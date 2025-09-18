От поселка художников до Изофабрики: как девелоперы преображают север Москвы

За последние 15 лет на территории районов Сокол и Аэропорт, расположенных на севере Москвы, было построено порядка 8 жилых комплексов общей площадью 320 000 кв. м. Такие данные «Ведомости. Городу» предоставила заместитель генерального директора по работе с жилой недвижимостью компании Ricci Наталия Кузнецова. Сейчас в активной стадии реализации здесь находится всего 3 проекта, уточнила она. Предложение на рынке новостроек районов Сокол и Аэропорт действительно ограничено, подчеркнула директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис.
При этом интерес застройщиков к возведению объектов здесь довольно высок, что обусловлено несколькими факторами, говорят опрошенные «Ведомости. Городом» консультанты. Это связано в том числе с исторической компонентой этих территорий, которая придает им особый статус, объясняет Мурмуридис. На текущий момент средняя стоимость 1 кв. м на рынке новостроек Сокола составляет 597 400 руб., указывают в компании bnMAP.pro. В районе Аэропорт этот показатель — 558 900 руб.
Оба района изначально создавались как центры притяжения творческой и технической интеллигенции. Здесь строились «генеральские сталинки», «поселок художников» (кооперативный поселок, реализованный по концепции «города-сада» для сотрудников наркоматов, врачей и инженеров), Изофабрика Георгия Гольца (на ней работали скульпторы, лепщики, мраморщики) и проч. Здесь также сохранились здания из других исторических эпох. В их числе — Петровский путевой дворец, предназначавшийся для царской семьи, усадьба Петровско-Разумовское, которая сейчас используется под размещение кампуса Тимирязевской академии.
Среди других преимуществ обоих районов, которые привлекают как застройщиков, так и покупателей, Мурмуридис называет развитую инфраструктуру. Здесь множество зеленых пространств, среди которых парки (Петровский и Тимирязевский) и скверы, а также большое количество точек «спортивного притяжения». Кроме того, именно на территории Сокола и Аэропорта наблюдается высокая концентрация высших учебных заведений, подчеркивает эксперт. Речь идет о Финансовом университете, Московском авиационном институте, Российском университете транспорта и Художественно-промышленном университете им. Строганова.
По данным bnMAP.pro, Сокол и Аэропорт отличаются хорошей транспортной доступностью — рядом расположены Ленинградский проспект и четыре станции метро. Кроме того, оба района частично входят в Ленинградский деловой коридор, в котором в ближайшие годы могут появиться новые бизнес-центры высокого класса, напоминает Мурмуридис. Согласно подсчетам IBC Real Estate, сейчас здесь на стадии строительства находится 272 000 кв. м офисной недвижимости, а на этапе проектирования — еще 672 000 кв. м. Существующий объем бизнес-площадей в локации оценивается в 1 млн кв. м, а к 2030 г. он может увеличиться до 1,6 млн кв. м, прогнозируют аналитики консалтинговой компании. В целом, Ленинградский деловой коридор остается одним из наиболее востребованных субрынков Москвы, резюмируют они.
По словам консультантов, сейчас на территории Сокола и Аэропорта продолжают появляться новые знаковые проекты. Среди них собеседники «Ведомости. Города» выделяют жилой комплекс SOUL, строительством которого занимается девелопер FORMA. Он расположится на 9,4 га на Часовой улице и будет включать в себя жилье (220 000 кв. м), а также объекты коммерческой и социальной инфраструктуры.
На территории SOUL появится двор с центральной площадью и фонтаном, а также приватные дворы с насыщенным зонированием (детские площадки, релакс-зоны, сенсорный сад и прогулочные террасы). Здесь также откроются два детских сада и объекты ритейла. Для резидентов будут доступны детские игровые комнаты, фитнес-рум, коворкинг, гостиная с кухней и лекторием.
