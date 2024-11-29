5 лайфхаков, как увеличить доход от фондов денежного рынка

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Разбираемся, все ли фонды денежного рынка одинаковые

Вложения россиян в фонды денежного рынка растут высокими темпами. Более 500 млрд руб. составила стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, которые обращались на Московской бирже в сентябре 2024 г. Это в 2,2 раза больше, чем в начале года. Растет и количество инвесторов: биржевые фонды денежного рынка есть в портфелях более чем 700 тыс. человек, а средний размер вложений одного инвестора превышает 690 тыс. руб.

Практика показывает: вложение в фонды денежного рынка остается одним из наиболее привлекательных способов получить доход от инвестиций. Инструмент считается малорисковым, так как подобные фонды вкладывают деньги пайщиков в активы с высокой ликвидностью: средства размещают на очень короткий срок (один день или неделю) под залог ценных бумаг проверенных эмитентов. За это фонд получает проценты, тем самым увеличивая стоимость паев. Благодаря короткому сроку и надежности бумаг это практически безрисковый инструмент, что привлекает и квалифицированных, и малоопытных инвесторов.

На сегодняшний день в России 13 фондов денежного рынка различных управляющих компаний: десять в рублях, три в юанях. На первый взгляд может показаться, что все фонды работают одинаково и выбор конкретной управляющей компании зависит от личных предпочтений, однако на деле разница все же существует. Грамотно выбрать фонд денежного рынка для максимизации дохода помогут пять неочевидных лайфхаков.

Комиссия до тысячных

На первый взгляд, фонды денежного рынка не могут отличаться друг от друга, потому что все используют сделки обратного РЕПО. Здесь на авансцену выходят дополнительные траты и нюансы, потому что фонды денежного рынка — это инструмент с очень тонкой настройкой доходности.

Для начала разберемся, как формируется доход в фондах денежного рынка. Если говорить простым языком, то это ключевая ставка, разделенная на количество дней в году (365). По состоянию на осень 2024 г. ключевая ставка в России равна 21%. Это значит, что доходность фондов денежного рынка составляет примерно 0,058% в день. Соответственно, каждая десятая доля процентов влияет на прибыль, которую получает пайщик.

Как известно, самый простой способ зарабатывать больше — это меньше тратить. В случае фондов денежного рынка основными тратами инвестора становятся комиссия за управление и комиссия за сделку у брокера. У фондов денежного рынка комиссия за управление довольно низкая, но и тут возникает разброс от 0,333 до 0,7%. Разница может быть в несколько десятых процента, а это значит, что фонду придется работать какое-то время, чтобы отбить комиссию.

Чтобы сократить этот срок и начать зарабатывать как можно скорее, инвестору стоит обратить внимание на самые незначительные разницы в размере комиссии и выбирать фонд, который берет за свои услуги меньше. Многие крупные брокеры отменяют комиссии за сделку при покупке фондов своего партнера — таким способом можно сэкономить на комиссии брокера.

Например, комиссия «Фонда Сберегательный» (тикер — SBMM) управляющей компании «Первая» составляет 0,333% в год. Комиссия взимается ежедневно, и благодаря ее небольшому размеру инвестор практически не замечает отчислений от своей доходности в пользу управляющей компании. Однако в перспективе — за несколько лет — на сниженной комиссии можно сэкономить. В «Сберинвестициях» можно купить этот фонд без комиссии за сделку.

Большой дневной лимит

У каждого фонда денежного рынка есть маркетмейкер. Это участник рынка, обязанность которого — поддерживать торговлю в активном состоянии. Маркетмейкер есть у любого биржевого актива. Он следит за балансом спроса и предложения, поддерживает объемы торгов, ликвидность.

Быть маркетмейкером — значит вести бизнес, поэтому каждая такая компания определяет собственный дневной лимит, который готов использовать на покупку и продажу паев фонда денежного рынка. Если этот лимит невелик, его может не хватить при больших оборотах торгов в конкретную дату. Из-за такого проседания доходность инвесторов может снизиться.

Несмотря на то, что речь идет всего об одном или нескольких днях, когда лимита не хватило, по итогам года участники могут потерять 0,5—1% доходности. А при больших объемах вложений даже один процент станет крупной суммой, потерянной из-за ограниченности лимита маркетмейкера. У крупных фондов, как правило, очень большие лимиты.

