Роботизируй это! Кейсы компаний, которые повысили эффективность бизнес-процессов с SaluteRPA

На этапе роста бизнес во всех отраслях сталкивается с одинаковыми проблемами: падает производительность труда, обостряются кадровые вопросы, растет количество рутинных операций и вместе с ними ‒ финансовая нагрузка. Ответом на эти вызовы может стать роботизация бизнес-процессов, которая помогает повышать эффективность бизнес-процессов и снижать их себестоимость. Разбираемся, как программные роботы и интеллектуальные сервисы по распознаванию документов на базе платформы роботизации от «Сбера» стали «витаминами» и помогли компаниям из разных отраслей справиться с болезнями роста.

Платформа SaluteRPA — надежный и производительный инструмент роботизации бизнес-процессов от «Сбера». Компании могут бесшовно мигрировать на платформу с иностранных решений без потери функциональности и, как следствие, без простоя в работе. Команда продукта обеспечивает полный цикл реализации проекта: от анализа бизнес-процессов до внедрения и сопровождения. Кроме того, SaluteRPA соответствует высоким стандартам безопасности, включена в реестр российского ПО, что делает ее доступной для использования в том числе и для госкомпаний.

Сэкономить 3150 часов на переносе архивных данных ‒ опыт девелопера

Группа компаний ФСК (ранее ФСК «Лидер») ‒ один из ведущих застройщиков страны с 20 000 сотрудников. Объем реализованных проектов ‒ более 17 млн м2.

Как было

Когда в компанию поступали письма по судебной переписке, сотрудники обрабатывали их вручную и формировали карточки входящего сообщения в системе автоматизации «1С:Бит.Финанс» (16+).

Параллельно специалисты департамента документационного обеспечения решали другую задачу: вручную переносили электронный архив документов из сетевой директории в систему 1C CRM (16+).

Решение на базе SaluteRPА

Эксперты SaluteRPА разработали для ГК ФСК роботов ‒ теперь процессы происходят автоматически. Один робот в фоновом режиме мониторит поступление судебной корреспонденции, извлекает данные из документов и формирует сообщения в «1С:Бит.Финанс». Другой работает с архивом: распознает и извлекает данные со сканов документов, конвертирует в машиночитаемый текст и на основе распознанных данных подгружает документы в CRM-систему*.

Что в итоге

Входящие судебные письма обрабатываются в пять раз быстрее, что высвобождает сотруднику половину рабочего дня для решения бизнес-задач. Роботизация переноса архивных документов совокупно сэкономила 3150 часов трудозатрат и кратно ускорила процесс.

Семен Зуев, руководитель управления цифровизации бэк-офиса ГК ФСК «Роботизация бизнес-процессов ‒ тренд последнего времени. Мы как крупный застройщик уже не первый год проводим работу в этом направлении. Роботы на базе платформы SaluteRPА позволяют нам сокращать рутинные задачи сотрудников и повышать экономическую эффективность».

Обрабатывать данные по заказам быстро и без ошибок ‒ опыт производственной компании

«Энерго-Арсенал» ‒ завод-производитель уличных и промышленных светильников. Проектирует и возводит линии освещения для государственных и коммерческих заказчиков.

Как было

Сотрудники операционного департамента каждый день вручную формировали списки заказов в 1С (16+), а затем переносили данные в таблицу. Процесс усложнялся тем, что в таблице было множество вкладок, а из-за большого количества данных неизбежно возникали ошибки.

Решение на базе SaluteRPА

Специалисты SaluteRPА создали программного робота, который работает с данными по заказам без участия человека. Робот с определенной периодичностью авторизуется в 1С, выгружает данные, анализирует их в разрезе каждого заказа и вносит в нужные разделы таблицы, сортируя на основе заданной бизнес-логики.

Что в итоге

Время обработки данных по заказам сократилось более чем в 10 раз. При этом полностью высвобождено время одного сотрудника ‒160 часов в месяц, а риск влияния человеческого фактора на качество работы снижен до нуля.

Дмитрий Вострецов, генеральный директор компании «Энерго-Арсенал» «Благодаря цифровой трансформации процессов, основанных на решении SaluteRPA, нам удалось значительно увеличить скорость выполнения каждой операции, а также сократить до предельного минимума ошибки, связанные с человеческим фактором».

Помочь судьям в работе с документами ‒ опыт городского суда

Благовещенский городской суд ‒ суд общей юрисдикции, компетенция которого распространяется на город Благовещенск Амурской области.

Как было

Бумажные постановления об административных правонарушениях в канцелярии суда обрабатывали вручную: искали нужную информацию и при необходимости набирали текст на компьютере. Процесс усложнялся тем, что, помимо текста, в документах нужно было находить важные для судебного процесса данные, такие как даты, печати и подписи.

Решение на базе SaluteRPА

Программный робот на базе SaluteRPА оперативно распознает текст отсканированных документов и преобразует его в машиночитаемый формат, а также извлекает необходимые атрибуты.

Что в итоге

Благодаря роботизации оцифровки бумажных постановлений сотрудники суда находят информацию в несколько раз быстрее, а риск ошибок сведен к минимуму. Выросла скорость обработки судебной документации.

Игорь Емшанов, заместитель председателя Благовещенского городского суда Амурской области «Роботы SaluteRPA стали настоящим прорывом в автоматизации судебных процессов. Они не только значительно ускоряют заполнение карточек судебного дела, сокращая время на рутинные операции, но и гарантируют высокое качество процедур, исключая человеческий фактор и минимизируя ошибки. Регистрация судебных документов стала быстрой и удобной, что позволяет судебным органам сосредоточиться на более важных аспектах правосудия».

*Customer Relationship Management (с англ.) – Управление отношениями с клиентами