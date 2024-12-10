ПСБ БЛАГОСОСТОЯНИЕ: НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

У финансистов есть такая поговорка: «Деньги не всегда должны работать, иногда они должны отдыхать» ‒ если все время думать только о получении прибыли, можно упустить нечто стратегически более важное. А значит, необходимо уделять внимание не только финансовым аспектам жизни, но и более базовым вещам.
В России значительно растет число состоятельных людей. Данные ежегодного исследования аналитического центра Frank RG показывают, что число клиентов российского сегмента private banking, состоятельных людей с финансовым капиталом от 100 млн руб., по итогам 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. на 50% и достигло почти 22 000.
При этом исследователи зафиксировали достаточно серьезное изменение предпочтений состоятельных клиентов, рост значимости для них нефинансовых и lifestyle-сервисов. Так, данные опросов показали, что за 2023 г. значимость консультирования по нефинансовым вопросам при выборе банка для них увеличилась более чем в три раза. Аналогично выросла и значимость привилегий и услуг lifestyle. Наиболее востребованные lifestyle-сервисы ‒ экспертные рекомендации в разных жизненных ситуациях, помощь с решением вопросов, связанных с образованием и досугом, отмечали эксперты Frank RG.
Философия благополучия и понятие well-being* легли в основу созданной год назад программы лояльности «Клуб Благосостояния» для частных инвесторов группы ПСБ. «Это философия не только про финансовое благополучие человека, но и в целом про насыщенную жизнь, современное качественное образование, интересную работу, увлекательный досуг ‒ спорт, путешествия, искусство, а также про заботу о здоровье и семье, то есть про главные человеческие ценности. Не менее важны и социальные связи: время, проведенное с близкими и возможность окружить себя обществом единомышленников. Такое качество жизни предполагает определенный уровень доходов, которого можно достигнуть в том числе за счет эффективного инвестирования. Поэтому вполне логично было объединить все сервисы, позволяющие обеспечить материальное благополучие и финансовую независимость наших клиентов, именно в единой экосистеме инвестиционных продуктов «ПСБ Благосостояние», ‒ говорит старший вице-президент ‒ директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
«Клуб Благосостояния» ‒ программа лояльности в рамках экосистемы инвестиционных продуктов и услуг «ПСБ Благосостояние», которая включает в себя полный комплекс финансовых услуг: брокерское обслуживание, паевые инвестиционные фонды, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и др.
Состоятельные инвесторы – члены Клуба также получают индивидуальное управление активами и сопровождение инвестиционного портфеля, детальную аналитику финансовых рынков и подборку инвестиционных идей.
Но финансовыми вопросами дело не ограничивается. Члены Клуба посещают закрытые мероприятия, культурные и гастрономические события, встречи дискуссионного клуба с участием партнеров, известных спикеров и экспертов, а также приглашенных гостей Клуба, например известных артистов и деятелей культуры.
Таким образом, ПСБ предлагает не только развитую продуктовую линейку инвестиционных продуктов и сервисов, но и концептуальный новый подход к наполнению программ лояльности: «Клуб Благосостояния» ‒ особая среда для развития, обмена опытом, живого общения частных инвесторов и роста личного капитала.
На сегодняшний день в «Клубе Благосостояния» ПСБ уже свыше 500 участников. «Членов нашего Клуба объединяют общие ценности, ‒ говорит Алексей Жоголев. – Для них важно не только и даже не столько сохранение и приумножение сбережений, обеспеченные люди, скорее, ищут жизненные удобства и круг общения, желают постоянного развития, личностного роста, ярких впечатлений. Финансовый ресурс, обеспечивающий базовые потребности членов Клуба и их семей, здесь выступает не в качестве цели, а в качестве инструмента для достижения комфорта и в других сферах жизни».
«В основе креативной концепции Клуба лежит идея развития национального достояния России, ‒ рассказывает Алексей Жоголев. – Это и богатство нашей природы, и традиции, история и культура, достижения в области науки и техники ‒ акцент во всех мероприятиях сделан на истории нашей страны. Например, мы проводим встречи, посвященные российской живописи и балету, традиционной кухне и винам, литературе, классической и современной».
Встречи Клуба проходят в нестандартных локациях. Например, одно из мероприятий в Северной столице прошло в бывшем доходном доме, где столетие назад размещался один из крупнейших банков Российской империи. Гости побывали на экскурсии по зданию ‒ памятнику архитектуры, рассказали, как прежде работала банковская система. Еще одна встреча ‒ с популярным российским драматургом ‒ прошла в формате «Ужин на корабле». Встреча превратилась в настоящую литературную гостиную с чтениями, подарками и дегустацией блюд.
Мероприятия часто бывают и в семейном формате, что позволяет проводить больше времени с близкими людьми. Например, этим летом в Подмосковье прошло мероприятие, посвященное русским сказкам, с играми для детей и подарками. Сейчас в рамках «Клуба Благосостояния» планируется открыть школу финансовой и инвестиционной грамотности для детей членов Клуба.
Есть также встречи бизнес-формата, на них обсуждается ситуация на финансовых рынках, новые инвестиционные идеи, продукты и решения для частных инвесторов.
На таких встречах, как и на предусмотренных для членов Клуба регулярных индивидуальных инвестиционных консультациях, обсуждаются вопросы управления инвестиционным портфелем, его ребалансировки в зависимости от макроэкономической ситуации в России и в мире, динамики процентных ставок и т. п.
«Клуб Благосостояния» имеет три премиальных пакета участия. Первый пакет – «Серебряный», он предполагает наличие у клиентов активов в инвестиционных продуктах управляющей компании и на брокерских счетах на сумму от 25 млн руб.; для пакета «Золотой» минимальная сумма инвестиций составляет 50 млн руб.; для пакета «Платиновый» ‒ 100 млн.
«Клубный принцип» ПСБ использует не только в работе с состоятельными клиентами, аналогичный метод применяется и при формировании инвестиционной команды «ПСБ Благосостояние».
Создание понятных ценностей и продуктов, высокая операционная эффективность и сплоченная команда профессионалов ‒ главные составляющие успешной бизнес-модели в управлении активами и инвестиционном бизнесе, говорит Жоголев. «Команда профессиональных управляющих ‒ это главный ресурс, без которого невозможно решать серьезные финансовые вопросы наших клиентов», ‒ считает он.
Основное требование к членам команды ‒ работать с высокой самоотдачей, совместно добиваться как общего результата, так и индивидуального для каждого. Это роднит управление активами с игровыми видами спорта, где каждый игрок работает на всю команду, а вся команда – на каждого игрока.
А еще командный дух управляющих «ПСБ Благосостояния» формируется на совместных тренировках: многие сотрудники компании любят футбол. Регулярные утренние тренировки на футбольном поле объединяют, учат работать на результат.
«Взаимодействие инвестора со своим инвестиционным консультантом или управляющим активами – это тоже командная работа, ‒ говорит Алексей Жоголев. – Только наладив общение, почувствовав наличие общих целей, объединившись в стремлении их достичь, они могут добиться наилучшего финансового результата. И эта концепция общности целей и командного духа полностью соответствует подходам нашего «Клуба Благосостояния».
Подробная информация на сайте
*well-being (с англ.) – благосостояние
*life-style (с англ.) – стиль жизни