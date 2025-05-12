Тихо и красиво: почему горожане все чаще предпочитают жить рядом с водой

Девелоперы учитывают их запрос и ищут соответствующие участки под проекты

Близость к воде является одним из основных критериев, которым руководствуются люди при выборе места для собственного проживания. По данным исследования консалтинговой компании «Метриум», проведенного в январе-марте 2025 г. (в нем участвовало порядка 100 клиентов), это объясняется несколькими факторами. Прежде всего горожане выбирают квартиры в жилых комплексах рядом с водными объектами из-за наличия живописных видов (74%), экологичности окружения (68%) и тихой обстановки (59%). Клиентов также привлекают прогулочные маршруты (56%), возможность заниматься спортом на свежем воздухе (53%), регулярный и круизный речной транспорт (34%).

Впрочем, это не единственные причины, из-за которых люди все чаще обращают внимание на лоты рядом с водными объектами. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый житель мегаполиса страдает от тревожности. А вода в городе становится естественным антидепрессантом: те, кто часто гуляет вдоль рек или каналов, реже страдают от хронической усталости и эмоционального выгорания. Это подтверждается исследованием британских специалистов, опубликованным в журнале Global Environmental Change в 2013 г. (охватывало 20 000 респондентов). В нем, в частности, говорится, что прибрежные районы ассоциируются с самым высоким уровнем счастья ‒ на шесть пунктов выше, чем в городской среде.

Сегодня городские власти во всем мире уделяют большое внимание развитию территорий у воды, приглашая прежде всего девелоперов, которые строят жилье, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. В качестве примера можно привести Брентфорд ‒ район Лондона, расположенный рядом с Темзой, рекой Брент и каналом Гранд-Юнион. Сейчас здесь в стадии строительства находится большое количество домов с видами на три водных пути. Кроме того, девелоперы возводят в квартале культурные и спортивные учреждения, а также объекты ритейла. А в Сингапуре у залива Марина-бей к 2014 г. был завершен масштабный проект Marina Bay Sands, который включал в себя жилую часть, офисные здания и гостиницу. Там же впоследствии был открыт комплекс «Сады залива», занимающий порядка 101 га и включающий в себя три ботанических сада.

Преображение порта

Схожего подхода в развитии площадок у воды придерживаются и власти Москвы. Яркий пример этому можно видеть на территории Южного порта, расположенной на берегу Москвы-реки в районе Печатники на юго-востоке столицы. В 2000-х г. местный порт утратил свою логистическую функцию, а окружавшие его участки долгое время не использовались.

Все изменилось с приходом программы комплексного развития территорий, в которую был включен и Южный порт. Теперь здесь на 633 га появится 7,4 млн кв. м недвижимости, из которых 4,4 млн кв. м придется на жилые дома, а 260 000 кв. м ‒ на социальные объекты. В районе откроются 11 учебно-воспитательных комплексов, отдельно стоящие детские сады и школы, объекты здравоохранения, пожарное депо, подстанция скорой помощи. А ближе к реке построят большой амфитеатр, площадку для мероприятий, музеи, театры и кафе с террасами. В рамках преобразования Южного порта планируется возведение и деловых объектов, напоминает директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис. Кроме того, на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» предусмотрено строительство производственных и административно-деловых зданий, добавляет она.

Интерес к району Южный порт обусловлен тем, что здесь планируется создать новый центр притяжения столицы вне центра, рассказывает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Соответственно, здесь открываются колоссальные возможности как для жителей района, так и для застройщиков. В рамках развития этой территории, по словам эксперта, можно воплотить в жизнь самые передовые технологии, создать новую городскую ткань, которая станет точкой притяжения на долгие годы.

На первой линии

Одним из первых проектов на территории Южного порта станет Portland от девелоперской компании Forma. Жилой комплекс появится на Южнопортовой улице в северной части района Печатники, максимально приближенной к центру. Он будет включать в себя восемь домов высотой 15–29 этажей, их общая площадь составит более 136 000 кв. м. Все башни будут отличаться единым узнаваемым дизайн-кодом, который разработало голландское бюро De Architekten Cie. Так, кирпичные фасады будут выполнены в спокойных «природных» оттенках (от бежево-серого до терракотового и графитового), а балконы с панорамным остеклением и террасы расположены в шахматном порядке. Архитектурные решения комплекса позволят ему и гармонично соответствовать общей концепции застройки Южного порта, которая предполагает появление здесь сочетающихся друг с другом различных проектов.

