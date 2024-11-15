Стандарты качества инженерных систем в эпоху перемен

Как компания РЕХАУ обеспечивает неизменно высокие стандарты качества своих инженерных систем и для чего открыла собственную лабораторию инжиниринга

Корректная работа систем водоснабжения, отопления и водоотведения обеспечивает комфортную и безопасную жизнь людей. От качества коммуникаций прямо зависит долговечность строительных объектов, а также стоимость их эксплуатации и содержания. Рынок насыщен большим количеством различных систем, появляются новые товары и их модификации, за последние два года на рынке появились десятки новых торговых марок инженерных систем. Однако вместе с ростом рынка увеличивается и доля фальсифицированной и контрафактной продукции. По данным Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС), доля фальсифицированной продукции в наружных системах только из полиэтилена составляет порядка 30% (около 9–10 млрд руб. ежегодно), в полимерных внутридомовых трубах – порядка 70% (около 14,1 млрд руб. ежегодно).

Использование подделок в сфере строительных материалов и механизмов может привести к тяжелым последствиям в виде финансового ущерба и вреда здоровью. В части инженерных систем это особенно легко понять: системы работают под давлением и при высокой температуре. При их отказе может произойти затопление с причинением ущерба, помещения могут остаться без отопления в холодное время года, ремонт может стоить многократно дороже, чем начальная стоимость систем: коммуникации проложены в стяжке, в стенах, находятся под финишной отделкой, и их ремонт может потребовать вскрытия конструкций и разрушения отделки.

Особенно остро в отрасли стоит вопрос стандартизации и нормативно-технического регулирования. Одной из ключевых проблем является бесконтрольное появление систем добровольной сертификации. Сейчас, согласно данным Росстандарта, в реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации состоит порядка 3 000 организаций.

Такая ситуация наносит серьезный ущерб добросовестным системам добровольной сертификации, говорится в сообщении АПТС. Они не могут конкурировать с недобросовестными игроками, которые выдают документы о сертификации продукции в 10‒15 раз дешевле их реальной стоимости, отмечают в Ассоциации.

На этом фоне за последние несколько лет правительство провело работу по ужесточению надзора за производством инженерных систем в строительстве. Так, в декабре 2021 г. правительство подписало Постановление № 2425, которое ввело обязательную сертификацию или декларирование для многих видов труб, в том числе в сфере горячего водоснабжения, отопления и канализации. Первая часть изменений начала действовать с первого сентября 2022 г., другая – с первого сентября 2023 г. Кроме того, с 25 октября 2024 г. в России начался добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов полимерных труб, который закончится 31 августа 2025 г. Его участниками могут стать производители полимерных труб, а также импортеры такой продукции и организации оптовой и розничной торговли. Цель эксперимента – опробовать механизм отслеживания некоторых видов полимерных труб и исключить возможности продажи контрафакта. Однако, несмотря на усиление внимания к этой области со стороны властей, в отрасли остается много проблем при определении качественной продукции.

Передовой опыт

В условиях высокой конкуренции и насыщения большим количеством разнообразной продукции важно обращать внимание на товары проверенных производителей. Одним из таких является компания РЕХАУ, которая работает на российском рынке с 1994 г. Компания производит пластиковые окна, фурнитуру и комплектующие, двери и дверные системы, мебельные решения, а также инженерные системы: трубопроводы и фитинги для водоснабжения и отопления, автоматику. Ее продукция устанавливается на крупных промышленных объектах и в многоквартирных домах, а также в элитных ЖК и частных домах во время строительства и ремонта. «Именно наша компания одной из первых в мире массово вывела на международные рынки трубопроводные системы из сшитого полиэтилена», – подчеркивает директор направления «Инженерные системы» РЕХАУ Андрей Иванов.

