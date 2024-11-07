Битва доходностей: кто и зачем участвует в конкурсах для инвесторов

Биржевая гонка

Инвестиции становятся все популярнее и в России. А вместе с этим появляются и соревнования для инвесторов. Например, в октябре стартовал масштабный конкурс «Биржевая гонка», который организовали «Сберинвестиции». Соревнование продлится до 17 декабря, зарегистрироваться можно до 2 декабря включительно.

Если совсем просто, то «Биржевая гонка» — это чемпионат с лигами, группами и номинациями. Чтобы победить в гонке, инвестору нужно показать самую большую доходность среди участников. Причем считать ее будут в процентах, поэтому сумма инвестиций не важна.

Внутри соревнования — пять лиг, которые отличаются размером инвестиционного портфеля участников. В каждой лиге — группы по 50 инвесторов.

Участники борются за денежные призы. Общий призовой фонд «Биржевой гонки» — 40 000 000 рублей. Главных победителей будет пять: первое место принесет инвестору 5 000 000 рублей, места со второго по пятое — до 1 000 000 рублей. Кроме этого, до 100 000 рублей получат финалисты лиг, групп и номинаций. При этом бонусную акцию Сбера получат все участники вне зависимости от результата.

Как принять участие в «Биржевой гонке»:

1. Открыть брокерский счет в Сбере, если его еще нет, и пополнить на сумму от 1000 рублей.

2. До 2 декабря зарегистрироваться для участия в гонке. Сделать это можно в приложении «Сберинвестиции» в разделе «Профиль». Важно: пополнить брокерский счет нужно заранее. В зависимости от его баланса вы попадете в одну из пяти лиг.

3. До 17 декабря совершайте сделки от 1000 рублей и покажите максимальную доходность.

«Инвестиционные чемпионаты доказали свою популярность по всему миру. Уверена, что наши клиенты амбициозны и с радостью сразятся за титул самого талантливого инвестора в стране, — рассказала глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова. — Мы ждем для участия в "Биржевой гонке" всех: и опытных трейдеров, и любителей, и новичков, для которых мы предусмотрели отдельные номинации и призы. Каждую неделю в приложении "Сберинвестиции" мы будем подводить промежуточные итоги гонки и анализировать, почему те или иные сделки оказались успешными».

«Биржевая гонка» — возможность для инвесторов посоревноваться друг с другом, узнать о выгодных стратегиях, а также получить денежные призы, которые пополнят капитал и позволят инвестировать еще больше в будущем.

Общий период проведения акции «Биржевая гонка» (далее — акция) — с 17.10.2024 по 10.03.2025 включительно и/или до момента исчерпания фонда акции (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Принять участие в акции вправе клиенты банка — дееспособные граждане Российской Федерации, которые являются налоговыми резидентами Российской Федерации, имеют постоянную регистрацию на территории Российской Федерации и действующий брокерский счет с балансом портфеля не менее 1000 (одной тысячи) рублей в ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: sberbank.ru/broker. Призовой фонд акции ограничен. По исчерпании фонда акции поощрения не зачисляются (начисление денежных средств в рамках акции не производится). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015, лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000.