Поле для стартапов: кто и как помогает развиваться малым технологическим компаниям

Ожидается, что доля МТК в ВВП к 2030 г. вырастет до 4,7%

Число малых технологических компаний (МТК) в России с каждым годом растет. Если в 2023 г. в только созданный реестр МТК вошли 1500 предприятий, то в 2025 г., по данным Минэкономразвития РФ, их количество увеличилось до 4600. При этом, как отметила в беседе с «Ведомости. Городом» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова, если в среднем бизнес в стране растет на 20% в год, то малые технологические компании демонстрируют рост больше 40%. «Высокий спрос позволяет технологическим компаниям показывать выручку, зарплату и занятость в три раза выше, чем в среднем по сектору МСП», ‒ добавила Полуянова.

Как отметил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, чьи слова приводятся на сайте Роспатента, МТК – это уникальное явление в отечественной экономике, они создают высокотехнологичную и, главное, востребованную на рынке продукцию. Сфера их деятельности обширная – от цифровых решений управления городами и атомными электростанциями, продуктов для добычи нефти, решений для экологичной переработки вторсырья до создания киберпротезов, сердечных клапанов и лекарств для борьбы с серьезными заболеваниями. Самые популярные отрасли, по данным Минэкономразвития России, ‒ информационно-коммуникационные технологии (31% от реестра МТК), промышленность (23% от реестра МТК), здравоохранение (8% от реестра МТК).

Задача, которую ставит правительство РФ в рамках федерального проекта «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – довести число МТК к 2030 г. до почти 12 000 предприятий, сообщается на сайте Роспатента. Ожидается, что доля МТК в ВВП при этом вырастет до 4,7%, а экспорт технологических решений увеличится втрое.

Драйвер развития и конкурентоспособности

Рост числа технологических стартапов обусловлен комплексом факторов, среди которых: увеличение числа IT-специалистов в России, усиление импортозамещения, рост цифровизации российской экономики, ‒ отметил в беседе с представителем приложения «Ведомости. Город» председатель Комиссии по финансовым рынкам общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Егор Диашов. По его словам, «все большее число отраслей переходит на цифровые платформы, что стимулирует появление МТК, разрабатывающих специализированное ПО, цифровые сервисы и решения для автоматизации бизнеса».

Также рост числа МТК связан с широкой поддержкой со стороны государства, добавляет он: «Различные программы субсидирования, гранты, налоговые льготы, действующие на федеральном и региональном уровнях, значительно стимулируют развитие МТК. Эти программы направлены на создание благоприятной среды для инноваций и снижение барьеров входа на рынок».

Эксперт уточняет, что сегодня государство предлагает малым технологическим компаниям более 20 различных мер поддержки. Для того, чтобы к 2030 г. число МТК возросло до искомых 12 000, Минэкономразвития реализуется «реестровая модель». Она направлена на обеспечение сквозной системы «выращивания» технологических компаний. Это означает, что поддержка работает на каждом этапе развития предприятия: от идеи и создания команды до выхода на международный рынок, говорится на сайте Минэкономразвития.

Согласно материалам ведомства, на стадии «командообразования» или студенческих стартапов государство предлагает гранты до одного млн руб. и акселерацию. На «посевной» стадии – гранты на НИОКР Фонда Бортника и поддержку фонда Сколково. На этапе развития можно воспользоваться льготным кредитованием, компенсацией до 50% затрат на НИОКР и ускоренной процедурой патентования (срок сокращен до трех месяцев). Грантовая программа «доращивания», реализуемая совместно с «Иннопрактикой», предлагает гранты до 250 млн руб. для доработки продукции под нужды крупных корпораций, ей могут воспользоваться компании, которые уже зарекомендовали себя в бизнес-поле. Поддержка на этапе «выхода на IPO» предполагает программу акселерации (специальная программа по поддержке МТК, включающая обучающие курсы, сопровождение экспертов и пр., – прим. «Ведомости. Город») и субсидирование затрат до 50 млн руб. на выпуск и размещение ценных бумаг, а также инфраструктуру для Pre-IPO технологических компаний.

