система не отстает от концепции высоких технологий: большой, яркий и отзывчивый экран, где есть вся необходимая информация. Огромное внимание инженеры уделили и звуку:16 динамиков, объемный, чистый звук вместе с продуманной шумоизоляцией салона создают ощущение концерта при проигрывании музыки.

Ассистирую полет

Особое внимание уделено и безопасности, WEY 07 оборудован большим количеством ассистентов водителя. Например, есть системы предупреждения о приближении объекта спереди и возможном столкновении, система удержания в полосе, экстренное торможение и так далее. Такое большое количество ассистентов не должно пугать, наоборот, все системы направлены на то, чтобы сделать любую поездку максимально безопасной и комфортной. Водителю остается только внимательно следить за дорогой, а в остальном ему может помочь автомобиль. И благодаря ассистентам даже парковка перестала быть каким-то сложным и утомительным занятием.

Можно довериться интеллектуальным системам, и они помогут аккуратно заехать даже в самые некомфортные места. Конечно, наличие высокотехнологичных систем требует соответствующего обслуживания. Помимо технических работ, техосмотра, важно вовремя обновлять программное обеспечение. И с этим нет никаких проблем. Бренд официально представлен в России, интерфейс мультимедийной системы русифицирован.

Итого, WEY 07 предоставляет своему владельцу полный набор премиальных функций, высокое качество исполнения и официальную поддержку. Кроме того, комфортное вождение, быстрый разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды и элегантный внешний вид позволяют использовать его в абсолютно разных условиях.

Он идеально подойдет для деловых встреч, и собеседник или бизнес-партнер точно заинтересуется автомобилем. А благодаря просторному салону, большому количеству ассистентов, полному приводу и комфортным креслам любое путешествие с семьей за город будет удобным и безопасным.

Узнать подробнее о WEY 07 и пройти тест-драйв можно в официальных дилерских центрах WEY.