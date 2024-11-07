Битва доходностей: кто и зачем участвует в конкурсах для инвесторов

История этого соревнования началась в 1983 г. Основателем Инвестиционного чемпионата Соединенных Штатов (United States Investing Championship) стал Норм Зада, предприниматель и бывший профессор математики. Он читал курс о фондовых рынках в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Прямо в рамках учебного курса преподаватель открыл счет в 10 000 $ и торговал на нем перед всем классом в реальном времени. Возможно, именно этот опыт вдохновил его на создание конкурса, где инвесторы демонстрируют результаты своих вложений.
Чтобы поучаствовать в соревновании, инвестор должен указать счет, за динамикой которого будут следить организаторы. Счет необязательно должен быть личным, поэтому в соревновании могут принять участие консультанты, которые помогают заработать своим клиентам. Физических призов у конкурса нет, однако результаты Инвестиционного чемпионата Соединенных Штатов публикуют крупные издания, а победители становятся знаменитыми в сообществе инвесторов.
Соревнование по торговле на финансовом рынке проводится уже более 40 лет. Организованный американской компанией чемпионат (The World Cup Trading Championships) ежегодно привлекает экспертов по инвестициям со всего мира — от Японии до Австралии. Участники соревнуются в двух категориях: торговля фьючерсами и рынок форекс. Призом для трех победителей служит оловянная фигурка быка и медведя.
История чемпионата знает несколько случаев головокружительного успеха участников. Например, в 1987 г. конкурс по торговле фьючерсами выиграл инвестор с чистой прибылью более 11 000%. Однако бывали и примеры, когда победу одерживал участник со значительно меньшими показателями. Так произошло в 2001 г.: чемпионом стал инвестор с прибылью в 53%, в тот момент это был лучший результат среди участников.
Некоторые инвестиционные чемпионаты не требуют от своих участников быть опытными игроками рынка. Показательный пример — «Челлендж портфелей в миллион долларов» канала CNBC (CNBC's Million Dollar Portfolio Challenge). Конкурс предлагал простым американцам попробовать себя в инвестициях и на практике ответить на вопрос: что бы вы сделали, если бы у вас был миллион долларов? В разные годы в соревновании побеждали: официантка итальянского ресторана, системный аналитик, джазовый музыкант и представители других профессий, далеких от финансов.
Согласно правилам, все зарегистрированные участники получали виртуальный портфель в 1 000 000 $ для торговли в реальном времени на нескольких американских и мировых биржах, включая нью-йоркскую, лондонскую и торговую площадку NASDAQ. Каждую неделю инвестор с максимальным процентным приростом выигрывал трехдневную поездку на роскошный курорт. В конце соревнований определяли победителя, который получал 1 000 000 $ — уже не виртуальных, а настоящих.
Нередко победителями мировых чемпионатов по инвестициям становятся уроженцы Индии. При этом в стране есть и собственные конкурсы. Например, Индийская торговая лига (Indian Trading League). Онлайн-конкурс по торговле акциями и биржевыми товарами позволяет частным инвесторам и консультантам показать мастерство и зарекомендовать себя в сообществе инвесторов.
Впервые лига прошла в 2015 г. Принять участие в ней может любой житель Индии с опытом в инвестировании, включая трейдеров и бизнесменов. Победитель получает приз в 10 000 000 индийских рупий, а также продвижение в СМИ и известность.
Инвестиции становятся все популярнее и в России. А вместе с этим появляются и соревнования для инвесторов. Например, в октябре стартовал масштабный конкурс «Биржевая гонка», который организовали «Сберинвестиции». Соревнование продлится до 17 декабря, зарегистрироваться можно до 2 декабря включительно.
Если совсем просто, то «Биржевая гонка» — это чемпионат с лигами, группами и номинациями. Чтобы победить в гонке, инвестору нужно показать самую большую доходность среди участников. Причем считать ее будут в процентах, поэтому сумма инвестиций не важна.
Внутри соревнования — пять лиг, которые отличаются размером инвестиционного портфеля участников. В каждой лиге — группы по 50 инвесторов.
Участники борются за денежные призы. Общий призовой фонд «Биржевой гонки» — 40 000 000 рублей. Главных победителей будет пять: первое место принесет инвестору 5 000 000 рублей, места со второго по пятое — до 1 000 000 рублей. Кроме этого, до 100 000 рублей получат финалисты лиг, групп и номинаций. При этом бонусную акцию Сбера получат все участники вне зависимости от результата.
Как принять участие в «Биржевой гонке»:
1. Открыть брокерский счет в Сбере, если его еще нет, и пополнить на сумму от 1000 рублей.
2. До 2 декабря зарегистрироваться для участия в гонке. Сделать это можно в приложении «Сберинвестиции» в разделе «Профиль». Важно: пополнить брокерский счет нужно заранее. В зависимости от его баланса вы попадете в одну из пяти лиг.
3. До 17 декабря совершайте сделки от 1000 рублей и покажите максимальную доходность.
«Инвестиционные чемпионаты доказали свою популярность по всему миру. Уверена, что наши клиенты амбициозны и с радостью сразятся за титул самого талантливого инвестора в стране, — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова. — Мы ждем для участия в "Биржевой гонке" всех: и опытных трейдеров, и любителей, и новичков, для которых мы предусмотрели отдельные номинации и призы. Каждую неделю в приложении "Сберинвестиции" мы будем подводить промежуточные итоги гонки и анализировать, почему те или иные сделки оказались успешными».
«Биржевая гонка» — возможность для инвесторов посоревноваться друг с другом, узнать о выгодных стратегиях, а также получить денежные призы, которые пополнят капитал и позволят инвестировать еще больше в будущем.
Общий период проведения акции «Биржевая гонка» (далее — акция) — с 17.10.2024 по 10.03.2025 включительно и/или до момента исчерпания фонда акции (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Принять участие в акции вправе клиенты банка — дееспособные граждане Российской Федерации, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации, имеют постоянную регистрацию на территории Российской Федерации и действующий брокерский счет с балансом портфеля не менее 1000 (одной тысячи) рублей в ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: sberbank.ru/broker. Призовой фонд акции ограничен. По исчерпании фонда акции поощрения не зачисляются (начисление денежных средств в рамках акции не производится). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015, лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000.
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