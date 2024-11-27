Правда или вымысел? Что вы знаете об АЭС

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Первую промышленную атомную электростанцию – Обнинскую – запустили 70 лет назад. С тех пор ядерная энергетика шагнула далеко вперед, став более эффективной, безопасной и экологичной. Изменения касаются и технологий внутри АЭС, но и процесса возведения. Проектированию и строительству атомных электростанций посвящен пятый проект комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Узнайте, какие новшества ждут Россию в ближайшее время, и попробуйте отличить, какие тезисы о строительстве АЭС выдумка, а какие – реальность