Архитектурную концепцию для SOUL разрабатывало британское бюро SimpsonHaugh, в портфеле которого проекты возведения электростанции Battersea в Лондоне, жилого комплекса Burlington House и отеля AC Hotel в Манчестере. Согласно замыслу британцев, на Часовой появится несколько типов объектов — современные башни (18-35 этажей) и среднеэтажные здания (6-9 этажей). Последние будут формировать центральную часть квартала, получившую название Unique. Предполагается, что она объединит 10 домов, в каждом из которых запланировано от 15 до 33 квартир. Их площадь составит от 43 до 192 кв. м. Кроме того, в Unique предусмотрены лоджии и террасы (от 3 до 30 кв. м), а в некоторых квартирах можно будет установить дровяной камин.
Представитель компании пояснил «Ведомости. Городу», что в рамках реализации проекта скоро начнется возведение трех новых зданий. Эти корпуса объединят различные типы застройки SOUL и станут частью архитектурной идеи «квартал в квартале». Их общая площадь составит 110 727 кв. м. В проекте также появятся нестандартные лоты — квартиры с увеличенными до 3,5 м потолками и с террасами.
При выборе архитектурного решения для SOUL компания стремилась придерживаться сдержанного лаконичного стиля, оставаясь в рамках привычной городской среды района Аэропорт, объясняет руководитель FORMA Илья Чепрасов. «Для нас было важно поддержать исторически сложившуюся атмосферу», — уточняет он. При этом, по его словам, девелопер учитывал современные градостроительные решения, которые обеспечат комфортное проживание как резидентам комплекса, так и жителям исторической застройки.
«Сердцем» SOUL станет Изофабрика Георгия Гольца, построенная еще в 1930-х гг. Это объект культурного наследия, один из сохранившихся корпусов комплекса художественно-промышленного объединения «Всекохудожник». Здание возводилось на месте бывшего села Всехсвятское и задумывалось как часть Московской фабрики искусств. Архитектурную концепцию для него, отсылающую к эпохе ренессанса, разработал именно Гольц, который вдохновлялся работами итальянского мастера Филиппо Брунеллески.
После завершения строительства на фабрике одновременно трудились скульпторы, лепщики, мраморщики, чеканщики и модельщики. Но после 1950 г. здание перестало использоваться по назначению и неоднократно перестраивалось, это привело к тому, что его первоначальный вид был утрачен. Ситуация изменилось недавно, когда FORMA приняла решение о комплексной реставрации объекта. В ходе нее девелопер восстановит колонны с историческим лепным орнаментом, архитектурно-художественное оформление фасадов здания, оконные проемы с полукруглым завершением и деревянные фигурные кронштейны. Также компания приведет в порядок капитальные стены на уровне второго этажа, опоры, перекрытия и лестницы 1933-1934 гг. постройки.
Изофабрика является подлинным достоянием района Аэропорт. По словам девелопера, о существовании этой историко-архитектурной реликвии многие москвичи даже не подозревали, ведь долгие годы здание было частью закрытой промышленной территории. «Мы стремимся органично включить Изофабрику в городскую ткань, сделав ее душой нового квартала и ведущим лейтмотивом всей архитектуры проекта», — отметил Чепрасов.
Собеседник «Ведомости. Города» также указывает, что объект культурного наследия задает кварталу две важные характеристики. Во-первых, высотность зданий будет нарастать от центра проекта к периметру, то есть возле Изофабрики будут расположены среднеэтажные дома с уютными двориками. «Для современной Москвы строения в 6-9 этажей воспринимаются как малоэтажные и в принципе являются редкостью», — объясняет он. Во-вторых, компания таким образом создаст сложную многоплановую застройку, в которой история города будет соседствовать с инновационностью и передовыми трендами.
На территории объекта культурного наследия, по задумке девелопера, откроются творческие мастерские, выставочные залы, студии искусств, коворкинги, лектории, образовательные центры, спортивные студии и wellness-пространства. Это сделает ее новой точкой притяжения не только для резидентов комплекса, но и для жителей районов Сокол и Аэропорт в целом, резюмируют в FORMA.
Мария Панова