Акселератор в действии

Одним из ключевых драйверов повышения числа технологических компаний является поддержка со стороны акселераторов и инвестиционных программ. Активно работает программа «Студенческий стартап» по поддержке молодежного технологического предпринимательства, где одним из основных операторов выступает Фонд содействия инновациям, уточнил для приложения «Ведомости. Город» профессор Департамента бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров. «Отдельно надо отметить, что появилось множество ниш, куда выходят малые технологические компании», ‒ подчеркнул он.

Бизнес-акселератор GenerationS, согласно информации на сайте организации, поддерживает стартапы, развивает внутреннее предпринимательство и содействует внедрению инноваций в корпорациях. Акселератор предлагает бесплатные программы, которые помогут начинающим проектам протестировать технологию, запустить пилотный проект, а также получить необходимые инвестиции. Есть также корпоративные и образовательные программы для уже сформировавшихся предприятий, которые хотят увеличить прибыль и масштабировать своё производство.

«С помощью акселератора GenerationS мы получили мощную поддержку на старте своего пути, что позволило значительно улучшить качество сервиса и ускорить его развитие. Эксперты программы помогли компании не только оптимизировать процессы, но и внедрить новые технологии для повышения точности подбора кандидатов», – рассказал руководитель стартапа по поиску работы FindTheJob Александр Первухин.

Согласно отчетным данным GenerationS, имеющимся в распоряжении «Ведомости. Город», за 2024–2025 гг., 70% компаний-выпускников увеличили выручку в среднем на 29,3%, а количество сотрудников компаний выросло в среднем на 5%. При этом общая выручка выпускников за 2024 г. достигла 159,7 млрд руб. (+29,3% к 2023 г.), а объем привлеченных инвестиций вырос почти вдвое: с 1,8 млрд руб. в 2023 г. до 3,378 млрд руб. в 2024-м. За первое полугодие 2025 г. было проведено 29 пилотов и внедрений, что на 75% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Лидирующей отраслью остаётся сфера информационных технологий, её представляют 17% выпускников. При этом рост наблюдается среди компаний, занимающихся промышленными технологиями (14%), переработкой отходов (12%) и биотехнологиями (10%).

Среди кейсов, прошедших акселератор GenerationS, по данным компании, ИИ – сервис для подбора косметики Scanderm, платформа для переработки вторсырья Ubirator и компания, делающая киберпротезы нового поколения «Моторика». Scanderm в июне 2025 г. запустила ИИ-сервис BeautyScan в 2500 магазинах «Магнит Косметик». Сервис анализирует кожу клиента и подбирает индивидуальные уходовые средства. По данным компании, внедрение технологии увеличило продажи косметики на 15–20%, а привлечение с помощью GenerationS дополнительных инвестиций от частных фондов позволяет расширить географию проекта.

Сервис Ubirator, который помогает предприятиям и частным лицам сортировать и перерабатывать отходы, в апреле 2025 г. объявил о новом раунде инвестиций. По собственным данным (есть в распоряжении приложения «Ведомости. Город»), Ubirator обрабатывает более 50 000 заявок ежемесячно и сотрудничает с крупными ритейлерами, такими как «Лента» и «Перекрёсток». В 2024 г. выручка компании выросла на 40%, а клиентская база превысила 100 000 пользователей. Компания «Моторика», разрабатывающая функциональные киберпротезы с нейроинтерфейсами, в декабре 2024 г. привлекла инвестиции от дочерней компании Газпромбанка ООО «Орбита». Всего в прошлом году, по информации РБК, компания поставила более 500 протезов, а ее выручка достигла 200 млн руб. Кроме того, проект получил грант от «Сколково» на разработку новых моделей.