Майнинг ‒ новый этап в развитии искусственного интеллекта

Конкуренция между странами в сфере ИИ представляет собой одну из наиболее значимых современных гонок. Крупнейшие экономики мира: США, Китай, страны Европейского Союза и Россия ‒ активно наращивают мощности дата-центров для разработок в области ИИ. С развитием технологий искусственного интеллекта в мире растет спрос на дата-центры. И уже наблюдается дефицит мощностей. Но возможности быстрого расширения ЦОДов остаются ограниченными.

Решить проблему мощностей помогут майнинговые компании, у которых есть возможность спроектировать свои дата-центры таким образом, чтобы размещенное в них оборудование могло использоваться как для майнинга, так и для обучения нейросетей и реализации проектов ИИ. Использование майнинговой инфраструктуры для этих целей позволит значительно снизить себестоимость процесса, построить ЦОДы за счет частных внутренних и иностранных инвестиций в привлекательную отрасль майнинга, а также значительно увеличить скорость их масштабирования без использования федерального финансирования.