Пайщикам разумно обратить внимание на фонды, чьи маркетмейкеры устанавливают высокие дневные лимиты. Например, у «Фонда Сберегательный» управляющей компании «Первая» ограничение достигает 3 млрд руб. в день на покупку и столько же на продажу. Какими бы высокими ни были обороты торгов, этой суммы хватит, чтобы не возникло проседаний и инвесторы не потеряли даже крохотные части от своей доходности.

Ставка, которая растет быстрее

Принято считать, что фонды денежного рынка позволяют зарабатывать на уровне ключевой ставки. Между тем подлинные ориентиры этого инструмента — ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) и RUONIA (Ruble Over Night Index Average). Обе близки к ключевой, при этом имеют разные источники происхождения, что влияет на процентные ставки и доходности.

Например, с начала года среднее значение ставки RUONIA составляло 16,3%, а RUSFAR — 16,25%. Поэтому инвестору с начала года было выгоднее разместить денежные средства в инструменты с привязкой к ставке RUONIA, чем RUSFAR. Кстати, фонд «Сберегательный» (тикер — SBMM) следует именно за ставкой RUONIA.

Больше фонд, меньше отклонение

Следуя ставке, любой фонд допускает незначительные отклонения. Это нормально: повторять индекс на 100% в любой момент времени физически невозможно. Фонды денежного рынка в этом отношении предельно безопасны — их отклонения минимальны. Но даже небольшие различия между индексом биржи и ставкой фонда бьют по доходности инвестора, забирая у него 0,05%, а и иногда и 0,1%.

Казалось бы, что плохого если ставка RUSFAR — 18,6%, а фонд показал доходность в 19,6%, то есть отклонился на 1%. Это довольно высокое отклонение для фондов денежного рынка, а значит, фонд может отклониться и в другую сторону на такую же величину. И нет гарантий, что это не произойдет именно в тот момент, когда нужно будет продать паи.

Подавляющее большинство фондов указывает, за какой ставкой следуют, и даже дает возможность прямо на странице фонда сравнить ее динамику с динамикой фонда.

Предложение для роста дохода

При выборе фонда стоит обращать внимание не только на ставку, размер комиссии и дневные лимиты маркетмейкера, но и на лояльность самой управляющей компании. В частности, на специальные предложения для новых пайщиков. Это позволит легче зайти в фонд, получить дополнительный доход, а также с первых дней построить доверительные отношения с компанией, которой инвестор доверяет свои средства.

К примеру, осенью Сбер запустил интересную акцию для новых клиентов. В ней можно поучаствовать, если с 14 ноября по 28 декабря 2024 г. открыть новый брокерский счет через приложение «Сбербанк Онлайн» (18+) или «Сберинвестиции» (18+) либо восстановить свой «спящий» брокерский счет в этих же приложениях. В акции могут принимать участие инвесторы, у которых не было брокерского счета, он был закрыт за 90 дней до начала акции или был счет, по которому не было пополнений и не совершалось ни одной сделки.

Чтобы получить кешбэк и претендовать на призы, нужно в срок с 14 ноября до 28 декабря пополнить счет, купить паи хотя бы одного из фондов, участвующих в акции, включая «Фонд Сберегательный», и не выводить средства в течение 30 дней. Участие в акции доступно при инвестициях в фонды от 5 тыс. руб. Сбер начислит 1%-ный кешбэк на сумму вложения (но не больше 10 тыс. руб.). Помимо кешбэка инвесторы смогут претендовать на призы в 700 тыс. и 7 тыс. руб., а также на главный приз в размере 7 млн руб.

ДИСКЛЕЙМЕР

«СберИнвестиции» — бренд, под которым продаются розничные инвестиционные продукты ПАО Сбербанка и его партнеров. Общий период проведения Акции (включая период отправки предложения и период выплаты участникам поощрений) — с 14.11.2024 по 28.02.2025 либо до момента исчерпания призового фонда. Получить подробную информацию об акции можно на сайте: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/redirected/person/investments/docs/broker/rules_promo_bpif_2024.pdf