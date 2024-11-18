Исповедь персонального менеджера ВТБ: как я искала няню и спасала пекарню

Меня зовут Саша, и с лета этого года я работаю персональным менеджером ВТБ: сопровождаю предпринимателей и компании, которые открыли в нашем банке счет для бизнеса. Причем организация может быть любого масштаба, даже микропредприятие, когда начинающий бизнесмен пока что сам себе и швец, и жнец, и на дуде игрец. Формально я консультирую по РКО и другим банковским продуктам, подбираю тарифы и условия для каждого индивидуально, помогаю с подключением эквайринга или зарплатных проектов. Фактически же для клиентов я не только банковский сотрудник, но и юрист, и бухгалтер, и даже немного психотерапевт — почти персональный супергерой. И ситуации, с которыми я имею дело, бывают очень нестандартные. Например, однажды вечером я... Хотя ладно, давайте по порядку.

Найти няню за 2 часа

К нам обратилась клиентка, у которой несколько цехов по производству верхней одежды и в штате около ста сотрудников. Она рассматривала перевод зарплат в наш банк, и я ей рассказала, что для этого нужно, в чем будет выгода для персонала и для нее как владельца бизнеса. Клиентке все понравилось, и мы приступили к заключению сделки. Я помогла оформить заявку, подробно объяснила, как управлять системой, и какие дополнительные опции будут доступны, например подключение модуля к 1С. Это как раз моя основная задача — помочь клиенту пройти все этапы максимально быстро и прозрачно для него.

Мы были готовы выдать сотрудникам банковские карты, но клиентке потребовалось некоторое время на то, чтобы организовать общий сбор сотрудников из разных цехов в одном месте. Накануне я позвонила, чтобы подтвердить встречу и узнала, что у нее заболел ребенок, а оставить его не с кем. При этом без ее присутствия такая встреча состояться не могла, а собрать всех сотрудников вместе еще раз — целое приключение.

И тут меня осенило: няня! Я уточнила, готова ли клиентка оставить ребенка с няней, и приступила к поиску. Конечно, это не реструктуризация задолженности или подбор подходящих финансовых инструментов, с которыми я обычно работаю. Но следующая такая встреча могла состояться нескоро, что сдвинуло бы все остальные этапы, включая начисление зарплат персоналу. Няню, кстати, удалось отыскать за пару часов, и дальше все уже прошло без сучка и задоринки.

Спасти пекарню

Была и другая история: в свой выходной я заглянула в новую пекарню. От ассортимента разбежались глаза, продавец это заметил, предложил помощь с выбором. И так подробно и восторженно рассказывал о каждом пирожном, будто и рецепты сам разрабатывал, и выпекал тоже сам. Почти так и было: передо мной стоял собственник пекарни. А еще бухгалтер, юрист, управленец, логист, снабженец — ну вот как это бывает, когда человек только-только открылся и пока не сформировал полноценную команду.

Выбрала орешки с вареной сгущенкой — владелец пекарни сулил какой-то непередаваемый гастрономический восторг, — приложила карту к банковскому терминалу, а он завис. Жду минуту, две... Может, еще дольше прождали бы, но хозяин сдался быстрее и перезагрузил аппарат, пожаловавшись, что сбой происходит уже не первый раз.

На моей практике клиент не всегда четко формулирует свою потребность. Иногда просто описывает проблему, а я уже помогаю подобрать инструмент для ее решения — с учетом специфики и задач бизнеса. Владелец магазина поделился, что подобные заминки в обслуживании — риск собрать очередь и потерять часть покупателей. Я представилась и предложила подключить у нас, в ВТБ, торговый эквайринг. На следующий день после оформления заявки в магазине установили новый терминал с круглосуточной сервисной поддержкой.

С этого наше сотрудничество только началось. Позже я помогла ему с подключением онлайн-кассы, бухгалтерии для бизнеса, расчетно-кассового обслуживания, а также с получением экспресс-кредита на выгодных для него условиях. Этот предприниматель потом открыл еще две пекарни — с самыми вкусными в городе орешками со сгущенкой.