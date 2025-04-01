Как российское ПО для выявления фальшивых банкнот меняет рынок банкоматов

И почему это важно не только для отрасли, а вообще для каждого, кто пользуется банковскими картами и наличными

Зачем понадобилось новое ПО, и как было раньше

В октябре 2023 года Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 5000 рублей. Хотя с тех пор прошло уже более полутора лет, сегодня новую банкноту можно увидеть на руках довольно редко. Эксперты связывают такую задержку с тем, что отечественным банкам потребовалось время на необходимую донастройку банкоматов. Проблема с настройкой возникла после того, как с российского рынка ушли западные бренды, и десятки тысяч банкоматов перестали получать обновления ПО для работы с бумажными деньгами.

Регулярные обновления нужны по двум причинам:

● чтобы банкоматы могли выдавать и принимать банкноты нового номинала и дизайна;

● чтобы банкоматы точно отличали подлинные купюры от поддельных, в том числе после выявления новых угроз со стороны фальшивомонетчиков.

Раньше обновления готовили производители банкоматов, и другие стороны не могли технически влиять на этот процесс. Даже сами банки, которым принадлежат машины, часто не знали, что именно содержится в очередной версии ПО.

Когда обновления остановились, банки попросили Центробанк отложить запланированный выпуск банкнот нового образца, а сами стали переходить на оборудование корейских и китайских производителей, которые пока еще работают на отечественном рынке и обновляют ПО банкоматов собственного производства.

Однако полностью снять все риски, связанные с уходом иностранных поставщиков, можно будет только тогда, когда аппаратная начинка и ПО банкоматов, отвечающее за обработку банкнот, будут создаваться в России.

В качестве первого шага в стране начали с нуля создавать программное решение, которое позволило бы банкам не зависеть от поставщиков оборудования. Проектом занялся Гознак — мировой эксперт в области защищенных знаков и валидации банкнот. Госкомпания разрабатывает решения для Банка России и ЦБ других стран, а в новых экономических условиях применяет свои компетенции еще и в розничном секторе. В ближайшее время это ПО может появиться во многих банкоматах страны.

Как работает решение Гознака

Решение создано для банкоматов с рециркуляцией, которые принимают наличные у одних клиентов и сразу выдают их другим без передачи в банк. Это самая распространенная категория машин: таких в России около 85 000 из 120 000 всех действующих устройств. Эти банкоматы удобны для пользователей и выгодны для банков за счет экономии на обслуживании: поддержка работы и инкассация обходятся дешевле. В то же время для таких устройств особенно важно регулярное обновление ПО, поскольку часть принятых наличных возвращается в оборот без проверки в банке и особенно нуждается в качественной валидации «на месте».

Проверка проходит с участием валидатора ‒ модуля банкомата, который принимает, выдает и обрабатывает наличные с помощью сканеров и датчиков. Чтобы машина распознавала подлинность, валюту и номинал банкнот, ей нужно программное обеспечение. Именно такое ПО разработал Гознак. Оно сопоставляет бумажные деньги с их шаблонами ‒ цифровыми образами ‒ и проверяет наличие на банкнотах защитных признаков, установленных Банком России.

Источники: информация ‒ Банк России, изображения ‒ Гознак.

Весной 2024 г. решение прошло сертификацию в Банке России. Кроме того, ЦБ авторизовал Гознак как первого отечественного разработчика шаблонов банкнот. Теперь банкоматы на ПО Гознака работают с банкнотами разных лет выпуска, в том числе 100 и 5000 рублей нового образца. А для поддержки и обновления программной начинки банкоматов теперь не нужно участие производителей оборудования.

ПО разработано специально для банкоматов с рециркуляцией, поскольку они занимают основную часть рынка и скоро окончательно вытеснят другие модели. Новое ПО прямо сейчас можно внедрить примерно в 80% машин с рециркуляцией, а это примерно половина от всех банкоматов в стране. Решение уже интегрировано с машинами южнокорейского бренда Hyosung ‒ основного поставщика банкоматов в Россию. Также ПО работает с первыми отечественными банкоматами SAGA.

Как новое ПО влияет на технологический суверенитет России

Полностью локальное решение для валидации банкнот позволяет российским банкам настраивать банкоматы и поддерживать их работу независимо от поставщиков. Участие иностранных компаний и специалистов не требуется. Также не нужно передавать данные за границу: все этапы внедрения ПО, создание шаблонов банкнот, а также разработка и установка обновлений происходят полностью на территории России.

«Это большой шаг в сторону укрепления отечественного технологического суверенитета в части обеспечения наличного денежного обращения, ‒ говорит Аркадий Трачук, генеральный директор Гознака. ‒ Ситуация с прекращением поддержки и отсутствием возможности приема новых банкнот банкоматами западных вендоров не повторится в случае с банкоматами, на которых установлено ПО Гознака, так как наша компания обладает всем необходимым для создания и модифицирования шаблонов валют».

Следующий логичный шаг в импортозамещении решений для банкоматов – разработка и производство отечественных валидаторов, которые можно будет впоследствии интегрировать с банкоматами любого производителя. По оценкам Гознака, появление таких программно-аппаратных решений на российском рынке – вопрос уже ближайшего будущего.

Что еще изменится для банков и производителей банкоматов

● Доля банкоматов с рециркуляцией на рынке планомерно растет. По прогнозам Гознака, в перспективе 5–8 лет количество таких моделей должно приблизиться к 100%. Все они будут совместимы с новым ПО.

● Банкоматы смогут получать обновления ПО максимально быстро благодаря сокращению технологических цепочек по сравнению с прежней схемой поддержки программных решений через зарубежных вендоров. На ускорение влияет и тот факт, что у Гознака есть ранний доступ к новым банкнотам для создания цифровых шаблонов.

● Уже сейчас решение можно адаптировать для любых банкоматов с рециркуляцией, где установлены валидаторы производителей, готовых к сотрудничеству с Гознаком.

● При покупке новых машин банкам не придется отдельно докупать ПО Гознака: оно уже будет установлено в банкоматы. В Гознаке подчеркивают, что внедрение ПО компании не окажет существенного влияния на закупочные цены банкоматов.

Источник: Гознак. Данные за 2024 год.