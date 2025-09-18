От поселка художников до Изофабрики: как девелоперы преображают север Москвы

Терракот, гранит и слоновая кость

По словам консультантов, сейчас на территории Сокола и Аэропорта продолжают появляться новые знаковые проекты. Среди них собеседники «Ведомости. Города» выделяют жилой комплекс SOUL, строительством которого занимается девелопер FORMA. Он расположится на 9,4 га на Часовой улице и будет включать в себя жилье (220 000 кв. м), а также объекты коммерческой и социальной инфраструктуры.

На территории SOUL появится двор с центральной площадью и фонтаном, а также приватные дворы с насыщенным зонированием (детские площадки, релакс-зоны, сенсорный сад и прогулочные террасы). Здесь также откроются два детских сада и объекты ритейла. Для резидентов будут доступны детские игровые комнаты, фитнес-рум, коворкинг, гостиная с кухней и лекторием.

Forma Forma Forma Forma

Архитектурную концепцию для SOUL разрабатывало британское бюро SimpsonHaugh, в портфеле которого проекты возведения электростанции Battersea в Лондоне, жилого комплекса Burlington House и отеля AC Hotel в Манчестере. Согласно замыслу британцев, на Часовой появится несколько типов объектов — современные башни (18-35 этажей) и среднеэтажные здания (6-9 этажей). Последние будут формировать центральную часть квартала, получившую название Unique. Предполагается, что она объединит 10 домов, в каждом из которых запланировано от 15 до 33 квартир. Их площадь составит от 43 до 192 кв. м. Кроме того, в Unique предусмотрены лоджии и террасы (от 3 до 30 кв. м), а в некоторых квартирах можно будет установить дровяной камин.

Forma

Представитель компании пояснил «Ведомости. Городу», что в рамках реализации проекта скоро начнется возведение трех новых зданий. Эти корпуса объединят различные типы застройки SOUL и станут частью архитектурной идеи «квартал в квартале». Их общая площадь составит 110 727 кв. м. В проекте также появятся нестандартные лоты — квартиры с увеличенными до 3,5 м потолками и с террасами.

При выборе архитектурного решения для SOUL компания стремилась придерживаться сдержанного лаконичного стиля, оставаясь в рамках привычной городской среды района Аэропорт, объясняет руководитель FORMA Илья Чепрасов. «Для нас было важно поддержать исторически сложившуюся атмосферу», — уточняет он. При этом, по его словам, девелопер учитывал современные градостроительные решения, которые обеспечат комфортное проживание как резидентам комплекса, так и жителям исторической застройки.