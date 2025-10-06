Налоговый вычет в один клик

В последние годы классические инструменты лояльности – скидки и бонусы – не так эффективны. Клиенты ожидают, что им будут помогать в решении реальных бытовых задач. При этом сложные государственные процедуры переходят в цифровые форматы.
Согласно изменениям налогового законодательства, при оформлении социального налогового вычета за 2024 г. и позже налогоплательщикам больше не требуется собирать весь пакет подтверждающих понесенные расходы документов. Вместо этого при подаче декларации 3-НДФЛ нужно приложить только унифицированную справку от поставщика услуг – ее выдают по запросу гражданина.
Платформа социальных налоговых вычетов Сбера − сервис, который объединяет в едином контуре физических и юридических лиц в масштабе всей страны. Платформа разработана в развитие установленного ФНС России упрощенного порядка получения социальных налоговых вычетов.
Сервис доступен всем розничным и корпоративным клиентам банка: через приложение Сбербанк онлайн и интернет-банк СберБизнес. Он полностью безопасен и бесплатен как для граждан, так и для организаций.
Компании в сфере медицины, образования и спорта ежегодно обрабатывают тысячи запросов на подготовку документов для получения социальных налоговых вычетов. Так, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, за 2022 г. возмещение за лечение получили почти два млн человек, а за следующий год – на 17,7% больше, 2,3 млн граждан.
Для компаний это означает большой объем рутинной работы: сбор документов, проверка корректности, подготовка справок и взаимодействие с ФНС России.
При оформлении документов для получения налоговых вычетов клиентами компании сталкиваются с несколькими ключевыми барьерами:
Требуется много ручной работы в бухгалтерии и административных отделах: ввод данных, проверка, корректировка документов.
Трудности в интеграции систем: внутренние системы бизнеса, кассы, системы оплаты часто не связаны, и отчеты приходится собирать «вручную».
Пиковая нагрузка в начале года (январь − март), когда поток заявлений на подготовку документов для социальных налоговых вычетов кратно возрастает.
Ошибки в документах, несовпадение данных, устаревшая информация клиента − все это может привести к отказам или задержкам со стороны ФНС России и, как следствие, снижению лояльности клиента.
Сервис Сбера «Налоговые вычеты клиентам» позволяет перевести документооборот по налоговым вычетам в цифровой формат. Подготовка одной справки об оплате услуг в ручном режиме занимает в среднем 30 минут, теперь она формируется мгновенно в интернет-банке СберБизнес. После этого достаточно согласовать отправку документа в налоговую службу.
Сейчас возможность подключить сервис в СберБизнес получили более чем 150 000 компаний с лицензиями на медицинские, образовательные и спортивные услуги. Внедрение цифровых инструментов позволяет организациям перераспределять ресурсы: сотрудники меньше времени тратят на рутину и могут сосредоточиться на обслуживании клиентов и повышении качества услуг.
В результате внедрения сервиса Сбера «Налоговые вычеты клиентам»
время подготовки одной справки сокращается с нескольких десятков минут до нескольких кликов;
риск ошибок при заполнении снижается за счет автоматической сверки данных: информация формируется на основе реальных транзакций;
значительно снижается нагрузка на ответственных сотрудников в пиковые месяцы (январь – март), когда поток заявлений на подготовку документов для социальных налоговых вычетов возрастает в три-пять раз. С сервисом поток равномерно распределяется в течение года;
повышается удовлетворенность клиентов и укрепляется их лояльность: теперь граждане получают простое решение своих бытовых задач в цифровой среде;
улучшается имидж компании как технологически продвинутой и ориентированной на удобство клиентов.
Для бизнеса это не только экономия трудозатрат и снижение операционных рисков, но и дополнительный инструмент удержания клиентов: чем проще и прозрачнее процесс получения социального налогового вычета, тем выше вероятность, что клиент вернется за услугой повторно. Наконец, это способ поддержки клиентов и проявление социальной ответственности бизнеса.