Portland будет находиться на первой линии Москвы-реки. Это означает, что вид, открывающийся из самого комплекса, не будет застроен, в отличие от любого другого, который может быть перекрыт новым строительством, объясняет Доброхотова. К тому же, по замыслу архитекторов, башни будут расположены относительно друг друга таким образом, что из 95% квартир будущим резидентам откроется вид на воду. Этому будут способствовать и угловые панорамные окна в больших гостиных и спальнях, которые увеличивают угол обзора. Кроме того, в проекте появятся и квартиры с собственными видовыми террасами, их можно будет использовать для спорта и отдыха.

В проекте также предусмотрено строительство и большого количества различных объектов инфраструктуры. К примеру, на крышах галерей появятся сады, террасы с шезлонгами, лаунджи для йоги и лекций. А в лобби откроются коворкинги, которые позволят жителям комплекса проводить переговоры и приглашать коллег на деловые мероприятия. Но, впрочем, у резидентов комплекса будет и большой выбор мест для отдыха: здесь откроется девять новых мест, где можно будет поесть (кафе, рестораны и кофейни), восемь магазинов, супермаркетов и пекарен, а также пять салонов красоты, барбершопов и SPA.

Для спорта и бизнеса

В рамках реализации проекта Forma активно занимается и возведением инфраструктуры, связанной с водной составляющей проекта. В частности, компания стала инициатором разработки мастер-плана акватории Южного порта. В рамках этого документа были сформированы зоны под движение регулярного транспорта и водного спорта: парусного судоходства, вейкбординга и гребли.

Сам проект будет развиваться в несколько этапов. В рамках первого, завершение которого намечено на 2025 г., предусмотрено открытие причала для речного такси. В ходе второго планируется запустить спортивные активности. Третий же должен завершиться после 2028 г. с открытием гавани. Реализация всех этапов предоставит новые возможности для малого и среднего бизнеса и для занятий водными видами спорта.

Девелопер инвестирует в благоустройство территории Южного порта 1,1 млрд руб. Свыше половины суммы будет вложено в благоустройство набережной: 400 м из нее войдет в состав Portland. Здесь появится парк, включающий зону для велопрогулок и пробежек. Остальные средства будут направлены на возведение объектов водной инфраструктуры. В частности, Forma построит понтонный бассейн, гавань для катеров и яхт.

Кроме того, в южной части проекта уже функционирует дизайн-пространство с террасой и башней-маяком для наблюдения за птицами и закатами над акваторией Москвы-реки. Рядом с ним организован «карманный парк» с игровой площадкой, шезлонгами и выходом на понтонный причал.

В погоне за эмоциями

Расположение рядом с водным объектом в Москве является мощным привлекающим фактором для покупателей жилья, потому что такие объекты в столице достаточно редки, говорит Доброхотова. По ее словам, резидентам гораздо приятнее жить рядом с рекой, особенно если в проекте предусмотрено тщательное благоустройство и уделено внимание развитию набережной, ландшафтным работам. Это положительно влияет на спрос, а объекты с прямым видом на воду обычно стоят дороже, чем те, в которых он не предусмотрен, добавляет эксперт. Кластер проектов, которые находятся в районе Южного порта, в среднем, по данным Est-a-Tet, показывают более высокие продажи, чем у аналогичных проектов бизнес-класса в городе.

О повышенном интересе к недвижимости у воды говорит и основатель Vorobev Realty Group Марат Воробьев. По его словам, в США и Великобритании объекты на набережной стабильно входят в топ по спросу. А в Гонконге, Сингапуре, Дубае квартиры у воды продаются в первую очередь, отмечает он. Во многом это связано с желанием жителей «покупать эмоции», а не только квадратные метры, резюмирует эксперт.