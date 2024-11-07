Специальный проект
Реклама / ПАО Сбербанк Erid:2VfnxxEe3a8

Битва доходностей: кто и зачем участвует в конкурсах для инвесторов

07 ноября 2024

Инвестиционный чемпионат, США

История этого соревнования началась в 1983 г. Основателем Инвестиционного чемпионата Соединенных Штатов (United States Investing Championship) стал Норм Зада, предприниматель и бывший профессор математики. Он читал курс о фондовых рынках в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Прямо в рамках учебного курса преподаватель открыл счет в 10 000 $ и торговал на нем перед всем классом в реальном времени. Возможно, именно этот опыт вдохновил его на создание конкурса, где инвесторы демонстрируют результаты своих вложений.

Чтобы поучаствовать в соревновании, инвестор должен указать счет, за динамикой которого будут следить организаторы. Счет необязательно должен быть личным, поэтому в соревновании могут принять участие консультанты, которые помогают заработать своим клиентам. Физических призов у конкурса нет, однако результаты Инвестиционного чемпионата Соединенных Штатов публикуют крупные издания, а победители становятся знаменитыми в сообществе инвесторов.

Чемпионат мира по трейдингу

Соревнование по торговле на финансовом рынке проводится уже более 40 лет. Организованный американской компанией чемпионат (The World Cup Trading Championships) ежегодно привлекает экспертов по инвестициям со всего мира — от Японии до Австралии. Участники соревнуются в двух категориях: торговля фьючерсами и рынок форекс. Призом для трех победителей служит оловянная фигурка быка и медведя.

История чемпионата знает несколько случаев головокружительного успеха участников. Например, в 1987 г. конкурс по торговле фьючерсами выиграл инвестор с чистой прибылью более 11 000%. Однако бывали и примеры, когда победу одерживал участник со значительно меньшими показателями. Так произошло в 2001 г.: чемпионом стал инвестор с прибылью в 53%, в тот момент это был лучший результат среди участников.

Соревнование портфелей в миллион долларов

Некоторые инвестиционные чемпионаты не требуют от своих участников быть опытными игроками рынка. Показательный пример — «Челлендж портфелей в миллион долларов» канала CNBC (CNBC's Million Dollar Portfolio Challenge). Конкурс предлагал простым американцам попробовать себя в инвестициях и на практике ответить на вопрос: что бы вы сделали, если бы у вас был миллион долларов? В разные годы в соревновании побеждали: официантка итальянского ресторана, системный аналитик, джазовый музыкант и представители других профессий, далеких от финансов.

Согласно правилам, все зарегистрированные участники получали виртуальный портфель в 1 000 000 $ для торговли в реальном времени на нескольких американских и мировых биржах, включая нью-йоркскую, лондонскую и торговую площадку NASDAQ. Каждую неделю инвестор с максимальным процентным приростом выигрывал трехдневную поездку на роскошный курорт. В конце соревнований определяли победителя, который получал 1 000 000 $ — уже не виртуальных, а настоящих.

Индийская торговая лига

Нередко победителями мировых чемпионатов по инвестициям становятся уроженцы Индии. При этом в стране есть и собственные конкурсы. Например, Индийская торговая лига (Indian Trading League). Онлайн-конкурс по торговле акциями и биржевыми товарами позволяет частным инвесторам и консультантам показать мастерство и зарекомендовать себя в сообществе инвесторов.

Впервые лига прошла в 2015 г. Принять участие в ней может любой житель Индии с опытом в инвестировании, включая трейдеров и бизнесменов. Победитель получает приз в 10 000 000 индийских рупий, а также продвижение в СМИ и известность.

Биржевая гонка

Инвестиции становятся все популярнее и в России. А вместе с этим появляются и соревнования для инвесторов. Например, в октябре стартовал масштабный конкурс «Биржевая гонка», который организовали «Сберинвестиции». Соревнование продлится до 17 декабря, зарегистрироваться можно до 2 декабря включительно.

Если совсем просто, то «Биржевая гонка» — это чемпионат с лигами, группами и номинациями. Чтобы победить в гонке, инвестору нужно показать самую большую доходность среди участников. Причем считать ее будут в процентах, поэтому сумма инвестиций не важна.

Внутри соревнования — пять лиг, которые отличаются размером инвестиционного портфеля участников. В каждой лиге — группы по 50 инвесторов.

Участники борются за денежные призы. Общий призовой фонд «Биржевой гонки» — 40 000 000 рублей. Главных победителей будет пять: первое место принесет инвестору 5 000 000 рублей, места со второго по пятое — до 1 000 000 рублей. Кроме этого, до 100 000 рублей получат финалисты лиг, групп и номинаций. При этом бонусную акцию Сбера получат все участники вне зависимости от результата.

Как принять участие в «Биржевой гонке»:

1. Открыть брокерский счет в Сбере, если его еще нет, и пополнить на сумму от 1000 рублей.

2. До 2 декабря зарегистрироваться для участия в гонке. Сделать это можно в приложении «Сберинвестиции» в разделе «Профиль». Важно: пополнить брокерский счет нужно заранее. В зависимости от его баланса вы попадете в одну из пяти лиг.

3. До 17 декабря совершайте сделки от 1000 рублей и покажите максимальную доходность.

«Инвестиционные чемпионаты доказали свою популярность по всему миру. Уверена, что наши клиенты амбициозны и с радостью сразятся за титул самого талантливого инвестора в стране, — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова. — Мы ждем для участия в "Биржевой гонке" всех: и опытных трейдеров, и любителей, и новичков, для которых мы предусмотрели отдельные номинации и призы. Каждую неделю в приложении "Сберинвестиции" мы будем подводить промежуточные итоги гонки и анализировать, почему те или иные сделки оказались успешными».

«Биржевая гонка» — возможность для инвесторов посоревноваться друг с другом, узнать о выгодных стратегиях, а также получить денежные призы, которые пополнят капитал и позволят инвестировать еще больше в будущем.

Общий период проведения акции «Биржевая гонка» (далее — акция) — с 17.10.2024 по 10.03.2025 включительно и/или до момента исчерпания фонда акции (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Принять участие в акции вправе клиенты банка — дееспособные граждане Российской Федерации, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации, имеют постоянную регистрацию на территории Российской Федерации и действующий брокерский счет с балансом портфеля не менее 1000 (одной тысячи) рублей в ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: sberbank.ru/broker. Призовой фонд акции ограничен. По исчерпании фонда акции поощрения не зачисляются (начисление денежных средств в рамках акции не производится). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015, лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000.

18+