С трудностями при оформлении вычетов сталкиваются не только компании, но и их клиенты. Многие люди все еще не используют свое право на социальный налоговый вычет, поскольку не знают, какие вычеты им положены, считают процесс слишком сложным, не хотят собирать документы и тратить время или же полагают, что сумма возврата незначительна.
Вычет распространяется на медицинские, образовательные, спортивные услуги. Его размер зависит от ставки НДФЛ и лимита расходов в конкретном году. Так, по итогам 2024 г. россияне могут вернуть до 22 500 руб. за себя и до 16 500 руб. за обучение каждого ребенка, а по итогам 2025 г. − до 33 000 руб. и до 24 200 руб. соответственно. Исключением является вычет по дорогостоящему лечению, по нему не установлен лимит, а сумма вычета рассчитывается от суммы фактических расходов.
Типичные препятствия для граждан включают:
Необходимость собирать большое количество документов: справки из клиник, учебных заведений, спортивных организаций, чеки и квитанции.
Временные затраты – подача документов в налоговую может занимать часы, особенно если человек впервые сталкивается с процедурой.
Трудозатраты – подготовка и оформление документов требует сил и внимания.
Риск ошибок – неправильное оформление или пропущенные документы могут привести к отказу в налоговом вычете.
Для клиентов использование сервиса Сбера «Налоговые вычеты клиентам» также снимает барьеры и крайне удобно: в приложении Сбербанк онлайн они видят все свои расходы, по которым положен вычет, и могут с легкостью оформить его даже по тем тратам, о которых уже забыли.
Физическому лицу достаточно один раз согласовать в приложении Сбербанк онлайн передачу данных в ФНС − в дальнейшем процесс будет происходить автоматически. При оплате услуг клиентом информация поступает в СберБизнес организации. Компания подтверждает расходы клиента и отправляет справку в налоговый орган. ФНС России после проверки данных подготавливает заявление в личном кабинете налогоплательщика, а гражданину остается подписать его в один клик.
Клиент получает:
Подсказки в приложении Сбербанк онлайн, по каким операциям можно оформить вычет.
Автоматическую подготовку документов и отсутствие бумажной волокиты.
Уведомления о статусе справки и готовности заявления в ФНС России.
Упрощенный процесс: согласие, подписание заявления в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России − и налоговый вычет через некоторое время зачисляется на счет.
Предположим, что существует образовательный центр «Умничка», где Мария оплатила годовой образовательный курс картой Сбера. Образовательный центр подключил сервис, и банк после получения согласия Марии на обработку ее данных автоматически сформировал справку для оформления социального налогового вычета за образование в ФНС России. Сотруднику образовательного центра осталось только проверить данные и отправить документ. Мария получила уведомление в приложении Сбербанк Онлайн и подписала заявление в личном кабинете налогоплательщика. Через 20 рабочих дней деньги вернулись на ее счет.
В итоге и для компании, и для клиента весь путь от оплаты услуги до получения налогового вычета занимает считанные действия. Для гражданина это простота в получении денег от государства, для компании – повышение лояльности без дополнительных затрат.
Сервис «Налоговые вычеты клиентам» бесплатный как для компаний, так и для клиентов. Организациям достаточно быть клиентами Сбера и подключить сервис в интернет-банке СберБизнес, а клиентам – дать согласие на подключение к услуге в Сбербанк онлайн.
С июля платформа тестировалась и дорабатывалась вместе с ФНС, а с 22 сентября 2025 г. сервис доступен всем клиентам Сбера. Граждане начнут получать уведомления о возможности оформить социальный налоговый вычет по тем компаниям, которые уже подключены к сервису в СберБизнес как за 2024 г., так и за 2025 г.
Для Сбера это социально значимый сервис, отражающий курс банка на человекоцентричность. Для клиентов он дает простой и понятный способ оформить социальный налоговый вычет, для сотрудников компаний снижает объем рутинной работы, а для бизнеса помогает укреплять отношения с клиентами. «Налоговые вычеты клиентам» показывают, как современные технологии делают привычные процессы удобными и полезными для людей.