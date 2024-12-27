Семейные секреты

Анна, муж и сын

«Работаем и я, и мой муж. У него бывают небольшие подработки на фрилансе, но 90% дохода у нас от основной работы. Бюджет у нас раздельный, в каких-то больших тратах решаем ситуативно, бывает, что скидываемся пополам. Но все-таки у нас с мужем немного патриархальные взгляды, что в каких-то вещах мужчина должен больше вкладываться, тем более если у него зарплата повыше.

Мы часто заказываем готовую еду из магазинов и кафе, но и сами ходим за продуктами, а вот на такси ездим редко: есть машина. При этом траты на нее ‒ настоящая головная боль. На маркетплейсах обычно покупаю одежду ребенку, сама я редко там что-то заказываю. Если в целом говорить про траты на себя, то я стараюсь поменьше ходить по магазинам, потому что иногда не могу вовремя остановиться. При этом есть траты, от которых я не готова отказаться, например косметолог.

Чтобы отслеживать траты, я пользуюсь банковским приложением, там есть диаграмма, которая позволяет увидеть, что на какие-то категории я потратила больше, чем собиралась. Например, если я вижу, что начала много покупать кофе, то буду стараться делать это реже. Так я могу сэкономить без ущерба себе. Муж, когда понимает, что у него остается мало денег, может отказаться, например, от доставок. В рамках экономии мы пользуемся с мужем единой семейной подпиской на сервисы «Яндекса».

Я обычно продумываю бюджет на месяц в общих чертах, не так строго, что ровно 20 000 руб. мы потратим на продукты, ни копейкой больше. Просто приблизительно стараюсь укладываться в свои планы, а также откладываю около 15% от зарплаты на отдельный счет».