Как устроен исследовательский реакторный комплекс на быстрых нейтронах

В Димитровграде Ульяновской области на территории Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион «Росатома») идет строительство исследовательской ядерной установки с многоцелевым быстрым реактором (МБИР). Здесь будут проводить реакторные испытания, проверять новые системы и оборудование для работы быстрых и тепловых реакторов, а также исследовать новые виды ядерного топлива и конструкционных материалов, работающих в экстремальных условиях.

Проект реализуют в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий в РФ, которая в следующем году трансформируется в национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Планируется, что МБИР заменит действующую исследовательскую установку на быстрых нейтронах БОР-60 и позволит проводить высокотехнологичные испытания для атомной отрасли в течение ближайших 50 лет. После запуска комплекс станет самой мощной в мире исследовательской ядерной установкой.

О том, как устроен МБИР и в чем его принципиальное отличие от классических АЭС, рассказываем в карточках.