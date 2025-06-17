Шаг за пределы своего опыта

Разбираемся, как перейти на уровень генерации смыслов, когда недостаточно просто материальных достижений.

Зрелые управленцы и предприниматели, добившиеся значительных результатов, в определенный момент приходят к ощущению потолка. Они пережили не один переход: от найма к собственному бизнесу, от операционного управления к инвесторскому взгляду. Мастера своего дела, выстроившие эффективные бизнес-модели и команды, создавшие целые корпоративные культуры, — они добились успеха в построении компаний и капитала, но этого уже не достаточно.

Тогда формируется запрос, в котором нет ни бизнес-задачи, ни КПЭ. Они хотят ответить себе на вопросы: Кто я сейчас? Что дальше? А какой смысл это будет иметь? Вызов этого кризиса не в улучшении привычных инструментов, а в переходе к новой парадигме: от управления результатом к созданию ориентиров и смыслов, которыми будут руководствоваться другие, на много десятилетий вперед.

Парадоксально, но основным препятствием здесь часто оказывается богатый опыт. Узнаваемые паттерны, отработанные схемы, проверенные решения — все это теряет свою ценность и превращается в ограничивающий фактор, когда нужно выйти за пределы привычного мышления. Для того чтобы понять свою следующую роль, имеет смысл понять все про предыдущую, оценить ее и, отпустив, начать проектировать новую, оптимальную для следующей большой игры.

На стыке культур

Границы собственного опыта становятся видны, когда заглядываешь за их пределы. Идеи, способные стать точкой опоры для других, рождаются на стыке культур — в диалоге дисциплин, мировоззрений и передовых бизнес-практик. Здесь происходит смена контекста — одно из важнейших условий личной трансформации.

Сегодня бизнес адаптируется к новой экономической картине мира. В этой ситуации лидерам необходимо оставаться включенными в контекст практик, двигающих глобальную бизнес-повестку.

Ни для кого не секрет, что экономика Глобального Юга сегодня практически сравнялась с Глобальным Севером: ее доля выросла с 19% в 1990 году до 42% в 2022-м. Но что это значит с практической точки зрения для тех, кто ищет возможность сделать свой шаг к масштабному лидерству?

Страны Глобального Юга все чаще называют будущим двигателем роста мировой экономики: сюда смещается фокус, и здесь рождаются идеи, которые будут направлять развитие бизнеса в ближайшие десятки, а возможно, и сотни лет. Именно здесь сегодня надо искать ориентиры, которые помогут создать новые смыслы и поставить по-настоящему захватывающие цели.

Программа Global Advanced Management Programme (Московской школы управления СКОЛКОВО)* создана с фокусом на глобальный мультикультурный контекст и соприкосновение личного опыта с культурами и бизнес-практиками стран Глобального Юга и не только. Она включает в себя пять модулей в пяти странах, где обучение*** проводится в сотрудничестве с топовыми бизнес-школами и университетами, выдающимися академиками, исследователями, предпринимателями и государственными деятелями. Программа спроектирована так, что образовательные модули дополняются сквозным лидерским треком и иммерсивным опытом погружения в социокультурную и бизнес-экосистему других стран.

В пространстве совместных действий

Одно из важнейших условий, чтобы сделать шаг за пределы своего опыта, — это трансформация социальной среды. Невозможно изменить угол зрения, оставаясь в прежней координатной плоскости. Новая оптика, помогающая посмотреть на окружающий мир под другим углом, в значительной степени формируется во взаимодействии с людьми, которые также пережили встречу с собой, реализовались и ищут ориентиры для следующего шага в жизни. По сути, участники оттачивают важнейший навык стратега — концептуализацию, умение создавать новое знание, новые нарративы. Это и делает программу продвинутой, сильно отличающейся от традиционных подходов в бизнес-образовании.

Global Advanced Management Programme представляет собой пространство для совместного поиска и экспериментов. На то, чтобы создать это пространство, нацелен сложный процесс адмиссии.

Участников собирают как уникальную команду людей одного уровня со схожими жизненными ценностями и видением, при этом с разными опытом и компетенциями. Затем они образуют группы по четыре человека, которые создают проекты, работают с нарративными практиками, рефлексируют. Это позволяет за время программы добиться оптимального эффекта синергии.

В результате программа создает полноценную социальную экосистему для личной трансформации. При этом она не задает жестких рамок, а чутко подстраивается и изменяется вместе со своими участниками. Это происходит за счет адаптации академической нагрузки и работы с собственными смыслами каждого отдельного участника.

В поисках нарратива

Когда человек оказывается на пороге нового жизненного этапа — после десятилетий работы над бизнесом, решений, борьбы, построенного и достигнутого, — он часто сталкивается с внутренней тишиной. Это объясняется тем, что старый способ говорить о себе исчерпал себя и больше не работает. Чтобы изменить формат мышления и ценностно преобразовать свою деятельность, необходимо научиться управлять собственными нарративами.

Деловой, личный и общественный нарратив формирует линзу, через которую мы четче воспринимаем свой опыт и развитие. Эта линза фокусирует имеющиеся знания и нетворкинг на будущем развитии, чтобы новый шаг в бизнесе и другой деятельности логично следовал из прошлого и настоящего, отвечая на главный вопрос: где моя следующая большая игра? За этим может идти что угодно: построение новых бизнесов, творчество, расширение себя и своего влияния на глобальном уровне.

Поиск, формулировка и присвоение нового нарратива лежат в основе Global Advanced Management Programme. Этот генеративный процесс дополняет собой коучинг и терапию. Эти программы построены аналитически, по принципу Zoom in, то есть приближения от общего к частному, где люди в итоге должны «встретиться с собой».

Но те, кто готов перейти на уровень создания смыслов, как правило, уже прошли через эту «встречу» и отрефлексировали ее. Поэтому создатели программы выстроили ее синтетически — по принципу Zoom out, то есть расширения горизонтов от человека и его места в меняющейся бизнес-среде к масштабным изменениям на уровне общества и страны.

* Global Advanced Management Programme (в пер. с англ. — «программа продвинутого управления на глобальном уровне») — международная программа стратегического лидерства для зрелых управленцев.

** Fundação Dom Cabral (FDC) — бизнес-школа Фонда Дона Кабрала.

*** Образовательные услуги оказываются Московской школой управления СКОЛКОВО при использовании площадок зарубежных университетов.