До 2022 г. вся продукция инженерных систем производилась на заводах в Европе и импортировалась в Россию, но весной 2022 г. поставки прекратились из-за санкционного давления. В этот момент компания РЕХАУ столкнулась с серьезным вызовом: пришлось переориентировать производство на заводы, находящиеся на свободных от санкций территориях. Чтобы поддерживать бесперебойность поставок, компания оперативно смогла локализовать все технические компетенции на территории России. Вместе с тем удалось сохранить все технические спецификации международной группы, таким образом, изделия REHAU и РЕХАУ полностью технически совместимы, на системы с использованием этих изделий распространяются все гарантийные обязательства. Компания продолжает нести ответственность по всем ранее выданным гарантийным обязательствам на инженерные системы с компонентами, выпущенными международной группой.

Высокие стандарты

Несмотря на внешние вызовы, компания продолжает наращивать свои технические компетенции, разрабатывать новые продукты и фокусироваться на развитии инновационной среды. Компания дает гарантию до 10 лет и один млн евро с компенсацией ущерба третьим лицам (при условии соблюдения регламента РЕХАУ), а срок службы систем РЕХАУ составляет не менее 50 лет.

По словам Иванова, требования к нормируемым параметрам, характеризующим качество изделий, а также сам спектр параметров соответствуют более высоким стандартам, чем существующие нормы в Российской Федерации. Например, согласно ГОСТ 15527-2004 в латуни должно содержаться от пяти до 40% цинка. Такой сплав устойчив к коррозии и хорошо поддается обработке, несмотря на высокую прочность. Благодаря этим свойствам латунь часто используют в производстве фитингов для систем водоснабжения и отопления. При этом латунь ДЗР, которую производит «Рехау», в семь раз более устойчива к обесцинкиванию, а значит, и к коррозионному растрескиванию по сравнению с обычной латунью, что существенно снижает риск протечек.

В 2024 г. компания презентовала две инновационные разработки в сфере стандартов качества: единая система качества РЕХАУ и лаборатория «РЕХАУ. Про Лаб».

Система качества РЕХАУ (СКР) – это комплексное решение, которое включает 1) набор требований и стандартов к производственным площадкам и производимой продукции; 2) меры обеспечения и контроля соблюдения требований; 3) информационную систему, интегрированную в производственные площадки, обеспечивающую непрерывный контроль.

Каждый фитинг, гильза маркируются уникальным QR-кодом, каждый метр трубы ‒ уникальным штрихкодом. По каждому изделию, входящему в гидравлический контур, инженеры РЕХАУ могут видеть всю историю изделия: от результатов входного контроля сырья до результатов испытаний. При этом маркировка наносится только тогда, когда изделие проходит автоматизированный контроль. Фитинги проходят 100%-ную опрессовку на заводе. Система была введена для унификации производственного подхода ко всем товарам, которые выпускаются на заводах в других странах, помимо России. Ее цель – обеспечить полный контроль над производственными площадками, вне зависимости от их территориального расположения.

«Сейчас любой покупатель нашей продукции может скачать мобильное приложение «РЕХАУ.Про Качество» (6+), отсканировать штрихкод или QR-код на изделии и убедиться в его подлинности. Это можно сделать как в момент покупки в точке продажи, так и после установки изделий монтажником (до производства отделочных работ). Таким образом, покупатель гарантированно получает оригинальные изделия высокого качества на своём объекте», – говорит руководитель отдела развития направления «Инженерные системы» РЕХАУ Станислав Фролов. Появление системы качества РЕХАУ помогает решать проблему контрафакта и фальсификации, с которыми уже не первый год борются правительство и отраслевые игроки.

Еще одним достижением 2024 г. для компании стало создание собственной лаборатории инжиниринга «РЕХАУ. Про Лаб», позволяющей проводить полный цикл разработки и испытаний продукции.

«Наша лаборатория позволяет реализовывать собственное технологическое видение, гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать высокие стандарты качества продукции. Это особенно актуально, учитывая широкую номенклатуру товаров», ‒ говорит руководитель технического отдела направления «Инженерные системы» РЕХАУ Денис Зинченко.