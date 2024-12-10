ПСБ БЛАГОСОСТОЯНИЕ: НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Философия комфортной жизни

У финансистов есть такая поговорка: «Деньги не всегда должны работать, иногда они должны отдыхать» ‒ если все время думать только о получении прибыли, можно упустить нечто стратегически более важное. А значит, необходимо уделять внимание не только финансовым аспектам жизни, но и более базовым вещам.

Состоятельные россияне фокусируются на lifestyle*-сервисах В России значительно растет число состоятельных людей. Данные ежегодного исследования аналитического центра Frank RG показывают, что число клиентов российского сегмента private banking, состоятельных людей с финансовым капиталом от 100 млн руб., по итогам 2023 г. выросло по сравнению с 2022 г. на 50% и достигло почти 22 000.

При этом исследователи зафиксировали достаточно серьезное изменение предпочтений состоятельных клиентов, рост значимости для них нефинансовых и lifestyle-сервисов. Так, данные опросов показали, что за 2023 г. значимость консультирования по нефинансовым вопросам при выборе банка для них увеличилась более чем в три раза. Аналогично выросла и значимость привилегий и услуг lifestyle. Наиболее востребованные lifestyle-сервисы ‒ экспертные рекомендации в разных жизненных ситуациях, помощь с решением вопросов, связанных с образованием и досугом, отмечали эксперты Frank RG.