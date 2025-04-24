UserGate 2025: российский разработчик ИБ-решений объявил о расширении экосистемы продуктов и услуг

UserGate расширяет свою экосистему SUMMA, включая в нее не только технологии и продукты, но ИБ-услуги и образовательные проекты

Российский разработчик ПО в сфере информационной безопасности UserGate рассказал о расширении экосистемы решений UserGate SUMMA. В нее, помимо инфраструктуры и ПО, входят услуги UserGate Factor (ex Центр мониторинга и реагирования) – экспертиза и аналитика для клиентов компании, а также образовательные проекты от Академии UserGate. Благодаря такому подходу российский ИБ-вендор сможет обеспечивать предприятиям комплексную кибербезопасность. Об этом представители UserGate заявили на ежегодной открытой конференции UserGate 2025 – крупном отраслевом событии, посвященном обсуждению вопросов и трендов в сфере информационной безопасности.

Стратегия развития: не только продукты, но и комплексное сопровождение

За прошедшие годы компания смогла стать одним из лидеров на российском рынке, благодаря собственным многолетним технологическим разработкам, экспертизе и широкому спектру продуктов и сервисов, а также комплексной поддержке для клиентов.

В основу стратегии дальнейшего развития UserGate легло понимание потребностей заказчиков вендора. В начале 2025 г. компания провела масштабное исследование, чтобы получить картину ожиданий их клиентов. Оно показало, что рост числа угроз и требований к информационной безопасности входит в топ-3 вызовов в сфере ИТ для большинства компаний сегодня.

«Создание собственного направления продуктовой аналитики UserGate стало еще одним важным шагом компании для углубленного изучения потребностей заказчиков. Анализируя текущее положение рынка и особенно перспективы его развития, мы делам вывод о том, что ИТ-безопасность ‒ один главных драйверов цифровой трансформации в России. UserGate вкладывает значительные ресурсы в развитие ИТ- и ИБ-сектора, помогая компаниям любого уровня системно преобразовывать существующие проблемы в возможности для роста, создавая при этом эффективный комплекс защитных мер под каждый конкретный запрос, ‒ прокомментировала руководитель отдела продуктовой аналитики UserGate Юлия Косова.

/ UserGate

По словам Ивана Чернова, директор по продуктовой стратегии UserGate, 36% респондентов отметили, что на современном российском рынке существующих ИБ-решений недостаточно и ими покрыты не все актуальные потребности для защиты на постоянно меняющемся ландшафте киберугроз. Поэтому UserGate расширяет экосистему UserGate SUMMA, понимая, что заказчикам необходимы не только сами продукты, но и сопровождение. «Так появился обновленный подход к концепции UserGate SUMMA, которая представляет собой не только набор ИБ- компонентов, но и синергию между продуктами, услугами и образовательными проектами, и все это при постоянно растущей собственной экспертизе, что позволяет UserGate обеспечивать реальную информационную безопасность заказчикам с цифровой инфраструктурой любого масштаба на любом этапе развития бизнеса», ‒ говорит Чернов.

Подход постоянных улучшений

Особое внимание UserGate уделяет работе своей техподдержки. И это неудивительно: согласно опросу, сегодня удовлетворенность клиентов продуктами информационной защиты выше среднего, но заказчики ждут от вендора, помимо прочего, и качественный сервис. При этом уровень и качество сопровождения для них зачастую приоритетнее, чем характеристики технических решений и их многофункциональность.

На конференции рассказали, что компания существенно расширила комплекс мер в сфере развития техподдержки. К примеру, были открыты новые направления сервиса, на 50% увеличилось количество тестов по сравнению с прошлым годом. Штат технических специалистов техподдержки за последние два года увеличился примерно в три раза. А еще одно интересное наблюдение касается уже описанных решений вопросов. Сегодня в среднем 20% заявок решается на этапе заведения, то есть пользователь находит ответ на вопрос.

Конечно, развивается не только техподдержка, развиваются и продукты для информационной безопасности. Согласно собственному исследованию UserGate, в топ наиболее частых сетевых угроз входят частые кибер-атаки (50%) и сканирование сетевой инфраструктуры (39%), а также фишинг (37%) и пересылка вредоносного ПО (36%).

«UserGate ‒ компания, объединяющая экспертов-визионеров в области информационной безопасности. Она смотрит далеко вперед и формирует предложения, предугадывая ожидания своих клиентов. Это подтверждается тысячами реализованных проектов, получивших высокую оценку со стороны заказчиков», ‒ говорит Александр Кистанов, директор по продукту UserGate. Расширение экосистемы UserGate SUMMA продолжается в продуктовом периметре. К имеющимся продуктовым флагманам компании UserGate NGFW, UserGate Management Center, UserGate LogAn присоединились новые решения: UserGate DCFW – файервол для задач уровня ЦОД; UserGate SIEM – платформа, предназначенная для сбора, анализа, мониторинга и расследования событий и инцидентов безопасности в сети; UserGate WAF для защиты веб-приложений; UserGate Client – собственное решение класса NAC, добавляются новые аппаратные платформы. «Все это позволяет строить еще более основательную и при этом гибкую технологическую платформу решений для будущего обновления продуктовых линеек и кастомизации продуктов под запросы клиентов», ‒ подчеркнул эксперт.

