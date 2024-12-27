Семейные секреты

У каждой семьи свои правила ведения бюджета. У кого-то есть общий «котел», а кто-то предпочитает пользоваться только своими деньгами и тратить на общие нужды по необходимости. Есть и множество других вариантов. К тому же подход к тратам может меняться со временем, например, если рождается ребенок. В совместном проекте с ВТБ разбирались, как наши герои выстраивают семейный бюджет и можно ли сделать общие траты выгодными.
«Работаем и я, и мой муж. У него бывают небольшие подработки на фрилансе, но 90% дохода у нас от основной работы. Бюджет у нас раздельный, в каких-то больших тратах решаем ситуативно, бывает, что скидываемся пополам. Но все-таки у нас с мужем немного патриархальные взгляды, что в каких-то вещах мужчина должен больше вкладываться, тем более если у него зарплата повыше.
Мы часто заказываем готовую еду из магазинов и кафе, но и сами ходим за продуктами, а вот на такси ездим редко: есть машина. При этом траты на нее ‒ настоящая головная боль. На маркетплейсах обычно покупаю одежду ребенку, сама я редко там что-то заказываю. Если в целом говорить про траты на себя, то я стараюсь поменьше ходить по магазинам, потому что иногда не могу вовремя остановиться. При этом есть траты, от которых я не готова отказаться, например косметолог.
Чтобы отслеживать траты, я пользуюсь банковским приложением, там есть диаграмма, которая позволяет увидеть, что на какие-то категории я потратила больше, чем собиралась. Например, если я вижу, что начала много покупать кофе, то буду стараться делать это реже. Так я могу сэкономить без ущерба себе. Муж, когда понимает, что у него остается мало денег, может отказаться, например, от доставок. В рамках экономии мы пользуемся с мужем единой семейной подпиской на сервисы «Яндекса».
Я обычно продумываю бюджет на месяц в общих чертах, не так строго, что ровно 20 000 руб. мы потратим на продукты, ни копейкой больше. Просто приблизительно стараюсь укладываться в свои планы, а также откладываю около 15% от зарплаты на отдельный счет».
Анна и ее семья могут воспользоваться новой функцией ВТБ и объединиться в группу «Близкие». С пакетом «Семейный» они получат подписку на «ВТБ Плюс» за 0 руб. на 60 дней, которая позволит им возвращать до 10% трат на сервисы «Яндекса», а также даст +1% к накопительному счету. А значит, Анна сможет получать больше дохода от своих накоплений и чуть чаще позволять себе маленькие слабости.
«Мы оба работаем, также получаем доход от сдачи квартиры. Как такового совместного бюджета у нас нет, но основные расходы на семью ‒ на муже. Это, например, секции детей, продукты, квартплата и совместные развлечения. При этом я тоже могу позволить себе что-то купить ребенку или отправиться в отпуск за свой счет.
Общего счета или сформированного бюджета на месяц у нас нет, обычно я планирую что-то заранее и закладываю на это деньги. Например, я могу запланировать в этом месяце купить детям зимнюю одежду, а в следующем ‒ пойти к косметологу, но все траты мы не рассчитываем.
Вместе мы обычно тратим деньги на ремонт, который у нас сейчас в активной фазе, и на дорогостоящие путешествия. Копим мы тоже раздельно, сами открываем счета, вклады.
Мы стараемся экономить на ресторанах. Обычно мы ходим в ресторан минимум один раз на выходных, еще заказываем еду. Если мы входим в режим экономии, то стараемся где-то в два раза урезать траты в этой категории. Иногда мы также экономим на продуктовых магазинах. Стараемся выбирать места попроще, где цены ниже.
Также, чтобы тратить меньше, я стараюсь не делать импульсивных покупок, даю себе время подумать. Для этого, например, ставлю себе ограничение, что на себя могу потратить не больше определенной суммы, пытаюсь его придерживаться, но, конечно, получается не всегда».
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