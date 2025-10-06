Налоговый вычет в один клик

Проблемы получения вычетов клиентами

С трудностями при оформлении вычетов сталкиваются не только компании, но и их клиенты. Многие люди все еще не используют свое право на социальный налоговый вычет, поскольку не знают, какие вычеты им положены, считают процесс слишком сложным, не хотят собирать документы и тратить время или же полагают, что сумма возврата незначительна.

Вычет распространяется на медицинские, образовательные, спортивные услуги. Его размер зависит от ставки НДФЛ и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. − до 33 000 руб. и до 24 200 руб. соответственно. Исключением является вычет по дорогостоящему лечению, по нему не установлен лимит, а сумма вычета рассчитывается от суммы фактических расходов.

Типичные препятствия для граждан включают:

Необходимость собирать большое количество документов: справки из клиник, учебных заведений, спортивных организаций, чеки и квитанции.

Временные затраты – подача документов в налоговую может занимать часы, особенно если человек впервые сталкивается с процедурой.

Трудозатраты – подготовка и оформление документов требует сил и внимания.

Риск ошибок – неправильное оформление или пропущенные документы могут привести к отказу в налоговом вычете.