Образование – база подготовки новых кадров

По данным Минцифры, нехватка кадров в ИТ-отрасли достигает 700 000 человек, а по оценкам бизнеса этот показатель еще выше и составляет один млн человек. Особенно остро ощущается дефицит специалистов по кибербезопасности, инженеров по разработке и эксплуатация продуктов (DevOps) и искусственному интеллекту. Это определяется разными факторами: демографической ямой, динамичным развитием технологий, оттоком квалифицированных специалистов за рубеж, а также масштабным переходом на отечественное ПО, требующим дополнительного обучения и кадров. Российские образовательные учреждения не успевают компенсировать эту нехватку. Кроме того, выпускникам, как правило, не хватает практического опыта. Поэтому на первый план сегодня выходит корпоративное обучение для новых и уже действующих специалистов. Академия UserGate, флагман образовательных инициатив компании, как раз предлагает широкий спектр таких программ.

/ UserGate

«Миссия Академии UserGate не просто готовить качественные кадры для российского IT-рынка, а формировать на нем культуру информационной безопасности в целом. Мы уделяем повышенное внимание работе на этом направлении: сотрудничаем с вузами, делимся знаниями с нашими партнерами и постоянно повышаем собственную экспертизу, ‒ говорит Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate. ‒ Вся наша деятельность направлена на стимулирование изучения нашего продукта. Эффект можно измерить количеством специалистов, которые обучаются по нашим программам». По ее словам, сейчас это почти 3000 человек. Среди них – обучающиеся, которые изучали в том или ином объеме продукты UserGate в своих учебных заведениях или авторизованных учебных центрах. Среди них есть студенты, которые пишут дипломы по продуктам UserGate. «Мы понимаем, что это игра в долгую, ‒ продолжает Зайцева. ‒ Но и UserGate здесь давно и надолго. Мы вкладываем в развитие молодых специалистов, которые потом придут работать к нам. Либо будут работать с нашим решением у наших партнеров или клиентов. И мы планируем только наращивать обороты и развивать обучающие программы».

Академия UserGate сотрудничает более чем с 40 ведущими российскими вузами. Открываются совместные классы, ведется разработка, проходит обучение и консультирование преподавателей, создаются лабораторные стенды. Академия UserGate регулярно проводит олимпиады, чемпионаты, хакатоны, мастер-классы. Учащиеся вузов получают возможность проходить практики и стажировки в компании. В Академии также действует стипендиальная программа и бесплатная сертификация для студентов.

/ UserGate

Благодаря сотрудничеству UserGate с одним из лучших вузов страны на кадровом рынке появляется все больше грамотных IT-специалистов, способных включиться в реальные проекты еще на студенческой скамье. В 2023 г. Академия запустила программу UserGate Educational Partnership, направленную на поддержку учебных заведений. Студентам участвующих в них вузов предоставляется полный учебно-методический комплекс по программам вендора.

Практика показывает, что производительность сертифицированных сотрудников в среднем на 20% выше. При этом, согласно исследованиям IBM и Gartner, обучение и сертификация по информационной безопасности помогают компаниям сэкономить миллионы долларов. Поэтому обучение и сертификацию можно пройти не только студентам и начинающим специалистам, но и всем, кто заинтересован в своем профессиональном развитии и хочет повысить и подтвердить свою квалификацию. Сертификацию в Академии можно пройти как в очном, так и в заочном формате, 49 из 89 претендентов успешно сдали экзамен и получили сертификаты государственного образца. В общей сложности за все время существования Академии обучение по различным ее программам прошли более 4 500 человек.

Аналитика сферы кибербеза как преимущество

Также на конференции анонсировали ребрендинг Центра мониторинга и реагирования UserGate, одного из главных направлений в обновленной концепции расширяющейся экосистемы UserGate SUMMA. Этот центр сосредоточится на создании проактивной сервисной модели обеспечения информационной безопасности заказчиков под новым названием UserGate Factor.

«Опыт UserGate как ИБ-вендора в области развития продуктов в контексте решения конкретных задач заказчиков по защите корпоративной инфраструктуры – важная часть экспертизы, которая реализуется и масштабируется продуктовым направлением. Однако мы решили пойти дальше и больше внимания уделить изучению глобального ландшафта киберугроз, защите от сложных целенаправленных атак, для выявления которых нужна серьезная и выстроенная аналитическая работа, – говорит Дмитрий Кузеванов, директор по информационной безопасности, руководитель центра мониторинга и реагирования UserGate. – За прошедший год мы значительно расширили деятельность нашего центра, включили в его состав новые направления и компетенции, предоставляем полноценные услуги аудита и консалтинга, оказываем экспертное содействие в проведении расследований инцидентов, обеспечиваем полноценный сервис по облачной модели. Все это вместе, наряду с количественным и качественным ростом нашего центра, позволяет говорить о том, что мы готовы предлагать заказчикам новую партнерскую модель взаимодействия на принципах команды, которая не просто наблюдает за процессами, а активно участвует в их улучшении, меняет уровень информационной безопасности к лучшему, учитывая все потребности клиентов».

/ UserGate

Целью UserGate Factor является противостояние разнообразным киберугрозам на постоянно меняющемся ландшафте ИТ. Три направления работы UserGate Factor ‒ это три точки опоры экспертизы UserGate. Первое отвечает за иммунитет безопасности продуктов, разрабатывая сигнатуры, правила корреляции, технологии поведенческого анализа и другие решения для обеспечения расширенной защиты. Второе предлагает услугу по круглосуточному непрерывному мониторингу событий информационной безопасности в инфраструктуре заказчика (SOC as a Service). Третье направление включает аудит и консалтинг в области информационной безопасности.

По словам Дмитрия Кузеванова, UserGate Factor позволяет своевременно пресекать действия злоумышленников и защищать инфраструктуру заказчиков от широкого спектра киберугроз. Эксперты UserGate своевременно выявляют и изучают уязвимости, добиваясь того, чтобы они пресекались на уровне «нулевого пациента», то есть первое применение злоумышленниками каждого нового зловреда в идеале должно стать последним за счет оперативной разработки эффективных мер противодействия.

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